Путин сравнил украинские власти с режимом Саакашвили в Грузии

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне и украинцы останутся братскими народами, и сравнил нынешнюю киевскую власть с режимом Михаила Саакашвили в Грузии.

«Эта политическая пена сойдет, схлынет, и украинский народ когда-нибудь даст оценку сегодняшнему руководству, так же как и грузинский народ дал оценку деятельности Саакашвили», – заявил глава государства на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», передает ТАСС.

Ранее президент России предостерегал власти Украины от повторения преступлений Саакашвили в Грузии.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу Российской Федерации, экипажи были задержаны пограничниками. После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории было введено военное положение.

Керченский городской суд арестовал 12 украинских моряков, которые были в составе экипажа одного из задержанных кораблей.