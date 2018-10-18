Путин предостерег Киев от повторения преступных действий Саакашвили

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что украинские власти не пойдут по стопам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который утратил территории.

«То, что сейчас действующие украинские власти делают, они проводят антигосударственную политику. В свое время ее проводил Саакашвили в Грузии, напав на Южную Осетию. В результате этих преступных действий Грузия потеряла значительные территории», – передает слова Путина ТАСС.

Он отметил, что если сегодняшняя украинская власть пойдет по его стопам, то это «было бы очень печально».

Путин также предостерег украинских политиков от искушения обострить ситуацию в Донбассе в преддверии президентских выборов на Украине, передает РИА «Новости».

«Мы с вами знаем, что самая острая проблема – это, конечно, кризис в Донбассе. И думаю, что многие со мной согласятся: с помощью организации террористических актов, убийств людей, которые выбрали население для руководства этими регионами, со стороны спецслужб Украины – самый плохой способ наладить отношения с этими территориями», – заметил Путин, очевидно, имея в виду убийство главы ДНР Александра Захарченко, произошедшее в конце августа.

Он призвал идти по самому правильному пути – исполнению минских соглашений.

«Ведь никто же не заставлял, это же компромиссный документ, на который Украина согласилась», – сказал президент.

Однако, добавил он, что власти Украины на сегодняшний день не собираются выполнять минские соглашения, в том числе в силу внутриполитических раскладов.

«Я имею в виду приближающиеся президентские, а затем и парламентские выборы … Это связывает руки всем политическим силам, потому что действия навстречу противоположной стороне внутри страны будут трактоваться как, извините, измена родине», – заявил Путин.

При этом Россия, заявил президент, заинтересована в полноформатном возобновлении отношений с Украиной, однако Киев загоняет ситуацию в тупик, проводя антинародную политику.

Напомним, в октябре стало известно о создании департамента по сотрудничеству с Украиной в управлении по приграничному сотрудничеству администрации президента России. В Кремле прокомментировали появление этой структуры.