Экс-разведчик Риттер назвал обученных США украинцев угрозой американской безопасности

Tекст: Вера Басилая

Украинцы, обученные военному делу США, могут представлять риск для внутренней безопасности Америки, считает экс-разведчик Скотт Риттер, передает РИА Новости.

По его мнению, Киев может использовать подготовленных США украинцев для подрыва американской национальной безопасности в случае, если политика Вашингтона окажется неугодной Киеву.

«Это скверные люди, с ними должно быть покончено. Они нам не друзья, это наши враги. Мы больше не можем доверять им с учетом обучения, которое мы им предоставили», – заявил Риттер в интервью.

Он подчеркнул, что обученные украинцы, включая представителей диаспоры, могут стать инструментом в руках украинского правительства.

Также Риттер отметил, что украинская диаспора в США и Канаде была преднамеренно радикализована ЦРУ. Одним из примеров он назвал детский подготовительный лагерь в городе Элленвилл в штате Нью-Йорк. По словам Риттера, в этом лагере жители США украинского происхождения проводят идеологическую обработку нового поколения идеями лидера украинских националистов и пособника гитлеровцев Степана Бандеры.

Ранее украинские военные и сотрудники СБУ посетили лабораторию в США для обучения методам сбора «доказательств ядерных атак».

В США заявили, что готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина присоединилась к международному терроризму.

