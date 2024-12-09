Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.10 комментариев
США гарантировали экипировку ВСУ при мобилизации 18-летних
Вашингтон пообещал Киеву экипировать ВСУ в случае мобилизации 18-летних
США заявили, что готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.
Как передает ТАСС, официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер подчеркнул, что окончательное решение о составе вооруженных сил принимает Украина. Однако Соединенные Штаты уже выразили готовность оказать поддержку в случае мобилизации 18-летних.
Миллер на брифинге отметил, что США и их союзники готовы обеспечить экипировку и обучение дополнительных сил, если Украина решит увеличить количество мобилизованных. Он подчеркнул: «В конце концов, решение о составе вооруженных сил должны принять украинцы. Что мы ясно дали им понять: если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и обучить эти силы».
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе подчеркнул важность принятия Украиной решений по усилению мобилизации, назвав их непростыми, но необходимыми для противостояния России.
в конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В ответ на это киевские власти потребовали от администрации президента Байдена дополнительных вооружений для продолжения боевых действий.