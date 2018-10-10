В администрации президента России создали департамент по сотрудничеству с Украиной

При управлении по приграничному сотрудничеству администрации президента России создан департамент по сотрудничеству с Украиной, сообщил российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Произошла реорганизация управления президента, которое курирует (помощник президента) Владислав Сурков. По инициативе самого Суркова. Задача реорганизации – оптимизировать управление. Меняются обстоятельства работы. Меняются задачи. Меняются люди для их выполнения», – рассказал Чеснаков, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в управлении по приграничному сотрудничеству, которое курирует Сурков, появился новый департамент по сотрудничеству с Украиной. «Вряд ли это сотрудничество сильно радует киевский режим, но оно будет продолжено в том же духе и в том же стиле», – сказал Чеснаков.

Он также заявил, что слухи об отставке Суркова приходят с Украины. «Что касается самого Суркова, то он работает как прежде. Весной распространялась информация о том, что он может уйти. … Можно легко убедиться, что источником абсолютного большинства этих слухов является украинская пропагандистская лаборатория, а первоочередными распространителями – подконтрольные киевским властям СМИ», – сказал он.

Чеснаков также рассказал о чиновниках администрации президента РФ, которые будут курировать отношения с Донбассом в новом управлении по приграничному сотрудничеству.

«Курировать отношения с республиками Донбасса будет Алексей Филатов. Он с августа занимается тематикой Донбасса, обеспечивает необходимую работу, в том числе и в связи с проведением выборов в республиках. До этого он успешно работал в управлении, отвечал за работу с Южной Осетией. Так что нет никакого разрыва – это все чушь. Уход Максима Полякова никак не отразится на работе управления», – сказал он.

По его словам, «минский процесс также находится в надежных руках». «Теперь этой работой занимается Алексей Дмитриевский, профессиональный дипломат, тоже давно работает в управлении. В этом своем новом качестве в минувший четверг он уже посетил Берлин, где принимал участие в рабочих консультациях представителей государств «нормандской четверки», – рассказал эксперт.

По его словам, с согласия управления по приграничному сотрудничеству администрации президента на выборах в Донбассе работают два политтехнолога с псевдонимами «Патриот» и «Чайка».

Что касается самих выборов глав самопровозглашенных республик, то они «проходят потому, что ни в коем случае нельзя допустить вакуума власти». «Минские соглашения со стороны Донбасса необходимо выполнять. Это целый комплекс политических, экономических, гуманитарных решений, проблем в сфере безопасности. Всем этим и должны заниматься власти республик», – рассказал политолог.

Кроме того, он отметил, что выборы «важно провести по правилам демократических процедур». «Для этого республиканские власти приглашают соответствующие группы наблюдателей. Избиркомы в Донецке и Луганске дали согласие на участие международных наблюдателей – из России, Европы и Америки. Так же было и на предыдущих выборах в республиках в 2014 году», – напомнил он.