Tекст: Евгения Караваева

Процесс разрешения конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление бывшего полковника СБУ Олега Старикова изданию Politeka.

Стариков подчеркнул, что «политическая часть разрешения российско-украинского конфликта начнется 20 января». Он выразил уверенность, что Трамп готов решительно положить конец конфликту.

Стариков считает, что США начнут оказывать политическое и финансовое давление на киевский режим. Это, по его мнению, произойдет путем ограничения выделяемых ресурсов, без которых боевые действия не смогут продолжаться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия заявила о готовности принять мирные переговоры по Украине, а Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины, при этом Турция выразила поддержку активизации переговорного процесса для достижения дипломатического урегулирования конфликта на Украине.