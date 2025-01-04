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    Зачем ВС России новый род войск
    Эксперт спрогнозировал условия для обвала обороны ВСУ
    Небензя: Германия и Япония не получат место в Совбезе ООН
    Победивший украинца в рукопашной российский боец впервые дал комментарий
    Российские силы взяли под контроль крупнейшее на Украине месторождение лития
    Захарова ответила на призыв Бербок «убрать базы России» в Сирии
    Трамп назвал решение судьи о назначении приговора фарсом и незаконной атакой
    Представители Сирии отказали Бербок в рукопожатии на встрече в Дамаске
    В соцсетях появилось видео, как кот из ДНР лапой сбил FPV-дрон
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

    2 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

    21 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русское кино набрало высоту

    2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

    34 комментария
    4 января 2025, 10:23 • Новости дня

    Польская прокуратура начала расследование против экс-главы Минобороны Мачеревича

    Национальная прокуратура Польши запустила расследование против экс-главы Минобороны Мачеревича

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Национальная прокуратура Польши начала расследование против бывшего министра обороны Антония Мачеревича, подозреваемого в дипломатической измене, связанной с отказом от участия в международной программе закупки самолетов-заправщиков, что могло повлиять на безопасность страны.

    Мачеревич, руководивший оборонным ведомством с 2015 по 2018 годы, подозревается в дипломатической измене. Подозрения связаны с его решением, которое помешало Польше присоединиться к программе совместных закупок самолетов-заправщиков. Это, по мнению прокуратуры, могло снизить военный потенциал Польши и негативно сказаться на стратегической безопасности государства, сообщает ТАСС.

    Согласно информации следствия, из-за решения Мачеревича Министерство обороны понесло ущерб в размере 473 600 евро. Эта сумма была потрачена на подготовку к программе, из которой в итоге Польша вышла. Экс-министру грозит до 10 лет лишения свободы.

    В ноябре прошлого года Минюст Польши предъявил подозрения Мачеревичу в измене из-за отказа от закупки стратегически важных самолетов-заправщиков.

    3 января 2025, 17:27 • Новости дня
    Победивший украинца в рукопашной российский боец впервые дал комментарий

    Победивший украинца в рукопашной схватке российский боец впервые дал комментарий

    Победивший украинца в рукопашной российский боец впервые дал комментарий
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрей Григорьев, победивший в рукопашной схватке украинского бойца, видео с которым распространилось в соцсетях, дал первый комментарий.

    «Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть», – сказал Григорьев RT.

    Боец пояснил, что соперник до этого убил его друга.

    Также собеседник отметил, что после этого противостояния на него вышли еще шестеро украинских солдат, двух из них он устранил. Позднее Григорьев смог связаться с командованием.

    Боец вспомнил последние слова, которые сказал ему украинский военнослужащий.

    «В конце он сказал: «Все, давай, брат, давай, ты меня убил, отпусти»... Я его отпустил, потом он лежал и попрощался с небом... И он сказал: «Прощай». Я тоже ему в ответ сказал: «Прощай, брат», – привел он их последний разговор.

    Ножевой бой произошел осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Запись боя вел украинский военный. Победителем из схватки вышел Григорьев. Его соперник попросил не добивать его и дать уйти самому.

    После того, как видео распространилось в Сети, начали поступать предложения о награждении российского штурмовика.

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    3 января 2025, 20:07 • Новости дня
    Российские силы взяли под контроль крупнейшее на Украине месторождение лития

    Российские силы взяли под контроль крупнейшее на Украине Шевченковское месторождение лития

    Tекст: Ольга Иванова

    Шевченковское месторождение лития, крупнейшее на Украине, перешло под контроль российских сил, обеспечивая доступ к 13,8 млн тонн литиевых руд.

    Как сообщает «Российская газета», в результате военных действий российские силы взяли под контроль Шевченковское месторождение лития на Украине, являющееся крупнейшим в стране и одним из самых богатых в Европе. Это произошло после вытеснения украинских войск из поселка Шевченко, расположенного рядом с месторождением.

    Месторождение содержит 13,8 миллиона тонн литиевых руд, что делает его важным стратегическим объектом, особенно с учетом мировых тенденций к увеличению производства аккумуляторных батарей. Литий, как основной компонент этих аккумуляторов, является ключевым в «зеленой повестке» Европы и США, отмечает военный эксперт Борис Рожин.

    Арнольд Ренингард, ведущий специалист комиссии по экономике и промышленности Евросоюза, подсчитал, что этих запасов хватает для удовлетворения потребностей ЕС до 2050 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Сторожевое в Донецкой народной республике (ДНР), российские войска взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часовом Яре, а в Курахово практически вся жилая зона освобождена от украинских сил.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    3 января 2025, 13:43 • Новости дня
    Небензя: Германия и Япония не получат место в Совбезе ООН
    Небензя: Германия и Япония не получат место в Совбезе ООН
    @ Eduardo Munoz Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Германия и Япония не смогут претендовать на пост постоянных членов Совбеза ООН, это очевидный факт, заявил в интервью телеканалу «Россия 24». постпред России при ООН Василий Небензя.

    Василий Небензя заявил, что реформа Совета безопасности ООН – сложный процесс, который требует времени и усилий. По его словам, Россия не видит перспектив для Германии и Японии стать постоянными членами Совета безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    «Юбилей организации – это повод оглянуться и посмотреть в будущее. Реформа Совета безопасности – это кропотливая работа, которую невозможно подогнать под знаковую дату», – заявил Небензя.

    В январе начнется новый сезон переговоров по реформе Совбеза, однако Небензя подчеркнул, что многие предложения, включая те, которые исходят от стран-членов, нереалистичны и непрактичны.

    «Германии и Японии не видать места постоянного члена СБ не только, как своих ушей, но и всего остального», – заявил российский дипломат.

    Ранее в сентябре Россия предложила свое видение реформы Совбеза ООН, выступив против расширения Совета за счет Германии и Японии.

    Также сообщалось, что реформа Совбеза ООН неизбежна после окончания СВО.

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    3 января 2025, 21:42 • Новости дня
    Захарова ответила на призыв Бербок «убрать базы России» в Сирии

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о российских базах в Сирии, напомнив о присутствии американских баз в Германии.

    Захарова прокомментировала заявление Бербок о необходимости отказа России от своих военных баз в Сирии.

    Бербок заявила: «России пора отказаться от своих военных баз в Сирии».

    В ответ на это Захарова в своем Telegram-канале напомнила Бербок о присутствии американских военных баз на территории Германии. Она выразила недоумение, почему министр иностранных дел Германии делает такие заявления в адрес России, когда в ее собственной стране находятся военные базы США.

    Захарова также задала риторический вопрос, не пора ли Анналене Бербок сделать аналогичное заявление в адрес Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала «убрать российские военные базы» из Сирии и выразила готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки. Между тем сирийские политики отказались пожимать руку Бербок во время ее визита в Дамаск, демонстрируя свое отношение к визиту.

    Коментарии (8)
    3 января 2025, 13:56 • Новости дня
    Минобороны показало огненный шторм на позициях ВСУ
    Минобороны показало огненный шторм на позициях ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись с поражением украинских позиций снарядами тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепек» опубликовало российское Министерство обороны.

    Удар реактивных термобарических снарядов уничтожил укрепленный опорный пункт и пункт управления украинскими дронами, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что удар позволил продвинуться штурмовикам группировки «Центр» на Красноармейском направлении.

    Ранее ВС России поразили опорный пункт украинских военных в районе Работино с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

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    3 января 2025, 13:55 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал условия для обвала обороны ВСУ

    Политолог Онуфриенко спрогнозировал условия для обвала обороны ВСУ

    Эксперт спрогнозировал условия для обвала обороны ВСУ
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина, скорее всего, в феврале-марте снизит призывной возраст, чтобы компенсировать рост дезертирства в рядах ВСУ. Так Киев пытается купировать риски, которые несет возможный выход российских сил на границу Днепропетровской области, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Онуфриенко. Ранее СВР сообщила, что в западных политэлитах не исключают скорый обвал обороны ВСУ.

    «Чувство самосохранения у таких, как Зеленский и компания, очень обострено. Тот факт, что они до сих пор не снизили призывной возраст, свидетельствует о том, что они больше боятся неорганизованного, спонтанного массового возмущения граждан, которые проживают на этой подконтрольной им территории, чем обрушения фронта», – пояснил политолог Михаил Онуфриенко.

    «Обратите внимание, наш противник достаточно упорно сопротивляется, даже находясь в почти полном окружении. Так было в Угледаре, затем юго-восточнее Курахово, в котле вокруг Анновки и сейчас происходит в Великой Новоселке, где противник просто не в состоянии наступать, он находится под постоянными ударами, но никакой массовой сдачи в плен по-прежнему не происходит», – продолжил он.

    «Командование ВСУ эти ситуации анализирует и затыкает дыры пушечным мясом. Они несут большие потери, они очень неподготовлены, иногда даже недели не находятся в обучающих центрах. Но ВСУ берут количеством. С нынешними темпами ожидать обрушения фронта можно даже год. Тем более, Киев, скорее всего, в феврале-марте снизит призывной возраст до 18 лет. А Венгрия и Польша будут выдавливать неработающих украинских мигрантов обратно, отменяя им льготы. Это дополнительный ресурс для ВСУ», – отметил он.

    «Однако взятие нашими войсками таких крупных объектов, как Покровско-Мирноградская агломерация, усилит дезертирство в ВСУ и очень сильно подломит Киев в моральном плане. Они будут деморализованы, если российские силы выйдут на границу Днепропетровской области. Запад потому и принуждает Киев снизить призывной возраст, чтобы компенсировать рост дезертирства. Ну, и план воевать до последнего украинца никто не отменял», – резюмировал собеседник.

    Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщила, что в западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских сил и не исключается скорый обвал обороны ВСУ. Но уходящая администрация президента США Джо Байдена стремится не допустить подобного сценария. Основной упор делается на поставки все более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности.

    «Однако в Белом доме признают, что одного лишь материально-технического обеспечения ВСУ недостаточно для стабилизации линии фронта. На днях Вашингтон потребовал от Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время», – говорится в сообщении.

    «Граничащие с Украиной страны Восточной Европы негласно уже готовятся к приему новых волн украинских беженцев, которые на этот раз будут спасаться не от вымышленной угрозы со стороны России, а от реальной опасности получить билет в один конец на фронт. Считается, что жители подконтрольных Киеву территорий будут готовы на все, лишь бы вырваться из лап украинского правящего режима, продавшего их жизни за бесценок заокеанским господам», – отмечается в тексте.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как готовность добровольцев защищать Россию ломает планы противника.

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    3 января 2025, 20:20 • Новости дня
    Представители Сирии отказали Бербок в рукопожатии на встрече в Дамаске

    Tекст: Мария Иванова

    Сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита в Дамаск, демонстрируя свое отношение к визиту.

    Как сообщает издание Welt, сирийские власти отказались в рукопожатии министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, прибывшей с необъявленным визитом в Дамаск.

    Видеозапись инцидента показала, как Бербок первой подошла к делегации новой сирийской администрации, но политики вместо рукопожатия приложили руку к сердцу, передает РИА «Новости». После этого к ним подошел член немецкой делегации, и сирийцы сразу протянули ему руки.

    Аналогичная ситуация повторилась на встрече с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа, который подал руку только французскому министру.

    Посещение Дамаска Бербок и ее французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро демонстрировало готовность поддержать новую сирийскую администрацию в политической перезагрузке и восстановлении страны. Бербок называла себя приверженкой «феминистической внешней политики» и подчеркивала важность гендерного равенства.

    Башар Асад ранее покинул пост президента Сирии, а новое правительство временно возглавил Мухаммед аль-Башир. Визит Бербок произошел на фоне масштабного наступления оппозиции на сирийскую армию в конце ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед визитом в Дамаск министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала убрать российские военные базы из Сирии и выразила готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки.

    Также сообщалось, что Федеральное ведомство Германии по вопросам миграции приостановило рассмотрение заявлений на убежище от сирийцев из-за неясной ситуации в Сирии.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как западные лидеры спровоцировали кризис демократий во всем мире.

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    3 января 2025, 11:08 • Новости дня
    На акциях протеста в Тбилиси стали публично мочиться
    На акциях протеста в Тбилиси стали публично мочиться
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси, начавшиеся после решения властей от 28 ноября 2024 года не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, принимают уродливую форму, отмечают пользователи соцсетей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Особенное возмущение вызвал факт публичного мочеиспускания молодой женщины на фотографию парламента Грузии, во время чего она нецензурно выражалась в адрес правящей «Грузинской мечты».

    Также пользователи негативно отреагировали на появление на акции известного врача Важи Гаприндашвили в тюремной робе с номером удостоверения личности на груди. Этот врач был осужден на 1 год и 9 месяцев властями Южной Осетии в 2019 году за незаконное пересечение границы, однако вскоре помилован, в том числе после обращения российских политиков.

    «Цирк уродцев», «Пора с этим заканчивать, во что превратили центральный проспект», «Эти несчастные сбежали из психбольницы», «Дешевая клоунада», «Аферисты», – пишут пользователи социальных сетей.

    «Акции протеста в Грузии будут продолжаться, так как на них выделяют немалые деньги. Лично знаю, как на эти деньги участники таких акций обзавелились новыми мобильными телефонами, одеждой. Но опрокинуть власти они не смогут», – сказал газете ВЗГЛЯД накануне эксперт Петрэ Мамрадзе.

    В Новогоднюю ночь на проспекте Руставели манифестанты накрыли «праздничный стол».

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    3 января 2025, 13:58 • Новости дня
    Замначальника инспекции РЖД заподозрили в подготовке теракта

    Замначальника инспекции РЖД Мартьянов арестован по делу об участии в экстремизме

    Замначальника инспекции РЖД заподозрили в подготовке теракта
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрий Мартьянов был арестован по обвинению в подготовке теракта в составе группы лиц по предварительному сговору, связанного с организацией «Артподготовка»(организация запрещена в России и признана экстремистской), следует из материалов уголовного дела.

    Заместитель начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрий Мартьянов был арестован по делу о подготовке террористического акта, передает ТАСС.

    Арест связан с обвинением Мартьянова в участии в террористической организации «Артподготовка», признанной экстремистской и запрещенной в России с 2017 года. Дело также касается ведущего специалиста инспекции Алексея Демченко, который ранее был обвинен в участии в той же организации.

    Ранее против ведущего специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита – структурного подразделения «РЖД» Демченко было возбуждено уголовное дело,  его обвинили в участии в деятельности организации, которая признана террористической.

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    3 января 2025, 12:00 • Новости дня
    Назван актив, принесший россиянам рекордную прибыль

    РБК: Биткоин с доходностью 146,35% стал самым прибыльным активом для россиян

    Назван актив, принесший россиянам рекордную прибыль
    @ Hannes P Albert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Самым доходным вложением для россиян в прошлом году стал биткоин, который принес 146,35% прибыли в рублевом эквиваленте, опередив золото и серебро, которые заняли второе и третье места по доходности.

    Биткоин стал самым прибыльным активом для россиян в 2024 году, обеспечив доходность в 146,35% в рублях. За анализируемый период курс биткоина вырос с 4 млн 27 тыс. до 9 млн 854 тыс. 180 рублей. Золото и серебро заняли второе и третье места, с доходностью 39,07% и 32,97% соответственно, передает РБК .

    Годовые депозитные вклады в рублях принесли в среднем 13,57%. Депозиты в долларах, с учетом роста курса на 8,63%, достигли 10,94% доходности в рублях. Вложения в юань принесли 6,24%, а евро – 2,91% доходности. Инвестиции в корпоративные облигации принесли 2,53%.

    Несколько вложений принесли убытки, включая облигации федерального займа и российские акции, потерявшие в среднем 3,21% и 3,27% соответственно. Вложения в казахстанскую валюту также оказались убыточными, потери – 5,21%.

    Ранее депутат Государственной думы Антон Ткачев предложил создать стратегический резерв биткоина в России, объясняя это нестабильностью традиционных валют и потенциальной выгодой криптовалют.

    Также сообщалось, что курс рубля в 2025 году может столкнуться с серьезными вызовами.

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    3 января 2025, 19:46 • Новости дня
    Токаев связал кризис в Казахстане с саммитом СНГ

    Токаев: Участие Назарбаева в саммите СНГ способствовало кризису власти в Казахстане

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что участие бывшего лидера страны Нурсултана Назарбаева в саммите СНГ в Петербурге в 2021 году стало ключевым фактором, способствовавшим кризису власти в республике.

    Участие бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в неформальном саммите Содружества Независимых Государств в Петербурге в декабре 2021 года стало одним из факторов, предопределивших кризис власти в республике. Об этом сообщил Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана тілі», передает ТАСС. Токаев подчеркнул, что Назарбаев, оставаясь на посту председателя Совета безопасности после отставки, не проявлял политической деликатности. Он регулярно проводил совещания, что вызывало удивление у общественности и зарубежных дипломатов.

    Токаев отметил, что заявления Назарбаева на заседании Astana Club в ноябре 2021 года, а также его участие в саммите СНГ, породили слухи о двоевластии. Президент Казахстана подчеркнул, что необходимо честно оценивать прошлое и признавать как достижения, так и упущения Назарбаева на посту президента.

    Назарбаев, первый президент Казахстана, возглавлял республику с 1991 по 2019 год. В марте 2019 года он сложил полномочия президента, сохранив за собой посты главы Совета безопасности и члена Конституционного совета. После беспорядков в начале 2022 года пост председателя Совета безопасности был передан Токаеву.

    Ранее в Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, находившимся в Москве, встреча носила частный характер.

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    3 января 2025, 19:35 • Новости дня
    Маск призвал британского премьера уйти в отставку из-за сексуальных преступлений

    Маск обвинил британского премьера Сармера в соучастии в сексуальных преступлениях в Британии

    Tекст: Мария Иванова

    Американский миллиардер Илон Маск обвинил британского премьера Кира Сармера в соучастии в преступлениях против несовершеннолетних и призвал его уйти в отставку.

    Маск сделал резонансное заявление о британском премьер-министре Кире Стармере, сообщает ТАСС.

    По его мнению, Стармер должен уйти в отставку и предстать перед судом за соучастие в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних девочек на севере Англии. Маск отмечает, что Стармер несет ответственность за игнорирование этих преступлений, поскольку возглавлял Королевскую прокурорскую службу в период с 2008 по 2013 год.

    Скандал вокруг сексуальных преступлений в Великобритании стал предметом пристального внимания, особенно после расследований в таких городах, как Олдем, Ротерем и Телфорд. В течение десятилетий эти преступления оставались незамеченными и начали обнародоваться лишь с 2012 года. Стармер ранее признавал, что сотрудники правоохранительных органов иногда избегали привлекать представителей этнических меньшинств из-за опасений обвинений в расизме.

    Министр здравоохранения Британии Уэз Стритинг прокомментировал заявление Маска, отметив, что некоторые его утверждения могут быть основаны на ложной информации. Стритинг выразил готовность сотрудничать с Маском, если тот захочет внести вклад в решение проблемы. Между тем, в июле 2024 года городской совет Олдема призвал МВД начать национальное расследование, однако это предложение было отклонено.

    Консервативные издания обвиняют правительство лейбористов в попытках скрыть масштабы скандала. Лидер Консервативной партии Кеми Бэйднок и представитель партии Reform UK Найджел Фараж также подвергли критике Стармера. Фараж отметил, что и консервативное правительство, руководившее страной до июля 2024 года, также не смогло защитить жертв

    По данным Би-би-си, только в Ротереме и Телфорде в период с конца 80-х годов ХХ века пострадали около 2,4 тыс. детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американский бизнесмен Илон Маск резко отреагировал на слова главы британского кабмина Кира Стармера, поддерживавшего мусульманскую общину страны.

    Маск в первый день нового года также высказался в поддержку британской партии Reform UK, назвав ее «единственной надеждой», и призвал избирателей отдать свои голоса за эту политическую силу.

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    3 января 2025, 18:11 • Новости дня
    С королевского герба Дании убрали три короны

    Король Дании распорядился убрать три короны с герба страны

    С королевского герба Дании убрали три короны
    @ kongehuset.dk

    Tекст: Мария Иванова

    Королевский герб Дании обновили, убрав три короны, что вызывало споры со Швецией со времен Кальмарской унии.

    Королевский герб Дании претерпел изменения: с него убрали три короны, которые находились на нем со времен Кальмарской унии XIV века, сообщает News Oresund. Это решение связано с восшествием на престол короля Фредерика X в январе 2024 года.

    Три короны долгое время были предметом споров с Швецией, так как их изображение трактовалось как претензия на шведский престол, отмечает ТАСС.

    Обновление герба включало не только удаление корон, но и изменения в дизайне щита. Теперь гербы регионов Гренландии и Фарерских островов увеличены и занимают второе и третье поля соответственно. Символы Дании и Южной Ютландии размещены на первом и четвертом полях. Ранее изображение третьего поля объединяло три короны с гербами Фарер и Гренландии.

    Исторически три короны ассоциировались с Кальмарской унией, созданной в 1397 году под властью датских королей. Несмотря на распад унии в 1523 году, Дания продолжала использовать короны как символ, что стало одной из причин Северной Семилетней войны. Однако после Кнередского мира 1613 года Дания и Швеция договорились использовать этот символ без территориальных претензий друг к другу.

    Королевский герб является не только символом монарха, но и государства, используется в официальных документах и печатях.

    Новый дизайн герба создал художник по гербам Ронни Сков Андерсен, учитывая современные нужды и исторические аспекты.

    В конце прошлого года премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала граждан запасаться продуктами и вещами первой необходимости на случай кризисных ситуаций.

    Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков высмеял Фредериксен за этот призыв, предложив запастись консервами.

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    3 января 2025, 15:15 • Новости дня
    Задержан застреливший хозяина магазина после селфи «Дед Мороз»

    В Чувашии задержали мужчину в костюме Деда Мороза за убийство бизнесмена

    Задержан застреливший хозяина магазина после селфи «Дед Мороз»
    @ vk.com/chuvashiasledcom

    Tекст: Вера Басилая

    В Чувашии в городе Канаше задержали мужчину в костюме Деда Мороза, который после совместного селфи застрелил 44-летнего владельца магазина «Березка», сообщили СМИ.

    Стало известно, что в Чувашии задержали мужчину, который в костюме Деда Мороза застрелил владельца магазина в городе Канаше, пишет «Комсомольская правда».

    В пресс-службе следственного управления СК по региону сообщили, что подозреваемого уже задержали. Возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что причиной убийства стал денежный долг, который потерпевший имел перед задержанным.

    Ранее в Чувашии мужчина, одетый в костюм Деда Мороза, зашел в магазин «Березка», где сначала сфотографировался с 44-летним хозяином, а затем несколько раз выстрелил в него из двуствольного ружья, после чего пострадавший скончался на месте.

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    3 января 2025, 21:41 • Новости дня
    Представитель Палестины в ООН заплакал на заседании Совбеза

    Tекст: Ольга Иванова

    На заседании Совета Безопасности ООН представитель Палестины Рияд Мансур не смог сдержать слез, рассказывая о гибели палестинского доктора Махмуда Абу Нуджайлы.

    Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур расплакался в ходе экстренного заседания Совета Безопасности, посвященного ситуации в Газе, передает РИА «Новости». Эмоции Мансура нахлынули, когда он рассказывал историю палестинского доктора, убитого в ходе израильского удара.

    В своей речи Мансур упомянул Махмуда Абу Нуджайлу, который погиб в результате атаки на больницу Эль-Ауда. Доктор оставил на доске для планирования операций послание: «Тот, кто останется до конца, расскажет нашу историю. Мы сделали все, что могли. Помните о нас. Помните о нас». Эти слова, переданные на заседании, вызвали у Мансура слезы.

    После этого, собравшись с силами, представитель Палестины продолжил свое выступление, акцентируя внимание на тяжелой ситуации в регионе и необходимости международного вмешательства для прекращения насилия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минздрава Палестины сообщила о разрушении основных больниц в секторе Газа. Пять пациентов обесточенной больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа умерли в реанимации из-за нехватки кислорода. Группу «Врачей без границ» атаковали возле больницы «Аш-Шифа» в Газе.

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