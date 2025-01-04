Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.2 комментария
Польская прокуратура начала расследование против экс-главы Минобороны Мачеревича
Национальная прокуратура Польши запустила расследование против экс-главы Минобороны Мачеревича
Национальная прокуратура Польши начала расследование против бывшего министра обороны Антония Мачеревича, подозреваемого в дипломатической измене, связанной с отказом от участия в международной программе закупки самолетов-заправщиков, что могло повлиять на безопасность страны.
Мачеревич, руководивший оборонным ведомством с 2015 по 2018 годы, подозревается в дипломатической измене. Подозрения связаны с его решением, которое помешало Польше присоединиться к программе совместных закупок самолетов-заправщиков. Это, по мнению прокуратуры, могло снизить военный потенциал Польши и негативно сказаться на стратегической безопасности государства, сообщает ТАСС.
Согласно информации следствия, из-за решения Мачеревича Министерство обороны понесло ущерб в размере 473 600 евро. Эта сумма была потрачена на подготовку к программе, из которой в итоге Польша вышла. Экс-министру грозит до 10 лет лишения свободы.
В ноябре прошлого года Минюст Польши предъявил подозрения Мачеревичу в измене из-за отказа от закупки стратегически важных самолетов-заправщиков.