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Российские банки анонсировали запуск социальных вкладов к 1 июля 2025 года
Российская газета: Соцвклады на сумму до 50 тыс. руб. запустят в России к 1 июля 2025 года
Крупнейшие российские банки планируют запустить социальные вклады для граждан с невысокими доходами до июля 2025 года, предлагая выгодные ставки для сумм до 50 тыс. руб., которые можно пополнять и снимать без потери процентов.
Социальные вклады будут предложены крупнейшими банками России до 1 июля 2025 года, сообщает «Российская газета». Этот новый финансовый продукт предназначен для людей с невысокими доходами, получающими государственную поддержку. Максимальная сумма таких вкладов не должна превышать 50 тыс. рублей, а ставка будет ориентироваться на доходность внутри конкретного банка, равняясь максимальной ставке по вкладу до года для розничных клиентов.
Как рассказали в пресс-службе Альфа-Банка, они прорабатывают социальный вклад и планируют его запуск в требуемые законом сроки. В ПСБ также намерены запустить продукт до 1 июля 2025 года, предлагая аналогичные условия с максимальной ставкой 30%. Важно, что один социальный вклад может быть открыт только в одном банке, за соблюдением этого правила будет следить специальный реестр.
Социальный вклад можно будет в любое время пополнять и снимать средства без снижения процентной ставки или комиссий. По вкладам с такой возможностью ставки обычно ниже, но проценты будут выплачиваться ежемесячно на указанный счет. Оформление договора будет происходить в электронной форме через портал Госуслуг, обеспечивая быстрый и безопасный процесс.
Как отметила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова, социальные вклады помогут защитить от инфляции накопления граждан с низкими доходами. Она подчеркнула, что 50 тыс. рублей – небольшая сумма для крупных регионов, но в малых регионах это может быть актуально.