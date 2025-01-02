ВС России зачистили группировку ВСУ в огневом мешке от Успеновки до Янтарного

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские войска успешно ликвидировали группировку украинских сил, находившихся в огневом мешке к югу от Курахова, сообщает ТАСС. Информация поступила от силовых структур, которые уточнили, что зачистка проводилась на рубеже от Успеновки до села Янтарное и в его окрестностях.

«В огневом мешке от Успеновки до Янтарного фактически все зачищено. Есть точечные очаги сопротивления, которые уничтожаются ударами артиллерии», – сообщили в силовых структурах.

Кроме того, представители силовых структур отметили, что сейчас продолжается штурм населенного пункта Дачное.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России взяли комплекс гаражей в промзоне Курахово в ДНР, затем продолжили зачистку украинских сил на Кураховской ТЭС, а зачистка промзоны в Курахово шла всю новогоднюю ночь.