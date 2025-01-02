Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».3 комментария
Российские войска зачистили ВСУ к югу от Курахова
ВС России зачистили группировку ВСУ в огневом мешке от Успеновки до Янтарного
Российские войска фактически завершили зачистку украинских сил в районе южнее Курахова, находящихся в огневом мешке, сообщают силовые структуры, остаются лишь точечные очаги сопротивления.
Российские войска успешно ликвидировали группировку украинских сил, находившихся в огневом мешке к югу от Курахова, сообщает ТАСС. Информация поступила от силовых структур, которые уточнили, что зачистка проводилась на рубеже от Успеновки до села Янтарное и в его окрестностях.
«В огневом мешке от Успеновки до Янтарного фактически все зачищено. Есть точечные очаги сопротивления, которые уничтожаются ударами артиллерии», – сообщили в силовых структурах.
Кроме того, представители силовых структур отметили, что сейчас продолжается штурм населенного пункта Дачное.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России взяли комплекс гаражей в промзоне Курахово в ДНР, затем продолжили зачистку украинских сил на Кураховской ТЭС, а зачистка промзоны в Курахово шла всю новогоднюю ночь.