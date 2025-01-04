Бербок прокомментировала отказ в рукопожатии в Дамаске

Tекст: Алексей Дегтярев

«Как только я приехала, мне стало ясно, что обычных рукопожатий здесь явно не будет», – сказала Бербок, передает РИА «Новости».

Напомним, сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита в Дамаск.

Депутат Бундестага Севим Дагделен заявила, что отказ от рукопожатия был унизительным.

Востоковед Станислав Тарасов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что визит Бербок в Дамаск можно назвать провальным.