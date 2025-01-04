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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская культура наконец проснулась

    Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придет пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

    23 комментария
    4 января 2025, 19:05 • Новости дня

    Бербок прокомментировала отказ в рукопожатии в Дамаске

    Бербок прокомментировала отказ в рукопожатии в Дамаске
    @ AHMAD FALHALA/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сочла ожидаемым то, что сирийские политики отказались пожимать ей руку на встрече в Дамаске.

    «Как только я приехала, мне стало ясно, что обычных рукопожатий здесь явно не будет», – сказала Бербок, передает РИА «Новости».

    Напомним, сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита в Дамаск.

    Депутат Бундестага Севим Дагделен заявила, что отказ от рукопожатия был унизительным.

    Востоковед Станислав Тарасов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что визит Бербок в Дамаск можно назвать провальным.

    3 января 2025, 21:42 • Новости дня
    Захарова ответила на призыв Бербок «убрать базы России» в Сирии
    Захарова ответила на призыв Бербок «убрать базы России» в Сирии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о российских базах в Сирии, напомнив о присутствии американских баз в Германии.

    Захарова прокомментировала заявление Бербок о необходимости отказа России от своих военных баз в Сирии.

    Бербок заявила: «России пора отказаться от своих военных баз в Сирии».

    В ответ на это Захарова в своем Telegram-канале напомнила Бербок о присутствии американских военных баз на территории Германии. Она выразила недоумение, почему министр иностранных дел Германии делает такие заявления в адрес России, когда в ее собственной стране находятся военные базы США.

    Захарова также задала риторический вопрос, не пора ли Анналене Бербок сделать аналогичное заявление в адрес Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала «убрать российские военные базы» из Сирии и выразила готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки. Между тем сирийские политики отказались пожимать руку Бербок во время ее визита в Дамаск, демонстрируя свое отношение к визиту.

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    3 января 2025, 13:43 • Новости дня
    Небензя: Германия и Япония не получат место в Совбезе ООН
    Небензя: Германия и Япония не получат место в Совбезе ООН
    @ Eduardo Munoz Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Германия и Япония не смогут претендовать на пост постоянных членов Совбеза ООН, это очевидный факт, заявил в интервью телеканалу «Россия 24». постпред России при ООН Василий Небензя.

    Василий Небензя заявил, что реформа Совета безопасности ООН – сложный процесс, который требует времени и усилий. По его словам, Россия не видит перспектив для Германии и Японии стать постоянными членами Совета безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    «Юбилей организации – это повод оглянуться и посмотреть в будущее. Реформа Совета безопасности – это кропотливая работа, которую невозможно подогнать под знаковую дату», – заявил Небензя.

    В январе начнется новый сезон переговоров по реформе Совбеза, однако Небензя подчеркнул, что многие предложения, включая те, которые исходят от стран-членов, нереалистичны и непрактичны.

    «Германии и Японии не видать места постоянного члена СБ не только, как своих ушей, но и всего остального», – заявил российский дипломат.

    Ранее в сентябре Россия предложила свое видение реформы Совбеза ООН, выступив против расширения Совета за счет Германии и Японии.

    Также сообщалось, что реформа Совбеза ООН неизбежна после окончания СВО.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    3 января 2025, 20:20 • Новости дня
    Представители Сирии отказали Бербок в рукопожатии на встрече в Дамаске

    Tекст: Мария Иванова

    Сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита в Дамаск, демонстрируя свое отношение к визиту.

    Как сообщает издание Welt, сирийские власти отказались в рукопожатии министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, прибывшей с необъявленным визитом в Дамаск.

    Видеозапись инцидента показала, как Бербок первой подошла к делегации новой сирийской администрации, но политики вместо рукопожатия приложили руку к сердцу, передает РИА «Новости». После этого к ним подошел член немецкой делегации, и сирийцы сразу протянули ему руки.

    Аналогичная ситуация повторилась на встрече с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа, который подал руку только французскому министру.

    Посещение Дамаска Бербок и ее французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро демонстрировало готовность поддержать новую сирийскую администрацию в политической перезагрузке и восстановлении страны. Бербок называла себя приверженкой «феминистической внешней политики» и подчеркивала важность гендерного равенства.

    Башар Асад ранее покинул пост президента Сирии, а новое правительство временно возглавил Мухаммед аль-Башир. Визит Бербок произошел на фоне масштабного наступления оппозиции на сирийскую армию в конце ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед визитом в Дамаск министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала убрать российские военные базы из Сирии и выразила готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки.

    Также сообщалось, что Федеральное ведомство Германии по вопросам миграции приостановило рассмотрение заявлений на убежище от сирийцев из-за неясной ситуации в Сирии.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как западные лидеры спровоцировали кризис демократий во всем мире.

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    4 января 2025, 12:59 • Новости дня
    Депутат Бундестага сочла унижением отказ Бербок в рукопожатии в Сирии

    Депутат Бундестага назвала визит Бербок в Сирию черным днем для внешней политики ФРГ

    Депутат Бундестага сочла унижением отказ Бербок в рукопожатии в Сирии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Визит главы германского МИД Анналены Бербок в Дамаск обернулся скандалом для внешней политики ФРГ, когда представители новых сирийских властей во главе с Ахмедом аш-Шараа отказали ей в рукопожатии, заметила депутат Бундестага Севим Дагделен.

    Депутат Бундестага Севим Дагделен назвала визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Дамаск «черным днем для германской внешней политики», сообщает ТАСС.

    Она отметила, что Бербок даже позволила себе шутки над ситуацией, в которой ей было отказано в рукопожатии представителями новых сирийских властей. Дагделен также подчеркнула, что это унижение является «ужасным поощрением для исламистов в Германии».

    Во время визита в Дамаск, который состоялся в пятницу, Анналена Бербок прибыла с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро. Это был первый визит европейских министров иностранных дел в Сирию после ухода Башара Асада с поста президента. Встречавшие их представители сирийских властей, в частности лидер вооруженных формирований Ахмед аш-Шараа, отказались пожать руку немецкому министру.

    Ситуация в Сирии кардинально изменилась в конце ноября 2024 года, когда вооруженные оппозиционные формирования начали наступление на сирийскую армию. 8 декабря они вошли в Дамаск, что привело к отставке Башара Асада и его отъезду из страны. Вскоре после этого Мухаммед аль-Башир, глава «Правительства спасения» в провинции Идлиб, объявил себя руководителем сирийского переходного правительства, которое должно функционировать до марта 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита в Дамаск.

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправилась в Сирию вместе с французским коллегой, чтобы установить контакт с новыми правителями страны на фоне опасений усиления влияния России и Китая в регионе, отметило немецкое издание Tagesschau.

    Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Бербок о российских базах в Сирии, напомнив о присутствии американских баз в Германии.

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    3 января 2025, 19:52 • Новости дня
    Бербок призвала «убрать базы России из Сирии»

    Бербок потребовала вывода российских военных баз из Сирии

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала «убрать российские военные базы из Сирии», выразив готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки.

    Бербок перед визитом в Дамаск выразила мнение, что России необходимо отказаться от своих военных баз в Сирии, сообщает РИА «Новости».

    Это заявление было сделано в контексте дипломатического визита, который министр осуществляет вместе с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро. В ходе этого визита они доождны провести переговоры с новым главой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа, более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани.

    Совместная поездка министров из Германии и Франции призвана продемонстрировать готовность поддержать Сирию в процессе политических изменений. Они подчеркнули важность мирной передачи власти, восстановления страны и общественного примирения.

    Ситуация в Сирии продолжает оставаться напряженной после того, как вооруженные оппозиционные силы начали наступление на позиции сирийской армии в конце ноября. В результате этих событий президент Башар Асад оставил свой пост и покинул страну, а руководство Сирии перешло к новому главе временного правительства, Мухаммеду аль-Баширу.

    Временное правительство будет действовать до 1 марта 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и британские спецслужбы планируют атаки на российские военные базы в Сирии при помощи ударных беспилотников, которые были переданы полевым командирам ИГИЛ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    Сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах, стороны ведут переговоры о статусе и численности контингента.

    Москва не получала обращений от новых властей Сирии по поводу пересмотра договоров о российских военных базах, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

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    3 января 2025, 01:20 • Новости дня
    Стало известно о связи подозреваемого в подрыве Cybertruck в Лас-Вегасе с ВСУ

    Подозреваемый в подрыве машины в Лас-Вегасе Ливельсбергер оказался членом обучающего ВСУ подразделения армии США

    Стало известно о связи подозреваемого в подрыве Cybertruck в Лас-Вегасе с ВСУ
    @ Tan Jingjing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мэттью Ливельсбергер, которого подозревают в подрыве Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, служил в Германии в подразделении, обучающем украинских военных, сообщил шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл. Associated Press заявило, что Ливельсбергер «служил на Украине». Также в соцсетях есть фото Ливельсбергера в футболке с украинским лозунгом.

    «Он находился в одобренном отпуске из Германии, где служил в десятой группе специального назначения. Ранее он также служил в Национальной гвардии и армейском резерве», – приводит слова шерифа РИА «Новости».

    Указанная группа находится под контролем командования специальных операций США и занимается подготовкой украинских военных.

    На фотографиях в соцсетях Ливельсбергер был замечен в одежде с нацистской проукраинской символикой, включая футболку с лозунгом «Слава Украине» (считается атрибутикой запрещенных в России украинских организаций).

    По информации Associated Press, Ливельсбергер «служил в армии с 2006 года, поднимался по служебной лестнице и долгое время выполнял задания за границей, дважды направлялся в Афганистан, служил на Украине». Также он служил в Таджикистане, Грузии и Конго. Однако агентство не уточняет в какие годы он служил в той или иной стране.

    «Мы также выяснили, что подозреваемый получил огнестрельное ранение в голову до детонации в автомобиле», – сообщил Макмахилл. Он уточнил, что «один из пистолетов был найден у ног» Ливельсбергера внутри машины, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лас-Вегасе произошел взрыв автомобиля Tesla Cybertruck перед отелем Trump International Hotel. Подозреваемым в подрыве Tesla Cybertruck оказался 37-летний Мэттью Ливельсбергер, который служил в армии США.


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    3 января 2025, 19:59 • Новости дня
    США начали строительство новой военной базы на севере Сирии

    США начали строительство военной базы на восточном берегу Евфрата в Айн-эль-Араб в Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Север Сирии стал местом для создания новой военной базы США, куда уже доставлены строительные и военные материалы, а также боеприпасы.

    Американские вооруженные силы и западная коалиция разворачивают новую военную базу в Сирии на восточном берегу Евфрата, в районе города Айн-эль-Араб (Кобани), передает ТАСС.

    Источники в курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) сообщили об этом телеканалу Al Hadath. С конца декабря прошлого года в этот район через контрольно-пропускной пункт «Эль-Валид» на сирийско-иракской границе были доставлены около 300 грузовиков с различными строительными и военными материалами.

    Среди грузов, доставленных на новосоздаваемую базу, значатся цементные блоки, электрогенераторы, топливные цистерны и боеприпасы. Эти материалы, по словам источников, необходимы для строительства и укрепления базы в стратегически важном районе на севере Сирии. Кроме того, в среду в район прибыла колонна из 50 грузовиков с дополнительным военным оборудованием, сборными постройками и бульдозерами, что свидетельствует о продолжающемся укреплении военной инфраструктуры США в этом регионе.

    Создание новой базы может изменить военно-политическую обстановку в регионе, где интересы различных стран и группировок часто пересекаются. Этот шаг может вызвать обеспокоенность у Турции, которая неоднократно выражала недовольство присутствием американских сил в регионе и их поддержкой курдских формирований.

    Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении Турции принять «превентивные меры» против Рабочей партии Курдистана и ИГ (запрещенная в России террористическая организация) в Сирии.

    Курды, под контролем которых находятся районы северо-востока Сирии, противостоят «Сирийской национальной армии», протурецкому формированию, которое вместе с «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) свергло власть в Сирии.

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    3 января 2025, 02:44 • Новости дня
    ВВС Израиля нанесли удары по Сирии, Ливану и сектору Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Истребители израильских ВВС нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, Ливане и секторе Газа, сообщили СМИ и армейская пресс-служба Израиля.

    В Сирии были атакованы цели в окрестностях Алеппо: оборонные предприятия, склады вооружений и научно-исследовательский центр. Кроме того, атаке подвергся военный аэродром в провинции Эс-Сувейда и военная база к югу от Дамаска, передает ТАСС со ссылкой на Naharnet.

    Армейская пресс-служба сообщила, что ВВС Израиля нанесли удар по ракетным установкам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Указывается, что Израиль перед ударом обратился к Ливану с требованием об устранении пусковых установок, но «запрос не был рассмотрен вооруженными силами Ливана».

    Катарский телеканал Al Jazeera заявил, что как минимум 90 человек погибли в четверг в результате ударов израильской армии по сектору Газа.

    В воскресенье в результате израильских ударов по оружейному складу в Дамаске погибли пятеро бойцов новых сирийских властей, а также пострадали гражданские, работавшие в близлежащих магазинах.

    Напомним, президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль. Политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина заявила, что «в Ливане и Палестине для израильтян поначалу события развивались так себе, однако в Сирии Биньямин Нетаньяху очень вовремя подсуетился».

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    3 января 2025, 23:19 • Новости дня
    Вайдель подтвердила участие в дискуссии с Маском в соцсети

    Алис Вайдель примет участие в онлайн-дискуссии с Илоном Маском 9 января

    Tекст: Денис Тельманов

    Алис Вайдель, сопредседатель «Альтернативы для Германии», подтвердила свое участие в онлайн-дискуссии с Илоном Маском 9 января в социальной сети.

    Как сообщает ТАСС, лидер «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель подтвердила участие в онлайн-дискуссии с Илоном Маском, которая состоится 9 января. Вайдель отметила, что беседа начнется в 19:00 по местному времени и выразила надежду на широкий интерес аудитории.

    Илон Маск ранее неоднократно заявлял о своей поддержке АдГ. В статье, опубликованной в Welt am Sonntag, он выразил мнение, что Германия находится на грани экономического и культурного коллапса, отметив, что АдГ является последней надеждой для страны. Это заявление вызвало негативную реакцию у других немецких партий, которые считают призывы Маска к поддержке АдГ вмешательством в предвыборную кампанию.

    Власти Германии также осудили Маска за публичные заявления, поддерживающие АдГ. Представитель правительства Кристиан Хоффман назвала это попыткой вмешательства в политику страны. АдГ считается правопопулистской партией, и другие немецкие политические силы отказываются от возможного сотрудничества с ней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский бизнесмен Илон Маск выразил поддержку ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявив, что «только АдГ может спасти Германию». Мультимиллиардер Илон Маск продолжает пугать своих врагов ростом своего влияния в мировой политике и поддержка партии «Альтернатива для Германии» вызвала крупный скандал. Рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Германии снизился до 31%, тогда как уровень поддержки Социал-демократической партии Германии немного вырос.

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    3 января 2025, 18:59 • Новости дня
    Импорт российского урана в Германию увеличился на 70% в 2024 году

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2024 году Германия увеличила импорт российского урана почти на 70%, достигнув объема в 68,6 тонны, что подтверждено данными Министерства окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии, сообщил журнал Der Spiegel.

    Импорт российского урана в Германию в 2024 году увеличится почти на 70% по сравнению с предыдущим годом. В общей сложности будет ввезено не менее 68,6 тонны урана. Эти данные предоставило Министерство окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии, передает ТАСС.

    Уран будет направлен на завод по производству ядерного топлива компании Advanced Nuclear Fuels в городе Линген, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония. ANF является дочерней структурой французской компании Framatome.

    Издание также отмечает, что федеральное Министерство охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии подтвердило данные регионального ведомства. В ведомстве пояснили, что в данный момент «нет эмбарго ЕС на импорт и экспорт [урана] для использования в мирных целях».

    В мае 2023 США нарастили импорт урана из России, закупив его на рекордную сумму 209,5 млн долларов.

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    4 января 2025, 09:30 • Новости дня
    Tagesschau: Бербок посетила Сирию для противодействия влиянию России и Китая

    Tagesschau сообщил о визите Бербок в Сирию для противодействия влиянию России и Китая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправилась в Сирию вместе с французским коллегой, чтобы установить контакт с новыми правителями страны, опасаясь усиления влияния России и Китая в регионе, сообщило немецкое издание Tagesschau.

    Издание отмечает, что Бербок намерена вести диалог даже с повстанцами, которые находятся в списке террористов ООН, сообщает Ura.ru.

    Как пишет Tagesschau, министр могла бы облегчить себе задачу и сказать, что это абсолютно невозможно и неправильно. «Если сейчас хлопнут дверьми Германия или ЕС, то придут другие. Россия и Китай не боятся контактов», – пишет издание.

    Ранее Бербок призвала «убрать российские военные базы из Сирии», выразив готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки, при этом сирийские политики отказались пожимать руку Бербок во время ее визита в Дамаск, демонстрируя свое отношение к визиту, а официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии, напомнив о присутствии американских баз в Германии.

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    4 января 2025, 02:48 • Новости дня
    Израиль атаковал военные объекты в Латакии со стороны моря

    Самолеты Израиля нанесли удары по складам с ракетами в Латакии в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские истребители атаковали склады с ракетными вооружениями в окрестностях сирийской Латакии, нанеся удары со стороны Средиземного моря, сообщает Al-Hadath.

    Как передает ТАСС, израильские самолеты совершили ракетные удары по военным объектам в Латакии на северо-западе Сирии. Атака произошла со стороны Средиземного моря, о чем сообщило Al-Hadath. Основной целью нападения стали склады с ракетными вооружениями.

    На данный момент точные данные о последствиях удара и потенциальных потерях не предоставлены. Напомним, что это не первый авиаудар Израиля по сирийской территории за последние дни.

    Ранее, 3 января, израильские самолеты нанесли удары по оборонным предприятиям и складам с боеприпасами в районе Эс-Сафира под Алеппо. Также под бомбардировку попала база 90-й бронетанковой бригады бывшей сирийской армии, расположенная в 20 км к югу от Дамаска. Эти агрессивные действия Израиля вызвали напряженность в регионе и вероятное усиление конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе по складу в провинции Дамаск погибли не менее 17 человек, и атака, вероятно, была проведена израильским беспилотником. После израильского удара по сирийскому Тартусу уровень радиации на Кипре вырос до 468 МБк/кубометр, что указывает на наличие серьезного источника радиоактивности.

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    2 января 2025, 17:13 • Новости дня
    Израильские ВВС нанесли удар по объекту в Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские военные самолеты атаковали объект в сирийской провинции Дамаск, где находились склады с боеприпасами и оружием.

    Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объекту в районе Телль-эш-Шахм на западе сирийской провинции Дамаск, передает РИА «Новости». По данным сирийского источника, на территории объекта находились склады с оружием и боеприпасами.

    «Сильные взрывы прогремели на западе провинции Дамаск... Взрывы раздались в результате удара израильского военного самолета несколькими ракетами по объекту Телль-эш-Шахм... На территории объекта находятся склады боеприпасов и оружия, звуки взрывов в районе все еще слышны», – приводит агентство слова собеседника.

    В воскресенье в результате израильских ударов по оружейному складу в Дамаске погибли пятеро бойцов новых сирийских властей, а также пострадали гражданские, работавшие в близлежащих магазинах.

    Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль может быть уничтожен за свои действия в Сирии.

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    3 января 2025, 18:36 • Новости дня
    Компьютерные системы полиции Германии вышли из строя в аэропортах

    Компьютерные системы полиции Германии вышли из строя во всех аэропортах страны

    Tекст: Ольга Иванова

    В Германии произошел сбой в работе компьютерных систем федеральной полиции, что парализовало контроль въезда в страну во всех аэропортах и создало длинные очереди, сообщила газета Bild со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

    Компьютерные системы федеральной полиции Германии вышли из строя во всех аэропортах страны, передает ТАСС. Это создало значительные трудности для сотрудников, осуществляющих контроль над въездом в страну. Представитель федеральной полиции сообщил, что из-за сбоя многим приходится выполнять работу вручную.

    Проблемы с системами затронули аэропорты по всей Германии, включая Дюссельдорф, где наблюдаются особенно большие очереди. По информации телерадиокомпании WDR, пассажиры в секторе безопасности вынуждены ждать около двух часов. Особые сложности возникли у пассажиров из стран, не входящих в Шенгенскую зону, которым временно невозможно пройти контроль.

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    3 января 2025, 17:55 • Новости дня
    Хабек предложил увеличить оборонные расходы Германии до 3,5% ВВП

    Вице-канцлер Хабек заявил о необходимости увеличить военные расходы Германии до 3,5% ВВП

    Tекст: Мария Иванова

    Вице-канцлер Германии Роберт Хабек предложил увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП, что почти вдвое выше текущих затрат, мотивируя это необходимостью поддержания мира на континенте.

    Хабек выступил за существенное увеличение военных расходов страны, передает ТАСС. Он предложил тратить на оборону около 3,5% от ВВП, ссылаясь на расчеты экспертов. Хабек считает, что такие меры помогут обеспечить мир на континенте и предотвратить возможные военные конфликты.

    На 2024 год оборонный бюджет Германии составляет около 52 млрд евро. Однако министр обороны Борис Писториус высказал мнение, что для устранения всех недостатков в обороне необходимо ежегодно выделять до 90 млрд евро.

    Ранее канцлер Олаф Шольц отметил, что за последние семь лет расходы на оборону в Германии удвоились, и впервые в этом году они достигли 2% от ВВП.

    Хабек, представляющий партию «Зеленых», стал одним из политиков, призывающих к увеличению оборонных расходов, что подчеркивает серьезность проблемы безопасности для Германии. По его мнению, страна должна практически удвоить свои текущие расходы на оборону, чтобы соответствовать вызовам времени и обеспечить стабильность в Европе.

    Ранее вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что немецкие предприятия столкнулись с серьезными трудностями из-за экономической политики страны.

    Между тем премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил газете Bild, что выдвижение Роберта Хабека на пост канцлера является насмешкой над немецкими избирателями и экономической катастрофой.

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