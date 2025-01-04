Минпромторг сообщил о значительном росте автомобильного рынка в России

Минпромторг сообщил о росте продаж автомобилей в России на 45,8% в 2024 году

Tекст: Вера Басилая

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2024 году выросли на 45,8% по сравнению с предыдущим годом, следует из данных Минпромторга.

В декабре был зафиксирован символический рост по сравнению с ноябрем. За прошедший год в России было реализовано 1 млн 836 тыс. 29 единиц автотехники всех типов, что на 39% больше, чем в 2023 году. Из этого количества легковые и легкие коммерческие автомобили составили 1 млн 693 тыс. 900 единиц, включая 1 млн 553 тыс. 608 легковых автомобилей (+47%) и 140,292 тыс. LCV (+33,6%). Продажи грузовиков за год сократились на 13%, составив 121,562 тыс. единиц, тогда как продажи автобусов выросли на 16% до 20,567 тыс, передает «Интерфакс».

В декабре 2024 года в России было реализовано 121,654 тыс. легковых автомобилей, что на 3% больше в годовом выражении и на 1% больше в месячном. LCV за этот период было продано 14,072 тыс. единиц, что на 12% больше в годовом и на 1% меньше в месячном выражении. По сравнению с ноябрем продажи автотехники всех типов в декабре составили 146,151 тыс. единиц, увеличившись всего на 1% как в годовом, так и в месячном выражении.

Отмечается, что на рынок повлияли регуляторные изменения, включая индексацию утильсбора. Так, с 1 октября прошлого года сбор увеличился на 70–85% по ряду категорий, а с 1 января 2025 года произошло очередное повышение. Ожидается, что к 2030 году утильсбор достигнет почти 1,2 млн рублей за автомобиль с объемом двигателя от одного до двух литров.

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что мощности российских автозаводов достигли 3 млн единиц, что является пиковым состоянием автомобильного рынка России.

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