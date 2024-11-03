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    3 ноября 2024, 09:20 • Экономика

    Купить автомобиль в России станет тяжелее

    Купить автомобиль в России станет тяжелее
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    За десять лет средняя цена нового автомобиля в России выросла в три раза – с 1 до 3 млн рублей. Причем особенно сильно цены растут именно в последние три года – c 2021-го по 2023-й. Автомобили продолжают дорожать и в этом году. Ждать ли массовых распродаж к концу года?

    За десять лет средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла в 3,1 раза, подсчитали в «Австостате». Если по итогам 2014 года она составляла 1 млн рублей, то за восемь месяцев 2024 уже достигла отметки в 3,1 млн рублей.

    Основными причинами называют девальвацию рубля, рост ставок утилизационного сбора, увеличение стоимости логистики, общемировую и российскую инфляцию, а также дефицит поставки новых машин на российский авторынок, который наблюдался во время пандемии (2020-2021 годы), и после ухода глобальных брендов из России в 2023 году.

    Наибольший за десять лет рост цен был отмечен как раз в прошлом 2023 году – на 23,9% (к 2022 году). Также серьезно машины дорожали в 2015 году – на 19,5%, в 2021-м – на 18,1% и в 2022-м – на 20%.

    «По итогам всего 2024-го рост цен может составить 10-15%. Таким образом этот год не будет лидером по росту цен», – считает Максим Давиденко, руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК Альфа-Лизинг.

    Однако в предыдущие три года цены росли аж на 18-24%, поэтому рост на 10-15% в этом году выглядит скромно лишь на этом фоне. При этом к концу 2024-го добавляется еще один важный фактор, который отпугивает покупателей машин. Это дорогое кредитование на фоне рекордной высокой ключевой ставки от ЦБ за последние десять лет.

    В октябре сразу 12 марок автомобилей повысили цены на свои модели на 1-4% в зависимости от бренда, указывают данные «Автостата». Подорожали Geely, Cherry, OMODA и многие другие авто.

    До конца года новые автомобили подорожают еще не менее, чем на 10%, прогнозируют в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», передает Autonews. В Национальном автомобильном союзе ждут более скромных цифр: автомобили будут дорожать постепенно, до конца года цены на иномарки в России вырастут не на 10, а на 5%.

    «Рост ставки ЦБ и повышение утильсбора негативно влияют на рынок. В особенности ставка банка России.

    Автокредиты стали существенно дороже, лизинговые сделки кажутся совсем неподъемными для клиентов. У нас на глазах рассыпались сделки, которые уже были одобрены лизинговыми компаниями и оставалось только получить автомобиль.

    Но клиенты привыкают ко всему: в Турции, например, ставки еще выше и рынок продаж автомобилей не встал. Покупателям надо привыкнуть к новой действительности. Предприятиям, которые меняют парки авто, надо заложить новые расходы. Если будет период стабильности, то клиенты через три-четыре месяца начнут возвращаться к сделкам, которые поставили на стоп», – считает Андрей Ольховский, гендиректор ГК «Автодом».

    В кредит обычно продается до 70% новых легковых и коммерческих автомобилей, отмечает Давиденко. Неподъемная ставка в 21%, а в декабре, возможно, будет 23-25%, конечно, приведет к снижению продаж, что станет особенно заметно в первой половине 2025 года.

    Для понимания: Lada Vesta при общей стоимости модели в 1,6 млн рублей в кредит на пять лет под 21% годовых обойдется почти в 2,2 млн рублей, при ежемесячных платежах почти 37 тыс. рублей. И это с учетом первоначального взноса в 15% (250 тыс. рублей). Чем больше срок кредита, тем меньше ежемесячный платеж, однако сумма переплаты тоже существенно увеличивается.

    Еще сдерживающий фактор для роста продаж – насыщение спроса на рынке в этом году. По данным Минпромторга, за десять месяцев этого года было реализовано более 1,5 млн новых автомобилей в возрасте до трех лет, и это почти на 50% больше, чем годом ранее (1 млн шт). На ожидании повышения утильсбора и ставки все те, кто планировал покупку машины, постарались это сделать в этом году. Однако с ноября ситуация, скорее всего, начнет меняться в сторону охлаждения продаж.

    Обычно перед новым годом дилеры любят предлагать специальные цены, чтобы успеть распродать оставшиеся модели уходящего года. Однако Давиденко считает, что ждать массовых распродаж в конце этого года не стоит.

    «В этом году тоже возможно снижение цен на отдельные модели в рамках специальных предложений от дилеров и производителей. В то же время массовых распродаж ждать не стоит, так как автомобили 2025 года производства будут дороже, и чтобы сильно не повышать на них цены, продавцы могут компенсировать потери за счет увеличения маржинальности на продажах автомобилей прошлого года производства», – не исключает эксперт из ГК «Альфа-Лизинга».

    Не стоит забывать и о том, что велика вероятность роста ставки в декабре 2024 года, что сделает кредиты еще более недоступными.

    Цена машин также будет зависеть от того, как много удалось ввести машин в Россию до утильсбора. «На сегодня таких авто на складах примерно 400 тыс. единиц, их должно хватить на два-три месяца. Некоторые автоконцерны задолго до повышения тарифов утильсбора начали постепенно корректировать прайсы, включая в них предстоящие дополнительные расходы», – говорит Максим Давиденко. Существенного роста цен к концу этого года он не ждет, но вот в начале следующего года прогнозирует постепенное повышение на 5-10%.

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    Купить автомобиль в России станет тяжелее

    За десять лет средняя цена нового автомобиля в России выросла в три раза – с 1 до 3 млн рублей. Причем особенно сильно цены растут именно в последние три года – c 2021-го по 2023-й. Автомобили продолжают дорожать и в этом году. Ждать ли массовых распродаж к концу года? Подробности

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