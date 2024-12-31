Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.6 комментариев
На Кубани собрали почти 70 тыс. тонн загрязненного грунта
МЧС и волонтеры собрали около 70 тыс. тонн загрязненного грунта на Кубани
Спасатели и добровольцы собрали почти 70 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами грунта на пляжах Краснодарского края, чтобы предотвратить экологическую катастрофу.
Побережье Краснодарского края продолжают очищать от загрязнений нефтепродуктами, передает ТАСС.
Собрали и вывезли около 70 тыс. тонн загрязненных песка и грунта. В работах участвуют не только сотрудники спасательной службы, но и местные муниципалитеты, а также добровольцы.
Участники акции отмечают, что очищение побережья является необходимой мерой для обеспечения безопасности окружающей среды и здоровья местных жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МЧС Александр Куренков заявил, что проблему загрязнения побережья Черного моря в Краснодарском крае решат в ближайшее время, и сплошного загрязнения нет. А в Анапе начал работу штаб для отлова птиц, загрязненных мазутом, где волонтеры могут получить экипировку и узнать места поиска пострадавших пернатых.