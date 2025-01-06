Захарова заявила о признании Зеленского в коррупции с англосаксами

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом она заявила в своем Telegram-канале, комментируя недавнее интервью Зеленского американскому журналисту Лексу Фридману.

Захарова отметила, что Зеленский в интервью говорил о предложении Трампу «чужих денег в обмен на оружие». Это, по мнению Захаровой, указывает на давние коррупционные связи украинского лидера с англосаксами, которые, по ее словам, подкреплены поддержкой от действующего президента США Джо Байдена. Она также связала подобные действия с историей украинской газовой компании Burisma.

В своем заявлении Захарова упрекнула Зеленского в неадекватности, назвав его слова «смешением неонацизма и терроризма». По ее мнению, трехчасовое интервью Зеленского продемонстрировало его неадекватное состояние, характеризуемое «наркотическим бредом».

Ранее Зеленский заявил, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу продать оружие Киеву, оплатив его за счет 300 млрд долларов из российских активов.