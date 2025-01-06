Группировка «Восток» нанесла поражение ВСУ в Донецкой и Запорожской областях

Tекст: Елизавета Шишкова

В результате боевых действий были нанесены потери механизированной бригаде ВСУ и двум бригадам территориальной обороны в районах населенных пунктов Богатырь, Новый Комар и Нескучное в Донецкой Народной Республике, а также в Темировке Запорожской области, говорится в Telegram-канале Минобороны.

Потери противника в этих районах составили до 170 военнослужащих и несколько единиц техники, включая самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицы М198 и Д-30, а также пушку «Гиацинт-С». Был уничтожен склад боеприпасов.

Также подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение силам механизированной бригады и бригад береговой обороны ВСУ в районах Орехова и Новоандреевки Запорожской области, а также в Понятовке и Садовом Херсонской области. Уничтожены три склада боеприпасов, потери противника составили до 80 военнослужащих и несколько единиц техники.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами ПВО России были сбиты авиационная бомба «Hammer» производства Франции, 12 ракет HIMARS и 115 беспилотников.

Всего с начала СВО ВС России уничтожили: 652 самолета, 283 вертолета, 39568 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20258 танков и других боевых бронированных машин, 1507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20239 орудий полевой артиллерии и минометов, 29919 единиц специальной военной автомобильной техники.

Напомним, российская «Южная» группировка войск смогла освободить город Курахово на юго-западе Донбасса, который ранее находился под контролем ВСУ.