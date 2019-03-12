Спикер Рады отключил микрофон выступающему на русском языке депутату

Председатель Рады Андрей Парубий выключил микрофон депутату «Оппозиционной платформы – За жизнь» Василию Нимченко за то, что на заседании он попытался выступить на русском языке.

Инцидент произошел во время рассмотрения поправок в закон о госязыке, во время которого Нимченко начал выступать на русском, но Парубий потребовал перейти на украинский, передает РИА «Новости».

«Я прошу выключить микрофон... Мне очень жаль, что таким образом срываете заседание некорректным поведением. Каждый народный депутат имеет право голоса в этом зале и выразить свою позицию, и я как гарант этого прошу только об одном: пожалуйста, на государственном языке», – отреагировал спикер украинского парламента.

Ранее председатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук раскритиковал закон о госязыке, заявив, что эта норма лишит русский и другие языки национальных меньшинств защиты, которые предусмотрены конституцией страны.