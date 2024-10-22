За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?9 комментариев
Небензя заявил о неприемлемости для России членства Украины в НАТО
Небензя назвал членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемым для России
Угроза безопасности России не может быть устранена без демилитаризации и денацификации Украины, также для Москвы абсолютно неприемлемо членство Украины в НАТО, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя на созванном по запросу западных стран заседании Совета Безопасности ООН напомнил, что 17 октября украинский лидер Владимир Зеленский «в духе заядлого шантажиста заявил о намерении создать ядерное оружие, если его страну не возьмут в НАТО», то есть объявил о готовности Киева нарушить международные обязательствапередает ТАСС.
Небензя заявил, что «все международное сообщество должно самым решительным образом осудить эти безответственные заявления», но со стороны США и их союзников «никакой публичной реакции» не было, что «лишь подтверждает их потворствование любым авантюрам и преступлениям киевского режима».
Небензя указал, что заявления Зеленского доказывают правильность решения России о проведении спецоперации. Он заявил о необходимости демилитаризации и денацификации Украины для обеспечения безопасности России.
«Членство Украины в НАТО в любом территориальном виде в Североатлантическом альянсе для России абсолютно неприемлемо и не может быть частью каких-либо мирных планов и посреднических инициатив», – отметил дипломат.
Он сказал, что действия Зеленского, включая так называемую «курскую авантюру», демонстрируют его неспособность как полководца. По мнению Небензи, Зеленский готов жертвовать страной в интересах Запада. Небензя подчеркнул, что Зеленский намерен распродать природные богатства Украины и использовать ее граждан «в будущем для охраны безопасности Европы вместо американских войск».
«Просроченный украинский президент, терпящий очевидное поражение на поле боя, теперь уже открыто делает ставку исключительно на втягивание НАТО в прямой и не опосредованный конфликт с ядерной державой«, – подчеркнул он.
Небензя также обвинил Запад в попытках «искусственно поддерживать на плаву украинскую тематику в Совете Безопасности, демонстрируя таким образом на публику поддержку своему стремительно банкротящемуся антироссийскому проекту на Украине».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что у Украины должно быть либо ядерное оружие, либо членство в НАТО. Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не допустит, чтобы украинская сторона получила ядерное оружие.