Небензя назвал членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемым для России

Tекст: Антон Антонов

Небензя на созванном по запросу западных стран заседании Совета Безопасности ООН напомнил, что 17 октября украинский лидер Владимир Зеленский «в духе заядлого шантажиста заявил о намерении создать ядерное оружие, если его страну не возьмут в НАТО», то есть объявил о готовности Киева нарушить международные обязательствапередает ТАСС.

Небензя заявил, что «все международное сообщество должно самым решительным образом осудить эти безответственные заявления», но со стороны США и их союзников «никакой публичной реакции» не было, что «лишь подтверждает их потворствование любым авантюрам и преступлениям киевского режима».

Небензя указал, что заявления Зеленского доказывают правильность решения России о проведении спецоперации. Он заявил о необходимости демилитаризации и денацификации Украины для обеспечения безопасности России.

«Членство Украины в НАТО в любом территориальном виде в Североатлантическом альянсе для России абсолютно неприемлемо и не может быть частью каких-либо мирных планов и посреднических инициатив», – отметил дипломат.

Он сказал, что действия Зеленского, включая так называемую «курскую авантюру», демонстрируют его неспособность как полководца. По мнению Небензи, Зеленский готов жертвовать страной в интересах Запада. Небензя подчеркнул, что Зеленский намерен распродать природные богатства Украины и использовать ее граждан «в будущем для охраны безопасности Европы вместо американских войск».

«Просроченный украинский президент, терпящий очевидное поражение на поле боя, теперь уже открыто делает ставку исключительно на втягивание НАТО в прямой и не опосредованный конфликт с ядерной державой«, – подчеркнул он.

Небензя также обвинил Запад в попытках «искусственно поддерживать на плаву украинскую тематику в Совете Безопасности, демонстрируя таким образом на публику поддержку своему стремительно банкротящемуся антироссийскому проекту на Украине».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что у Украины должно быть либо ядерное оружие, либо членство в НАТО. Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не допустит, чтобы украинская сторона получила ядерное оружие.