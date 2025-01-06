Рогов: Киев может организовать провокацию против России перед инаугурацией Трампа

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, рассматривается несколько дат для этой акции, в том числе январь, накануне инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Рогов отметил, что поступает оперативная информация, подтверждающая подготовку киевскими властями такого плана, сообщает РИА «Новости».

Согласно словам Рогова, провокация может быть предпринята также в канун очередного заседания контактной группы по поддержке Украины, которое состоится 7 января на военной базе «Рамштайн» в Германии. Основной целью предполагаемой провокации является улучшение переговорных позиций Украины, а также получение новой финансовой помощи и поставок оружия.

Рогов также подчеркнул, что провокацией может стать попытка Вооруженных сил Украины начать наступление на одном из участков линии фронта.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил желание посетить инаугурацию Трампа, но отметил, что не может приехать без прямого приглашения. Зеленский сообщил, что Трамп ждет его визита после своей инаугурации.

Зеленский также рассказал, что предлагал Трампу продать Киеву оружие, используя для оплаты 300 млрд долларов из российских активов.



