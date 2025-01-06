Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.0 комментариев
Зеленский расстроился из-за отсутствия приглашения на инаугурацию Трампа
Зеленский признался в желании посетить инаугурацию Трампа и посетовал на отсутствие приглашения
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил желание посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, но отметил, что не может приехать без прямого приглашения.
«Я бы хотел», – заявил Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. Однако Зеленский отметил, что «не может приехать вот так, во время» конфликта на Украине, потому что Трамп «напрямую» не направил ему приглашения на инаугурацию, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на инаугурацию, но тот может приехать. Зеленский заявил, что Трамп ждет его визита после своей инаугурации.