Штурмовавший Капитолий «шаман» предсказал судьбоносное влияние Трампа на историю

Участвовавший в штурме Капитолия «шаман» Анджели назвал приход Трампа поворотным моментом в истории США

Tекст: Елизавета Шишкова

«Администрация Трампа на самом деле является своего рода поворотным моментом в истории. Мы можем пойти к вознесению и позитиву, или мы можем пойти к вымиранию и негативу», – отметил Анджели, сообщает РИА «Новости».

Джейкоб Ченсли, более известный как Джейк Анджели, стал популярным после участия в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Тогда сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы предотвратить утверждение победы Джо Байдена на президентских выборах. Фотография Анджели в меховой шапке с рогами быстро распространилась в мировых СМИ, сделав его символом тех событий.

Позже, в 2021 году, Анджели был признан виновным в незаконных действиях во время проникновения в Капитолий. Суд приговорил его к тюремному заключению, штрафу в размере 2 тыс. долларов и трем годам под наблюдением после освобождения. В марте 2023 года он вышел на свободу и продолжает активно высказываться в публичном пространстве.

Напомним, в январе 2021 года сторонники действующего на тот момент президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека