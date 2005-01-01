Расследование убийства Захарченко продвинулось на Запад

Убийство главы ДНР Александра Захарченко организовали сотрудники СБУ при участии западных спецслужб: как показал анализ взрывного устройства, оно изготовлено с применением высоких технологий, которых нет в распоряжении Украины. Об этом сообщил врио ДНР Денис Пушилин. Как тесно Украина сотрудничает с западными спецслужбами и поможет ли новая информация вывести на след заказчиков убийства Захарченко?

Западные спецслужбы помогли пятому департаменту контрразведки (ДКР) службы безопасности Украины (СБУ) осуществить убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, выйти на след западных спецслужб удалось в результате анализа остатков взрывного устройства, которое было заложено в донецком кафе «Сепар». Следовали выявили использование высоких технологий, которые ранее не были доступны украинским силовикам.

«Это дает понимание, что данный теракт совершен при содействии западных спецслужб», – заявил Пушилин.

Вероятнее всего, с анализом взрывчатого вещества ДНР помогли российские специалисты. Пушилин акцентировал внимание на том, что Россия активно содействует расследованию этого дерзкого теракта. Ранее по факту убийства Захарченко российский Следственный комитет возбудил уголовное дело. О готовности помочь в расследовании убийства заявляли и в ФСБ.

У правоохранителей ДНР уже «есть понимание, кто это сделал».

«Один человек задержан, который дал полную раскладку, показания», –

пояснил Пушилин, который в своем Telegram-канале написал, что задержанный является сотрудником СБУ.

О деятельности ДКР СБУ сообщалось и ранее. В частности, газета «Совершенно секретно» публиковала копии документов, согласно которым департамент проводил спецоперацию по уничтожению улик и свидетелей гибели в июле 2014 года над территорией Донбасса рейса MH17. Киев, как и многочисленные страны, обвиняет в содеянном ополченцев, хотя прямых доказательств тому так и не было представлено.

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Александр Захарченко погиб на 43-м году жизни 31 августа при взрыве в кафе «Сепар». Он пришел туда на поминки по народному артисту Иосифу Кобзону, который был родом из Донецкой области. Мощность взрывного устройства, по оценкам местных властей, составила 800 грамм в тротиловом эквиваленте. Вместе с Захарченко погиб его охранник. По данным МЧС ДНР, также пострадали 11 человек. Тяжелые ранения получил министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. Власти республики признали произошедшее терактом.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирного решения конфликта. В МИД заявили, что практически нет сомнений, что за случившимся стоит Киев, который пока не взял на себя ответственность за содеянное и отрицает причастность к убийству.

Наблюдатели отмечают, что украинские спецслужбы и ранее сотрудничали с западными коллегами, поэтому информация Пушилина подтверждает, что это взаимодействие продолжается. Член Общественной палаты, политолог Максим Григорьев уверен, что американцы помогают украинским спецслужбам на постоянной основе. Помощь заключается не только в передаче технологий, но и в проведении обучающих программ, тренингов.

«По целому ряду данных мы видим, как это происходит. Несколько лет назад мы (в Общественной палате) представляли доклад о пытках, которые используют СБУ и другие украинские структуры. Мы видели, что даже методы пыток, например, так называемое утопление, совпадают с теми, что используют американские спецслужбы. Точно так же не является секретом, что на Украину поставляется летальное оружие, в том числе проводится специальная подготовка в области диверсионной работы, организации терактов. В том, что США и другие западные страны поставляют Украине взрывчатые вещества, либо какую-то специальную технику для совершения диверсий – в этом тоже нет ничего нового, поскольку спецслужбы Украины управляются с Запада», – сказал Григорьев газете ВЗГЛЯД.

Впрочем, подтверждение информации о причастности западных спецслужб к убийству Захарченко вряд ли поможет в ближайшее время раскрыть конкретных заказчиков этого преступления. Как полагает Григорьев, «как при попытках убийства кубинского лидера Фиделя Кастро (их могло быть несколько сотен), так и многочисленных убийствах различных политиков по всему миру, организованных американскими спецслужбами, точная информация будет известна через 20-100 лет».