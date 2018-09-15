В ДНР нашли доказательства причастности Запада к убийству Захарченко

Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко было совершено при содействии западных спецслужб, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин заявил, что теракт был совершен «при участии пятого департамента ДКР СБУ». При этом в результате «дальнейшей работы спецслужб, анализа остатков взрывного устройства» были выявлены «высокие технологии, не применяемые ранее СБУ», передает РИА «Новости».

«Это дает понимание, что данный теракт совершен при содействии западных спецслужб», – сказал врио главы ДНР.

Он добавил, что помощь в расследовании инцидента оказывает Россия.

Пушилин подчеркнул, что у правоохранителей самопровозглашенной республики «есть понимание, кто это сделал».

Кроме того, был задержан человек, «который дал полную раскладку, показания».

Напомним, глава ДНР Захарченко погиб в конце августа. На Украине призвали не допускать россиян к расследованию теракта.