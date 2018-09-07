В Раде призвали не допускать россиян к расследованию убийства Захарченко

Депутаты Верховной рады Ирина Геращенко и Мария Ионова потребовали от СБУ недопуска России к расследованию убийства главы ДНР Александра Захарченко.

«Об убийстве террориста и главаря боевиков Захарченко. Россия направила в Донецк какую-то свою следственную группу, что является грубым нарушением украинского законодательства, и по сути, повторяется ситуация, когда Россия заблокировала доступ украинских и международных следственных органов к месту сбивания МН 17, фактически заметая следы преступления», – написала Геращенко в своем Facebook.

Депутат заявила, что должно быть открыто уголовное производство по факту незаконного проведения следственных действий «незаконными следственными группами». По ее словам, в Раде хотят понять, насколько правомерно закрытие дел, возбужденных на Украине против Захарченко, «ведь он причастен к страшным военным преступлениям», утверждает Геращенко.

Неделю назад после взрыва в кафе «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели Захарченко по статье УК «Акт международного терроризма». В ФСБ России заявили, что украинские спецслужбы причастны к гибели Захарченко.