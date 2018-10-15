Песков прокомментировал создание департамента по сотрудничеству с Украиной

Создание в администрации главы государства департамента по сотрудничеству с Украиной привело имевшуюся структуру в соответствие с реальностью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ситуация была приведена в соответствие с тем, чем де-факто занималось это управление. Де-факто один из департаментов занимался Абхазией и Осетией и другой департамент де-факто занимался вопросами взаимодействия с Украиной. Это просто было приведено в соответствие с реальностью», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков рассказал о создании департамента по сотрудничеству с Украиной в управлении по приграничному сотрудничеству администрации президента России.

Песков также заявил, что обсуждение положения Русской православной церкви (РПЦ) на Украине в рамках встречи президента России Владимира Путина с членами Совета Безопасности проходило в рамках обмена мнениями. Он уточнил, что речь идет о церкви, которая относится к Московскому патриархату.

В пятницу, 12 октября, президент России обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы внутренней и внешней политики, в том числе ситуацию вокруг Русской православной церкви на Украине.