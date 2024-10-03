Отец 14 детей из Татарстана погиб на СВО

В Татарстане простились с погибшим на СВО отцом 14 детей Авраамом Мэлехом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает «Вечерняя Москва», в ходе специальной военной операции погиб 44-летний Авраам Мэлех из Татарстана. У Мэлеха осталась супруга и 14 детей, 11 из которых несовершеннолетние. Простились с погибшим бойцом накануне.

Авраам Мэлех заключил контракт с министерством обороны в июле. Тогда власти Татарстана приняли решение о повышении единовременной выплаты для контрактников до 1 млн рублей. Это решение стало стимулом для подписания контракта.

Местные жители выразили соболезнования семье погибшего, отмечая его решимость и преданность делу. Один из соседей Мэлеха сказал: «Он всегда был готов помочь, настоящий защитник своей семьи и страны».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин пообщался на Красной площади с кадетом Московского училища, отцом которого был погибший в зоне СВО Леонид Махонин. Президент пообещал провести с мальчиком отдельный разговор, подчеркнув важность поддержки семей участников СВО.

