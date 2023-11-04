Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивое обертке, и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.0 комментариев
Путин на Красной площади пообщался с маленькими россиянами
Президент России Владимир Путин на Красной площади сфотографировался и пообщался с маленькими россиянами, а также пообещал кадету Московского училища, отец которого Леонид Махонин погиб во зоне СВО, отдельный разговор.
Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. После возложения глава государства пообщался с собравшимися, среди которых был кадет, отец которого погиб в зоне СВО, передает РИА «Новости».
Мальчик рассказал Путину, что хотел бы стать, как его папа. Президент спросил, как он учится и есть ли у него братья и сестры. Мальчик ответил, что есть младший брат, ему пять лет, которого он любит. Также он рассказал, что учится в Московском кадетском президентском училище и учиться ему нравится.
«Мы с тобой еще поговорим», – добавил Путин.
Кроме того, президент поприветствовал представителей религиозных конфессий, а также сфотографировался с маленькими россиянами.
Ранее Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому.