Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.2 комментария
Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Российский лидер Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.
Президент возложил к памятнику букет красных цветов, после чего цветы возложили другие участники церемонии, передает РИА «Новости».
Во время церемонии Путин кратко пообщался с патриархом Кириллом. Также в ходе церемонии глава государства поздоровался и пообщался с другими присутствующими представителями духовенства и с активистами, юнармейцами и участниками молодежных организаций.
Кроме того, вместе с президентом на церемонии присутствовали представители религиозных объединений России.