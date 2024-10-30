В ингушской семье Хашагульговых в ходе СВО двое военнослужащих стали Героями России

Эксперт: Россия выстраивает полноценную «экономику предложения»

Политолог Федорова: Россия достигла новых высот в развитии машиностроения

Tекст: Олег Исайченко

«Россия преодолевает все текущие вызовы, двигаясь при этом к реализации масштабных целей развития. Страна уверенно движется к новой экономической реальности, адаптируя свои экономические и торговые связи. Буквально на прошлой неделе завершился саммит БРИКС, который еще раз показал рост финансовой значимости стран Глобального Юга», – пояснила Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

«Мы активно развиваем сотрудничество с участницами организации. И это в совокупности с развитием внутреннего производства и спроса дает плоды. Россия по темпам экономического роста значительно опережает участников Евросоюза. Наш ВВП за январь – август увеличился на 4,2%. Это хороший показатель», – сказала она.

Причем подобные темпы, по словам политолога, поддерживаются за счет всестороннего развития экономики. «Мы достигаем новых высот в машиностроении, в оборонной сфере. Объем промышленного производства за восемь месяцев вырос на 4,5%. Президент старается уделять пристальное внимание тому, чтобы развитие пропорционально распределялось по всем отраслям промышленности», – отмечает собеседница.

«Эти действия продиктованы целью выстраивания полноценной «экономики предложения». Наша задача – создать максимально комфортные условия для выпуска высокотехнологичной и передовой продукции. Развитие отечественных брендов укрепит суверенитет государства. А от этого выигрывает и рядовой потребитель», – акцентирует эксперт.

«Улучшение жизни граждан в конечном итоге является главным принципом любых экономических изменений в России. Владимир Путин это хорошо понимает. Такой подход уже сказывается на жизни граждан страны: уровень безработицы стремительно сокращается, а национальные проекты становятся локомотивами сферы социальной поддержки», – заключила Федорова.

В понедельник Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Президент подчеркнул, что несмотря на замедление динамики ВВП в третьем квартале текущего года, экономика России продолжает расти. Он уточнил, что лишь за январь – август внутренний валовой продукт прибавил 4,2%.

«Хороший, опережающий тон задает у нас промышленность, в том числе высокотехнологичная. За восемь месяцев текущего года индустриальный рост в России составил 4,5%», – говорит Путин. При этом обрабатывающий сектор увеличился на 8,1%, а машиностроение – почти на 20%. «Такие показатели говорят о том, что предприятия загружены заказами, трудовые коллективы работают уверенно», – добавил глава государства.

Данные подтверждает и ситуация на рынке труда: безработица находится на рекордно низком уровне и составляет лишь 2,4%. При этом доля нетрудоустроенной молодежи в возрасте до 25 лет также сократилась. Данный показатель равняется менее девяти процентов.

Президент указал и необходимый вектор развития финансового сектора. «Наша задача и на ближайшую, и на более отдаленную перспективу – развивать экономику предложения, увеличивать объем выпуска товаров и услуг именно у нас, в России, запускать новые инвестиционные проекты и создавать современные рабочие места во всех отраслях экономики», – заявил Путин.