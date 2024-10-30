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В ингушской семье Хашагульговых в ходе СВО двое военнослужащих стали Героями России
Путин присвоил звание Героя России капитану Хашагульгову посмертно
Президент России Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя России капитану Султану Хашагульгову, погибшему во время выполнения боевой задачи в ДНР. Ранее его двоюродный брат был также удостоен этого звания.
Хашагульгов, командир штурмового отряда 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа, погиб 30 июня во время выполнения боевой задачи возле населенного пункта Старомайорское в ДНР, сообщает официальный сайт органов власти Ингушетии.
В сообщении отмечается, что капитан Хашагульгов ценой своей жизни спас старшего сержанта Сайгина. Группа под его командованием выполняла боевую задачу в лесополосе «Клевер» в районе указанного поселка. Заметив пикирующий в их сторону беспилотник, капитан дал группе команду срочно занять укрытие. Заметив, что старший сержант Сайгин повредил ногу, он бросился к нему на помощь и помог ему укрыться. Однако сам скрыться от дрона Хашагульгов не успел, в результате разрыва боеприпаса он погиб на месте.
Этот поступок и стал причиной присвоения Хашагульгову высокого звания. В семье капитана Хашагульгова это уже второй случай присвоения звания Героя России. Ранее его двоюродный брат и тезка Султан Хашагульгов также получил высшую боевую награду России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, старший лейтенант Ильдар Суфияров проявил себя храбрым командиром мотострелкового взвода в зоне спецоперации и посмертно был удостоен звания Героя России.