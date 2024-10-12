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    Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    15 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

    55 комментариев
    12 октября 2024, 13:07 • Новости дня

    Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру взвода из Уфы Суфиярову

    Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру взвода из Уфы Суфиярову
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Старший лейтенант Ильдар Суфияров, командир мотострелкового взвода, посмертно удостоен звания Героя России за храбрость в зоне спецоперации, соответствующий приказ подписал президент Владимир Путин.

    О награждении сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, передает РБК

    Суфияров командовал мотострелковым взводом в полку «Башкортостан». В мае прошлого года он подписал контракт на службу в зоне СВО, где героически погиб в апреле 2024 года.

    Группа под командованием Суфиярова 12 апреля держала оборону в течение нескольких часов, отражая атаки противника. Суфияров в итоге остался один и, чтобы не попасть в плен, подорвал себя и троих врагов гранатой. «Храбрый воин, с несгибаемой волей и твердым характером – таким он остался в памяти сослуживцев», – сказал Хабиров.

    Глава Башкирии подчеркнул, что республика предоставит всю необходимую поддержку семье погибшего. Также он выразил благодарность президенту Путину и министру обороны Андрею Белоусову за поддержку инициативы о награждении Суфиярова.

    Добровольческий мотострелковый полк «Башкортостан» был создан в 2023 году, он проходил обучение в Самарской области. В состав полка вошли медицинская рота, артиллерийские подразделения и батальоны, а также штурмовые и разведывательные роты.

    В звание Героя России посмертно присвоили операторам беспилотников Никите Мечтанову и Вячеславу Пастухову, известным по позывным Мечта и Свят.

    11 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Бербок заявила о невозможности переговоров Путина с Шольцем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что российский президент Владимир Путин не настроен на телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

    Как пишет Reuters, Бербок сообщила, что «сегодня Путин даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», передает РИА «Новости». Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности будущего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее сообщалось, что Шольц намеревался связаться с Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Германия не обращалась к России с просьбой о телефонном разговоре между канцлером и президентом Путиным, подчеркнув отсутствие контактов с декабря 2022 года.

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    11 октября 2024, 23:19 • Новости дня
    Военкомы провели массовую облаву во время концерта «Океан Эльзы» в Киеве

    Военкомы устроили облаву на зрителей концерта группы «Океан Эльзы» в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Киева военкомы останавливают мужчин, собравшихся на концерт группы «Океан Эльзы», проверяют документы, часть задерживаюсь и силой увозят.

    Украинские СМИ сообщают, что в центре Киева военкомы совместно с полицейскими провели массовую облаву на слушателей концерта группы «Океан Эльзы». Мужчин останавливают для проверки документов, после чего многих из них насильно заталкивают в машины под крики очевидцев «позор полиции!» и увозят.

    По словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, в облаве участвовало около ста военкомов и полицейских. «Ловят всех, сразу пакуют в бусы. Счет жертв идет на десятки, а то и больше сотни», – сообщил он. Парламентарий добавил, что рейды проводятся не только в центре города, но и в ресторанах и ночных клубах Киева.

    С февраля 2022 года на Украине действуют законы о всеобщей мобилизации, которые неоднократно продлевались. Власти усиливают меры, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, что привело к принятию закона об ужесточении мобилизации, вступившего в силу 18 мая текущего года.

    В условиях ужесточения мобилизации многие жители украинских городов месяцами не выходят из квартир. Количество мест, где проводят подобные рейды, увеличилось: военкомы замечены возле торговых центров, метро, на вокзалах и просто на улицах.

    Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой заявил о массовом отъезде за границу старшеклассников, которые опасаются, что наступление призывного возраста лишит их права на выезд.

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    12 октября 2024, 12:13 • Видео
    Германия выберет войну

    Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

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    11 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Комбат ВСУ: Украинская армия теряет позиции «семимильными шагами»

    Комбат ВСУ: Украинская армия теряет позиции, о выходе на границы 1991 года речь не идет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир батальона ВСУ Кирилл Верес заявил о стремительном отступлении и невозможности выхода на границы 1991 года, сравнив ситуацию с беспомощностью.

    Командир батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы Кирилл Верес заявил, что украинская армия теряет позиции «семимильными шагами», сообщает РИА «Новости». По его словам, говорить о выходе на границы 1991 года уже давно не приходится. Верес подчеркнул, что вместо этого украинской армии приходится думать, как удержать текущие позиции.

    Верес отметил: «Я вообще не думаю, как выйти на границы 1991 года. Думаю, как не потерять те позиции, которые у меня есть. Мы все идем на границу 1991 года, только в обратную сторону... идем назад семимильными шагами».

    Он также добавил, что все разговоры о перспективах продвижения ВСУ на фронте сродни словам инвалида на костылях, который утверждает, что завтра побежит марафон. Это сравнение подчеркивает беспомощность текущей ситуации на фронте в глазах украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российская армия освободила поселок Островское в ДНР. В результате боевых действий российские войска нанесли крупные потери вооруженным силам Украины по всем фронтам. Также ВС России освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области.

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    11 октября 2024, 13:50 • Новости дня
    Российская армия освободила Островское в ДНР
    Российская армия освободила Островское в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска в последние семь дней освободили населенные пункты Гродовку и Желанное Второе в ДНР, в последние сутки освобождено Островское в республике, сообщило Минобороны.

    Российская армия освободила от украинских вооруженных сил населенные пункты Островское, Гродовка и Желанное Второе в ДНР, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе операций российских войск были нанесены потери живой силе и технике множества украинских бригад, в том числе механизированной, мотопехотной, пехотной, штурмовой и аэромобильной.

    Только на направлении Южной группировки войск за неделю были отражены 22 контратаки штурмовых подразделений ВСУ. В результате этого противник потерял до 4790 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая бронемашины, автомобили и артиллерийские орудия. Уничтожены также пять станций РЭБ и десять полевых складов с боеприпасами.

    Группировка «Центр» освободила Гродовку и отразила 58 контратак. Потери украинских формирований составили до 3370 военнослужащих. Российские войска уничтожили четыре танка, в том числе западного производства, и 11 других бронемашин. Также уничтожено 27 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.

    Ранее российские военные сообщали, что подразделение ВСУ, прибывшее на ротацию в населенный пункт Желанное в ДНР, перепутало российских штурмовиков со своими и погибло.

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    12 октября 2024, 10:46 • Новости дня
    Spiegel: В Киеве заговорили о завершении конфликта с учетом территориальных уступок
    Spiegel: В Киеве заговорили о завершении конфликта с учетом территориальных уступок
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве начали обсуждение сценария завершения конфликта с Россией, предполагающего отказ от жесткой позиции по возврату утраченных территорий, пишет Der Spiegel.

    По данным немецкого издания, в Киеве начались обсуждения возможного завершения конфликта с Россией посредством отказа Украины от жесткой позиции по возврату утраченных территорий, передает РИА «Новости».

    Как отметил высокопоставленный киевский чиновник, без определенных уступок победа будет невозможна.

    Чиновник также выразил сомнения в продолжении активной поддержки Украины со стороны США, независимо от результатов предстоящих выборов президента этой страны.

    Он подчеркнул, что негативное влияние на ситуацию оказывают настроения как среди военных, так и гражданского населения.

    «Прогноз плохой. Моральный дух части войск беспокоит. Люди на самом деле больше не хотят воевать. Несправедливость войны может разорвать общество на части», – предупредил он.

    Накануне офис президента Украины отверг слухи о возможных территориальных уступках России ради членства в НАТО, назвав их «абсолютным бредом».

    Между тем в западных внешнеполитических кругах более полутора лет обсуждается возможность разделения Украины на две части по аналогии с ФРГ и ГДР, писала Financial Times.

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    12 октября 2024, 12:42 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение энергетической инфраструктуре, обеспечивавшей ВПК Украины
    ВС России нанесли поражение энергетической инфраструктуре, обеспечивавшей ВПК Украины
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные Силы России в последние сутки нанесли удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры, поддерживавшим ВПК страны, сообщило Минобороны.

    Авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского военно-промышленного комплекса, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства противовоздушной обороны России сбили 11 снарядов HIMARS, и 125 дронов самолетного типа.

    С начала СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета и 33 тыс. 544 беспилотных аппарата. Также поражены 582 ЗРК, 18 611 танков и бронированных машин, 1470 РСЗО, 16 тыс. 48 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Напомним, с 5 по 11 октября ВС России нанесли 38 высокоточных ударов по украинским военным объектам.

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    11 октября 2024, 15:07 • Новости дня
    Шойгу оценил мужество тувинской горной бригады в зоне СВО

    Шойгу высоко оценил боевые действия 55-й тувинской горной бригады в СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    55-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада из Тувы проявляет отвагу и дерзость в зоне специальной военной операции, отметил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время торжественного собрания.

    На торжественном собрании, посвященном 80-летию вхождения Тувы в состав СССР, Шойгу заявил о героизме 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из Тувы, передает ТАСС. По его словам, военнослужащие бригады демонстрируют дерзость и преданность в зоне специальной военной операции (СВО), что вызывает гордость за новое поколение защитников страны.

    Шойгу подчеркнул, что тувинская бригада действует непредсказуемо и мужественно, что является важным фактором в обеспечении суверенитета России. Он выразил благодарность бойцам и отметил их вклад в защиту государства и народа.

    55-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада дислоцируется в Туве и входит в состав Сухопутных войск РФ. С 2022 года ее военнослужащие выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции, демонстрируя профессионализм и высокую боевую готовность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 55-й отдельной мотострелковой бригаде (горной) почетного наименования «гвардейская», а военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) внесли значительный вклад в освобождение Лисичанска и Авдеевки.

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    11 октября 2024, 14:12 • Новости дня
    Песков: Путин вряд ли поздравит нового президента США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вряд ли будет поздравлять будущего президента США с победой на выборах, назвав Штаты крайне недружественным государством.

    Песков изданию Life пояснил, что Путин, скорее всего, не будет поздравлять будущего президента США с победой на выборах, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не созванивался с Дональдом Трампом после его ухода с поста президента США, а пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что информация о звонках Трампа президенту России после его отставки является «предположением».

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    11 октября 2024, 21:23 • Новости дня
    Песков анонсировал поездку Путина в один из регионов России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На следующей неделе у президента Владимира Путина может состояться поездка в один из регионов страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков утвердительно ответил на вопрос РИА «Новости» о том, может ли Путин на следующей неделе посетить один из российских регионов.

    Куда именно может поехать президент, он не уточнил. «Сообщим своевременно», – заключил представитель Кремля.

    Ранее Песков заявил, что Путин вряд ли поздравит Трампа в случае победы того на выборах президента США.

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    11 октября 2024, 14:55 • Новости дня
    Путин заявил об успешном развитии партнерства с Туркменией

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин оценил развитие торгово-экономических и межрегиональных связей с Туркменией, подчеркнув значимость партнерства двух стран.

    Путин заявил об успешном развитии стратегического партнерства между Россией и Туркменией на встрече с председателем верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

    Также глава государства отметил положительное развитие торгово-экономических связей между двумя странами. Он подчеркнул, что Москва и Ашхабад продолжают поиски новых проектов для укрепления сотрудничества, что поддерживается межправительственной комиссией.

    Кроме того, президент указал на важность межрегиональных связей, подчеркивая, что 60 субъектов России имеют устойчивые контакты с партнерами в Туркмении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России на международном форуме в Ашхабаде был награжден юбилейной медалью Махтумкули Фраги президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

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    12 октября 2024, 01:03 • Новости дня
    ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР

    ВСУ выпустили 84 боеприпаса по населенным пунктам ДНР за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины совершили 28 атак на территории ДНР, выпустив 84 боеприпаса и ранив двух мирных жителей, включая подростка.

    За последние сутки вооруженные силы Украины провели двадцать восемь атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики и выпустили восемьдесят четыре боеприпаса, передает ТАСС.

    В результате обстрелов были ранены два мирных жителя, в том числе подросток, и два сотрудника Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Согласно данным военного следственного управления Следственного комитета по региону, в результате атак также были повреждены два объекта инфраструктуры.

    В ведомстве уточнили, что речь идет о вооруженных формированиях Украины, которые осуществили обстрелы населенных пунктов.

    По словам представителя ведомства, расследование продолжается, и все факты будут тщательно зафиксированы для дальнейшего рассмотрения.

    Информация о новых обстрелах поступает на фоне продолжающихся боевых действий в регионе, что усугубляет гуманитарную ситуацию на территории ДНР. Местные жители продолжают испытывать трудности из-за регулярных обстрелов, которые разрушают их дома и создают угрозу для жизни.

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    12 октября 2024, 13:15 • Новости дня
    MWM: Россия уничтожает «Искандерами» ценное оружие Запада на Украине

    Military Watch Magazine: Россия уничтожает «Искандерами» ценное оружие Запада на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Россия продолжает использовать ракеты «Искандер-М» для уничтожения оружия ВСУ, переданного Западом, пишет Military Watch Magazine.

    По данным журнала, российские военные наносят прицельные удары по таким системам, как зенитно-ракетные комплексы Patriot, передает РИА «Новости».

    В материале подчеркивается, что такие оборонительные системы стали играть все более важную роль в конфликте на Украине, усиливая боевые возможности ВСУ.

    Отмечается, что для этих целей Россия эффективно использует как мобильные, так и авиационные варианты ракет 9К720 «Искандер». В результате систематических атак ВСУ теряют важные ресурсы, что влияет на ход боевых действий.

    Как сообщало Минобороны, комплекс «Искандер-М» уничтожил установку ЗРК Patriot в Днепропетровской области, а двумя днями ранее российские военные поразили две пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot в зоне СВО.

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    12 октября 2024, 00:10 • Новости дня
    ПВО сбила четыре украинских дрона в районе Геническа

    В районе Геническа ПВО уничтожила четыре дрона ВСУ, слышны взрывы

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Геническа силы противовоздушной обороны сообщили об уничтожении четырех украинских беспилотников, взрывы были слышны на Арабатской стрелке.

    Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника в районе Геническа. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

    «Работает ПВО. Сбито четыре беспилотника», – заявил Василенко.

    Взрывы были слышны на Арабатской стрелке с 23:05 по московскому времени, передает корреспондент ТАСС.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетной опасности в регионе. Это предупреждение было связано с повышенной активностью украинских беспилотников в данном районе.

    При этом в городе Шебекино в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ ранения получили девять местных жителей.

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    11 октября 2024, 14:32 • Новости дня
    ВС России отразили пять атак ВСУ в Курской области

    Минобороны: ВС России отразили пять атак ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделениями группировки «Север» отражены пять атак ВСУ в направлении Любимовки, Малой Локни, Новой Сорочины и Кремяного в Курской области, сообщили в Министерстве обороны.

    Подразделения группировки «Север» продолжили наступательные действия, нанося удары по формированиям нескольких механизированных и десантно-штурмовых бригад ВСУ рядом с Дарьино, Любимовкой,Толстым Лугом, Новым Путем и Плехово, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    За прошедшие сутки российские войска отразили пять атак ВСУ в направлении Любимовки, Малой Локни, Новой Сорочины и Кремяного.

    В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты, бронемашина. Атаки поддерживались ударами армейской авиации и артиллерии, что позволило нанести поражение скоплениям живой силы и техники противника.

    Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ поблизости от Бондаревки, Гончаровки, Дарьино, Зазулевки, Куриловки, Леонидово, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Нижнего Клина, Новоивановки, Орловки, Плехово, Свердликово, Толстого Луга и Черкасского Поречного.

    Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области.

    За сутки потери украинских войск составили более 300 человек, уничтожены 13 единиц бронетехники, включая пять танков и три машины пехоты, а также пусковая установка РСЗО и другие объекты. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен российским силам.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 21 900 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая танки, артиллерийские орудия и бронемашины. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Ранее сообщалось, что около 1,5 тыс. украинских солдат оказались окружены в районе села Ольговка в Курской области, где российские подразделения ведут зачистку в нескольких близлежащих населенных пунктах.

    До этого военкоры заявили о прорыве российской армии в Курской области.

    Российские военные из группировки войск «Север» освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области.

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    11 октября 2024, 14:04 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С 5 по 11 октября российские войска нанесли 38 высокоточных ударов, поразив ключевые объекты военной и энергетической инфраструктуры Украины.

    Для нанесения ударов использовались высокоточные гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Целями стали объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, поддерживающие предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктура военных аэродромов, указало Минобороны России в своем Telegram-канале.

    Российские войска также поразили цеха производства и места хранения беспилотных катеров и беспилотных летательных аппаратов, базы горючего, склады боеприпасов и военно-технического имущества. Были атакованы и пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, националистических формирований и иностранных наемников.

    За последнюю неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих.

    Средствами ПВО России сбиты три ракеты ATACMS производства США, три французские управляемые авиабомбы Hammer и переделанная ракета зенитного комплекса С-200. Было перехвачено 33 реактивных снаряда HIMARS и 603 беспилотника самолетного типа.

    На этой неделе Минобороны сообщало о поражении «Кинжалами» украинских военных аэродромов, контейнеровоза с боеприпасами, производства дронов и других целей.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Германия выберет войну

      Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

    • Урсула у Санду и битва за Молдавию

      Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Кишинев, чтобы поддержать президента Молдавии Майю Санду перед выборами, которые состоятся в следующие выходные. Евросоюз вступил с Россией в политическую битву за Молдавию и не собирается соблюдать при этом никаких правил: Санду навяжут молдаванам любым способом.

    • Как Байден кинул Зеленского

      После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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