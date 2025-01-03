Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
На старом аэродроме Чернигова прогремели четыре взрыва
В районе старого аэродрома в Чернигове произошли четыре взрыва, в результате которых поднялся видимый дым, на территории Украины была объявлена воздушная тревога.
В Чернигове на старом аэродроме произошли несколько взрывов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева.
Он отметил: «Чернигов, хорошо прилетело. Четыре хороших взрыва, район Эпицентра, район старого аэродрома». В то же время, украинское издание «Общественное» передает о третьем взрыве в городе.
В результате взрывов в Чернигове поднялся дым, что подтверждается опубликованными видео в телеграм-канале издания «Страна», отмечает ТАСС. В настоящее время в Черниговской области, как и на большей части Украины, действует воздушная тревога.
О взрывах ранее сообщали местные власти и украинские СМИ, однако детальной информации о причинах и последствиях инцидента пока нет.
В конце прошлого года в результате удара по аэродрому в Борисполе, Киевская область, произошел мощный взрыв с детонацией; также стало известно об ударах по закрытому аэродрому в Киеве.
Ранее ВС России нанесли удары по складам в Светловодске и Кременчуге на Украине.