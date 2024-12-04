  • Новость часаЧленство Украины в НАТО исключено из мирного плана Трампа
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три важнейших урока для России от падения Алеппо

    Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.

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    В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни». Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как фронт может научить жить

    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

    13 комментариев
    4 декабря 2024, 13:15 • Новости дня

    Военком из Тюменской области погиб в зоне СВО

    Военный комиссар Родион Хабаров погиб при выполнении задания на СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В зоне спецоперации на Украине погиб Родион Хабаров, военный комиссар из Тюменской области, отправившийся туда осенью.

    В зоне специальной военной операции на Украине погиб Родион Хабаров, военный комиссар по Ялуторовску, Ялуторовскому и Исетскому районам Тюменской области, сообщает Ura.RU. О его гибели рассказал в соцсетях глава Ялуторовска Вячеслав Смелик.

    Смелик отметил, что Хабаров осенью принял решение отправиться на СВО, но не афишировал его. Он ушел без проводов и речей. «Вчера мы получили страшную новость, утром 3 декабря Хабаров погиб при выполнении боевого задания», – написал Смелик.

    Родион Хабаров учился в Тихоокеанском высшем военном училище имени Макарова во Владивостоке и 20 лет служил в штабе Восточного военного округа. Позднее он переехал в Ялуторовск.

    Время и дату прощания с военным комиссаром пока не объявили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру взвода Суфиярову из Уфы. В ингушской семье Хашагульговых два брата были удостоены звания Героя России.

    3 декабря 2024, 20:25 • Новости дня
    Царев объяснил удар «Орешником» по «Южмашу»
    Царев объяснил удар «Орешником» по «Южмашу»
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший депутат Верховной рады Олег Царев объяснил, почему завод «Южмаш» в Днепропетровске стал целью для удара ракетой «Орешник», связав это с производством корпусов ракет для украинской армии.

    Царев в интервью «Царьграду» высказал предположение, почему завод «Южмаш» в Днепропетровске стал целью для удара баллистической ракетой «Орешник». По его словам, на предприятии сохранялось производство корпусов ракет для украинской армии, что и послужило одной из причин атаки.

    Царев отметил, что «Южмаш» был построен еще в советское время с учетом возможности ядерного удара. Он подчеркнул, что под предприятием существуют серьезные бетонные укрытия, что делает его устойчивым к обычным бомбардировкам.

    «В прошлом завод производил одну ракету «Сатана» в течение трех суток, а маленькие ракеты буквально «штамповали как пирожки», – рассказал Царев. В настоящее время, по его словам, производство корпусов ракет на «Южмаше» продолжается, причем они собираются из запчастей, которые приходят из Британии, а затем получают украинские наименования вроде «Нептун».

    Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил, что запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» был произведен по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

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    4 декабря 2024, 08:31 • Новости дня
    Российские войска взяли в плен солдат президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке

    Семеро военных президентской бригады ВСУ сдались в плен в Великой Новоселке

    Российские войска взяли в плен солдат президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Великой Новоселке семеро солдат отдельной президентской бригады ВСУ сдались в плен российским войскам, которые вошли на их позиции.

    Семеро военнослужащих отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины добровольно сдались в плен российским войскам в районе Великой Новоселки, сообщает ТАСС. По словам самих украинских военных, они сложили оружие после того, как российские бойцы вошли на их позиции.

    На данный момент плененные солдаты находятся в безопасности. Российская сторона оказывает им всю необходимую помощь, отмечает источник.

    Ранее в Курской области пятеро военных из карательного подразделения ВСУ, осужденных за изнасилование, добровольно сдались в плен.

    Снайпер ВСУ Юрий Маслюков оказался в плену после того, как заснул на позиции, когда его товарищ ушел за провиантом.

    На Кураховском направлении двое военнослужащих 79-й бригады ВСУ сдались в плен российским солдатам после атаки дронами и агитации через боевую звуковещательную платформу.

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    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

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    4 декабря 2024, 01:57 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии оснований для переговоров между Россией и Украиной
    Песков заявил об отсутствии оснований для переговоров между Россией и Украиной
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас нет никаких оснований для переговоров между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Пока нет никаких оснований для переговоров», – приводят слова Пескова «Известия».

    Он отметил, что «многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию» для мирных переговоров. В частности, «активно работает в плане посреднических услуг» Катар. Песков отметил «эффективность» этой работы, а также указал, что «двусторонние отношения с Катаром превосходно развиваются». Москва «признательна всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару», заявил пресс-секретарь президента.

    В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте предложил отложить любые мирные переговоры с Россией: «Давайте не будем вести все эти дискуссии, шаг за шагом, о том, как может выглядеть мирный процесс». По его мнению, сперва следует убедиться, что «у Украины есть все необходимое, чтобы занять сильную позицию, когда начнутся мирные переговоры», – пишет New York Times.

    Напомним, был опубликован план Кита Келлога, посланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине. Он предусматривает уступки для России, включая отказ от обсуждения членства Украины в НАТО на десять лет и сохранение за Москвой ранее занятых территорий. Однако МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности.

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня может быть достигнуто, если части страны, находящиеся под контролем Киева, будут приняты в НАТО, что позволит ему дипломатическим путем вернуть оставшиеся территории. Ранее он настаивал на том, что не допустит передачи территорий, которые прежде контролировал Киев (в том числе Крыма), Москве.

    В ноябре президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий.

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    4 декабря 2024, 01:23 • Новости дня
    Мерц открестился от ультиматума Путину

    Кандидат в канцлеры Германии Мерц открестился от ультиматума Путину по Украине

    Мерц открестился от ультиматума Путину
    @ Bernd Elmenthaler/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц заявил, что слова нынешнего главы правительства страны Олафа Шольца о готовности Мерца поставить ультиматум Москве не соответствуют действительности.

    «Я никогда не ставил президенту России ультиматум», – приводит слова Мерца ТАСС.

    Мерц подчеркнул, что его инициатива состояла в предложении снять ограничения по дальности использования Украиной военного оборудования и разрешить поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    Это, по его мнению, необходимо для того, чтобы Украина могла «влиять на развитие конфликта». Мерц заявил, что Шольц исказил его предложение.

    Мерц подчеркнул, что в данном случае речь идет о «недоразумении», уточнив, что ставить Москве ультиматумы – не его задача, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, и пообещал поставки крылатых ракет Киеву в случае отказа.

    В ноябре Шольц в своей первой предвыборной речи предостерег от ультиматумов России и поставок Киеву ракет Taurus, назвав это игрой в «русскую рулетку» с безопасностью Германии.

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    3 декабря 2024, 14:54 • Новости дня
    Скачко: Россию не устроит отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО

    Политолог Скачко: Одержимость Украины членством в НАТО мешает урегулированию конфликта

    Скачко: Россию не устроит отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина не откажется от идеи членства в НАТО. Однако это напрямую противоречит интересам России, что заставляет усомниться в эффективности переговоров на основе плана Кита Келлога. Если Дональд Трамп хочет урегулирования конфликта, ему придется надавить на Киев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности.

    «План Кита Келлога подразумевает приостановку вопроса о членстве Украины в НАТО на 10 лет. Это положение неприемлемо для России. Предлагаемое решение лишь отложит проблему в долгий ящик, но не изменит сути: Москва не хочет допускать даже отдаленной возможности участия Киева в альянсе», – сказал Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Что касается Украины, то идея Келлога полностью противоречит политике, проводимой местными властями начиная с 2014 года. Страна официально провозгласила курс на вступление в Североатлантический альянс. Это стало важной частью жизни общества страны. Так просто они от этого не отступят», – отмечает собеседник.

    «То есть согласие с планом будет означать полное крушение начинаний Киева за последние 10 лет. Кроме того, в офисе Зеленского действительно считают пятую статью НАТО панацеей. Зафиксированное на бумаге положение о коллективной обороне стран – членов альянса кажется им единственной доступной гарантией безопасности», – акцентирует он.

    «Однако перспективы начала переговоров по инициативе Келлога все же имеются. Но приступить к диалогу и завершить его – это кардинально разные вещи. В процессе обсуждения поствоенного сосуществования стороны непременно будут натыкаться на взаимонеприемлемые положения. И здесь уже пригодится умение идти на компромисс», – говорит собеседник.

    «Пока Украина не производит впечатления страны, готовой идти на уступки. Устроит ли столь безальтернативная позиция офиса Зеленского Дональда Трампа – непонятно. На риторическом уровне он пытается представить себя как человека, заинтересованного в мире. Если это действительно так, новый глава Белого дома найдет способы, как сделать Киев более сговорчивым», – заключил Скачко.

    Ранее МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности. По оценке дипведомства, только вступление в альянс может стать противодействием «российской агрессии и шантажу». При этом Киев обратился к США, Британии, Франции и Китаю с просьбой поддержать предоставление ему необходимых гарантий.

    Данное сообщение МИД стало реакцией на опубликованный Центром восточных исследований план Кита Келлога по урегулированию текущего конфликта. Инициатива возможного спецпосланника Дональда Трампа по Украине состоит из пяти пунктов. В частности, недовольство Киева вызвало третье положение документа.

    Согласно ему, страна должна отказаться от рассмотрения вопроса о членстве в НАТО на 10 лет. Кроме того, за Россией должен сохраниться контроль над освобожденными территориями. Предусматривается и постепенная отмена санкций, принятых западными государствами в отношении Москвы, а также нормализация отношений с США.

    Другие пункты предполагают прекращение «международной изоляции» России, восстановление контактов лидеров Штатов и ЕС с Владимиром Путиным, а также оказание давления на Москву и Киев для того, чтобы усадить их за стол переговоров. Отмечается, что в случае отказа Украины от начала диалога Вашингтон может прекратить оказание стране военной помощи.

    При этом в Штатах не исключают возможности предоставления Киеву двусторонних гарантий безопасности. Планируется, что офису Зеленского разрешат не признавать контроль России над новыми регионами, однако решать этот вопрос силовыми методами будет запрещено.

    Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Москва считает неприемлемым вступление Украины в НАТО. По его словам, членство Киева в альянсе является угрозой безопасности для России. Он также добавил, что данное развитие событий не будет способствовать ликвидации первопричин текущих событий.

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    4 декабря 2024, 09:42 • Новости дня
    Российские войска зачистили Старые Терны к западу от Курахово
    Российские войска зачистили Старые Терны к западу от Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска провели операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике, фактически обеспечив контроль над этой территорией.

    Российские войска провели зачистку населенного пункта Старые Терны в ДНР, сообщает ТАСС. По словам председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимира Рогова, «местность фактически уже перешла под российский контроль».

    Рогов отметил, что это стратегически важно для российских сил, так как освобождение Старых Тернов препятствует Вооруженным силам Украины в переброске подразделений между Солнцевкой на севере и Кураховым. В Курахове сейчас продолжаются бои, и большая часть города уже находится под контролем российских войск.

    Зачистка данного населенного пункта позволит укрепить позиции российских войск в регионе и затруднить передвижение украинских сил. Операция по освобождению Старых Тернов является частью более широкомасштабных усилий по обеспечению стабильного контроля над территорией вокруг Кураховского водохранилища.

    Ранее Рогов сообщил, что ВС России на Кураховском направлении в западной части ДНР почти раскололи украинскую группировку на несколько частей.

    В данный момент российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные удерживают инициативу на поле боя в ДНР, не позволяя ВСУ закрепиться на новых позициях.

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    3 декабря 2024, 14:50 • Новости дня
    ВС России завладели инициативой под Сватово и Кременной

    Российские войска взяли инициативу под Сватово и Кременной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска полностью контролируют инициативу на Сватовско-Кременском фронте и добиваются значительных успехов, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска полностью взяли инициативу на Сватовско-Кременском участке фронта, передает ТАСС.

    Марочко отметил, что ситуация на данном участке развивается динамично в пользу российских сил. Он подчеркнул, что инициатива полностью находится в руках Российской армии, что позволяет ей добиваться успехов в борьбе с вооруженными силами Украины.

    Он также выразил надежду на то, что обстановка в зоне ответственности Луганской народной республики будет и дальше улучшаться. Эксперт заявил: «Я очень сильно надеюсь, что к концу года освободят все населенные пункты ЛНР».

    Марочко указал, что динамика событий на Сватово-Кременском и Сватово-Купянском участках фронта подтверждает успешное продвижение российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские солдаты покинули свои позиции у Сватово в Луганской народной республике, где бежали под натиском Российской армии, а ранее сообщалось, что ВСУ остались без снабжения на Сватовском фронте, что, вероятно, и повлияло на их отступление.

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    4 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии

    Военный эксперт Кашин: Боевикам в Сирии доступны боевой опыт ВСУ и техника НАТО

    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии
    @ Ghaith Alsayed/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Специалисты и бойцы ВСУ одни из немногих в мире, кто обладает реальным опытом участия в боевых действиях. Поэтому США привлекают их в различных конфликтах по всему миру, в том числе и в нынешней поддержке сирийских боевиков. Однако их помощь не является решающей, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее стало известно, что американцы и украинцы оказывают поддержку террористам в Сирии.

    «Во-первых, масштаб сотрудничества украинских специалистов с боевикам ХТШ (террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам», прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») может быть не настолько серьезным, как это хотелось бы представить Киеву. Украина нередко приписывает себе активность везде, где атакуют российских военных», – отметил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, военный эксперт.

    «Тем не менее сотрудничество действительно есть, и в первую очередь потому, что сейчас почти ни у кого в мире нет реального опыта ведения боевых действий. А у ВСУ он есть. И очевидно поэтому Запад привлекает украинских специалистов в той или иной степени в различных частях мира, где ведутся конфликты», – рассуждает собеседник.

    «Теоретически пара-тройка опытных операторов БПЛА могут передать сирийским боевикам некие приемы и ухищрения работы. Сомнительно, что это сыграло решающую роль в наступлении ХТШ, но свой вклад наверняка внесло», – добавил спикер.

    «Кстати, Украина сама стремится быть частью таких операций. Они считают, что тем самым повышают свой рейтинг в глазах американских кураторов и пытаются доказать свою полезность. Эта история, в принципе, была типичной и для холодной войны, когда некоторые младшие партнеры США могли использоваться в операциях за пределами региона», – напомнил он.

    «Что же касается технической помощи боевикам, то, насколько я понимаю, она в основном идет из Турции. Турции, как члену НАТО, доступна западная техника. Соответственно, дроны, устройства слежения и связи, различные тепловизоры и прочее вполне могут использоваться боевиками ХТШ», – резюмировал эксперт.

    Американцы и украинцы помогают террористам в Сирии, сами боевики «откровенно бравируют» поддержкой со стороны спецслужб Украины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. По его словам, члены террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») и украинские специалисты были замечены в научном центре провинции Алеппо.

    Дипломат подчеркнул, что «взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии». Главное управление разведки Украины снабжает «боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями», указал он.

    Сирийские боевики переняли тактику использования беспилотников у украинских инструкторов, подтвердил специалист по изучению БПЛА. По его словам, они теперь активно используют дроны-камикадзе в ночное время, что указывает на их оснащение ночными камерами или тепловизорами, характерными для ВСУ.

    Эксперт говорит, что это является результатом тренировки, проведенной зарубежными специалистами, сообщает РИА «Новости». «Я сам был на СВО и видел, как там работают БПЛА. Приехав сюда, я наблюдаю, что боевики используют такую же тактику, как и украинцы», – сказал он, напомнив про надписи на английском языке на дронах.

    О том, что эскалация в Сирии имеет «украинский след», сказала и официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, которые признаны таковыми Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Обращаем внимание на то, что среди боевиков-иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства, явно не обошлось без так называемого украинского следа», – цитирует ее ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие три важнейших урока должна извлечь Россия из падения Алеппо.

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    4 декабря 2024, 09:21 • Новости дня
    Пленный: Киев перебросил иностранных морпехов в Великую Новоселку

    Пленный заявил о переброске Киевом иностранных морпехов в Великую Новоселку

    Tекст: Мария Иванова

    Пленный военнослужащий ВСУ Алексей Сидорик сообщил о возможной переброске иностранных морпехов Киевом для усиления позиций в Великой Новоселке.

    Иностранные морпехи могли быть переброшены Киевом для усиления группировки ВСУ в район Великая Новоселка, сообщил ТАСС пленный военнослужащий отдельной президентской бригады ВСУ Алексей Сидорик.

    «Туда подтянулись войска, вроде как морская пехота. Слышали голоса, говорят не по-нашему», – заявил солдат.

    Сидорик также отметил, что командный состав обсуждал прибытие английских морпехов, что усиливает предположения о присутствии иностранных военных в регионе. Этот факт может свидетельствовать о попытках украинских сил усилить свою позицию в Великой Новоселке с помощью международных союзников.

    Алексей Сидорик является уроженцем Львовской области и был мобилизован в 2022 году. Он сдался в плен в Великой Новоселке в результате штурмовых действий российской армии, что предоставило возможность для получения этой информации.

    Ранее в Великой Новоселке семеро солдат отдельной президентской бригады ВСУ сдались в плен российским войскам.

    Российские военные завершили операцию по зачистке поселка Раздольное от украинских сил. Раздольное расположен севернее Великой Новоселки, где находится значимый командный и логистический пункт украинских сил.

    Между тем бои в Торецке (Дзержинске) продолжаются, украинские военные перебрасывают резервы, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.

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    4 декабря 2024, 10:15 • Новости дня
    Генсек НАТО призвал добиться усиления Украины на поле боя до начала мирных переговоров с Россией

    Генсек НАТО Марк Рютте призвал усилить военную поддержку Украины перед возможными мирными переговорами

    Генсек НАТО призвал добиться усиления Украины на поле боя до начала мирных переговоров с Россией
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Генсек НАТО Марк Рютте настаивает на увеличении поставок оружия Украине перед началом возможных мирных переговоров с Россией, акцентируя внимание на необходимости усиления позиций Киева на поле боя, чтобы обеспечить более выгодные условия для переговоров, пишет New York Times.

    В ходе встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников усилить военную поддержку Украины, сообщает New York Times.

    Он отметил, что Украине необходимо пребывать в сильной позиции на поле боя, прежде чем начать переговоры с Россией. Рютте подчеркнул: «Украина должна получить все необходимое для достижения сильного положения, когда начнутся мирные переговоры».

    Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский изменил свою позицию относительно возможного мирного соглашения, выразив готовность на временные территориальные уступки ради членства в НАТО. При этом он остается убежден в том, что Украина должна стать полноправным членом НАТО, чтобы гарантировать свою безопасность. Украинское министерство иностранных дел напомнило об обязательствах по Будапештскому меморандуму, подчеркнув, что страна не примет никакие суррогаты за полноправное членство в НАТО.

    Сложности на фронте и усталость от войны в Европе подталкивают к поиску решений, однако избранный президент США Дональд Трамп предлагает прекращение огня, которое может быть выгодно России, пишет газета. Киев опасается, что это может привести к неблагоприятным последствиям для Украины.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс обсуждает усиление военной помощи Украине, а не отправку войск или приглашение в альянс. Рютте считает приоритетной задачей блока передачу Украине как оборонительных, так и наступательных вооружений для усиления ее позиций перед возможными мирными переговорами с Россией.

    При этом он заявил о неразумности использования сил альянса в конфликте на Украине, отметив, что Украина начнет мирные переговоры только в случае, если почувствует выгоду.

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    4 декабря 2024, 02:10 • Новости дня
    ПВО начала работать в Новороссийске после угрозы атаки БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске была объявлена угроза атаки беспилотников, работает ПВО, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    «Звучит сирена – сигнал «Внимание всем». Угроза атаки БПЛА», – говорится в сообщении Кравченко в Telegram. Позднее он сообщил, что «в Новороссийске работает ПВО».

    В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ПВО отразила атаку беспилотников на два района Краснодарского края. В результате атаки украинских дронов были повреждены стекла и крыши 25 домов в Славянске-на-Кубани.

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    4 декабря 2024, 10:23 • Новости дня
    Боец ВС России на велосипеде провел БМП через минное поле

    Tекст: Александра Юдина

    Российский военный на велосипеде провел бронетехнику через минное поле в зоне СВО, используя знания карты минного поля.

    Боец ВС России совершил уникальный маневр во время спецоперации, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Военнослужащий на велосипеде повел бронемашину пехоты через минное поле. Этот поступок удалось снять на видео с дрона, контролирующего ситуацию. Однако газета ВЗГЛЯД не может опубликовать содержащее нецензурную лексику видео, согласно закону о СМИ.

    Отмечается, что штурмовик хорошо знал карту минного поля и решил прокладывать путь для бронемашины. Это позволило ему провести своих сослуживцев безопасным маршрутом. Несмотря на рискованность маневра, велосипедист успешно справился с задачей.

    Операторы беспилотника, отслеживающие действия военных, были поражены смелостью бойца. За кадром они комментировали происходящее, выражая недоумение и восхищение его поступком: «Да ну (...) Он в натуре на велике катит».

    Ранее появилось видео, на котором российские бойцы ушли на багги от украинского дрона.

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    4 декабря 2024, 10:35 • Новости дня
    ВСУ попали в клещи на трубном заводе в Курахово

    ВСУ попали в окружение на трубном заводе в Курахово в ДНР

    Tекст: Мария Иванова

    Украинская группировка на трубном заводе в Курахове оказалась фактически окружена, испытывая давление российских войск с трех направлений, что исключает возможность безопасного отхода.

    Украинская группировка, скрывающаяся на трубном заводе в Курахово в ДНР, оказалась в критической ситуации. Как передает ТАСС, силовые структуры сообщили, что противник фактически зажат в клещи на территории завода.

    Российские войска оказывают давление на ВСУ с севера, юга и востока, блокируя все возможные пути безопасного отхода для украинских сил.

    «Покинуть эту территорию безопасно у них нет шансов», – указали в силовых структурах. Текущая ситуация на фронте делает положение украинских войск крайне уязвимым и затрудняет их маневры.

    Ранее стало известно, что российские войска провели операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике, фактически обеспечив контроль над этой территорией.

    ВС России на Кураховском направлении в западной части ДНР почти раскололи украинскую группировку на несколько частей, сообщал председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    В выходные сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский оставил группировку ВСУ в Курахово на Украине под угрозой окружения, отказавшись ее эвакуировать.

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    3 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли более 300 военных на Курском направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска за прошедшие сутки уничтожили на Курском направлении технику и живую силу ВСУ, включая 300 военнослужащих, два танка и шесть минометов, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, подразделения группировки войск «Север» нанесли значительные потери формированием ВСУ. В результате ударов поражены 21-я, 41-я, 44-я и 47-я механизированные, 17-я тяжелая механизированная, 5-я танковая, 80-я, 82-я и 95-я десантно-штурмовые бригады, а также 112-я и 129-я бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка и другие.

    Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия нанесли поражение живой силе и технике противника в населенных пунктах Агроном, Гуево, Махновка и других на территории Сумской области. Потери ВСУ за сутки составили более 300 военнослужащих, уничтожено два танка, четыре боевые машины пехоты, в том числе две Bradley, и 17 боевых бронированных машин.

    С начала боевых действий на Курском направлении противник потерял более 37 655 военнослужащих и значительное количество техники, включая 228 танков и 308 артиллерийских орудий. В числе уничтоженной техники также 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

    Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ми-28НМ нанес авиационный удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в районе Курской области, а в Сумской области ударами беспилотников были уничтожены автомобили с военными ВСУ, которые ехали под видом гражданских в сторону Курской области.

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    4 декабря 2024, 00:11 • Новости дня
    Украинские беспилотники сбиты над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Брянской области сбиты три украинских беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил в Telegram, что никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, в ночь на вторник российская ПВО также предотвратила попытку атаки с применением украинского беспилотника на территории Брянской области.

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