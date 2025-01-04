Жильцам эвакуированных домов Воронежа разрешили вернуться после подрыва БПЛА

Жителям Воронежа разрешили вернуться домой после подрыва дронов в Левобережном районе

Tекст: Денис Тельманов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что жильцам домов на улице Димитрова, рядом с местом подрыва беспилотного летательного аппарата (БПЛА), разрешено вернуться в свои квартиры, передает РИА «Новости». Обследование территории завершилось, и специальными службами был дан допуск к возвращению.



Ранее днем в субботу несколько БПЛА упали на территорию жилых домов Левобережного района Воронежа. Были повреждены окна в ряде квартир, в связи с чем жители трех домов были эвакуированы, а 16 человек временно размещены в пунктах временного пребывания. Один из аппаратов, упавший на улице Димитрова, был подорван.

Гусев также добавил, что на улице Иркутской были произведены два подрыва на месте падения частей БПЛА. «В ближайшее время специальные службы закончат обследование территории и начнут допуск граждан в их жилье», – сообщил он в своем Telegram-канале, подчеркивая, что безопасность остается главным приоритетом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Левобережном районе Воронежа вводится режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников, о чем сообщил глава города Сергей Петрин. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в этом районе эвакуировали жителей дома после обнаружения обломков беспилотных летательных аппаратов. Также в Воронеже и его пригороде силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и подавили не менее пяти украинских беспилотников, в результате чего были повреждены окна в нескольких квартирах, однако пострадавших нет.



