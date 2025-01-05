Тело журналиста «Известий» Александра Мартемьянова доставили в морг Донецка

Tекст: Денис Тельманов

Тело журналиста Александра Мартемьянова, погибшего под Горловкой, было доставлено в Донецк, сообщает ТАСС. Источник агентства подтвердил: «Тело Саши в морге в Донецке». Мартемьянов, внештатный корреспондент «Известий», погиб в результате атаки украинского БПЛА.



Атака беспилотника произошла на трассе Донецк – Горловка. Редактор издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина сообщила, что удар дрона пришелся на крышу со стороны погибшего. Инцидент также привел к ранениям четырех человек, включая Ларину.

Коллега Мартемьянова, Евгений Быковский, отметил, что Горловка была ключевой рабочей точкой для корреспондента. Они вместе работали на обстрелах и даже были ранены в 2023 году. «Несмотря на ранения, мы не бросили профессию», – подчеркнул Быковский, добавив, что сегодняшняя атака дронов была особенно массовой.

Изабелла Либерман, корреспондент издания «Блокнот», рассказала, что перед выездом из Горловки Мартемьянов успел снять репортаж об атаке дронов. По ее словам, они избежали многих опасных ситуаций благодаря дронодетекторам и даже шутили о безопасности машин. Однако, перед самим выездом машина Мартемьянова подверглась атаке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство цифрового развития России выразило готовность оказать всестороннюю поддержку семьям погибших журналистов Александра Мартемьянова и Максима Елисеева. В Донецкой Народной Республике дрон ВСУ атаковал журналистов, направлявшихся в Горловку с гуманитарной помощью для храма, что привело к гибели корреспондента Александра Мартемьянова. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил о намеренных попытках убить российских журналистов в зоне боевых действий, чтобы заглушить их голос правды.

