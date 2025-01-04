Глава Союза журналистов России прокомментировал отношение ВСУ к прессе

Глава СЖР заявил о целенаправленных убийствах российских журналистов на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Российские журналисты сталкиваются с угрозой жизни в зоне боевых действий, заявил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в интервью ТАСС. По его словам, снайперы и операторы дронов, действующие на территории конфликта, пытаются убить представителей российских СМИ, чтобы заглушить их голос и нарушить международные конвенции.



«Когда мы работали в Югославии, надпись «пресса» на бронежилете нас спасала. Теперь же эта надпись, начиная с 2014 года, стала черной меткой, особенно для украинских снайперов и операторов дронов. Они, возможно, получают премии за убийство российских журналистов», – подчеркнул Соловьев. Он отметил, что российские журналисты вынуждены смешиваться с военными, чтобы избежать идентификации.

Соловьев также напомнил о первой жертве среди военкоров в 2025 году – Александре Мартемьянове, который погиб в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль на трассе Донецк – Горловка. С начала конфликта в 2014 году более 30 журналистов погибли при исполнении служебного долга.

Соловьев отметил контраст в безопасности журналистов, заявив, что западные журналисты не боятся работать с обозначением «пресса» на бронежилетах, так как уверены, что их жизни не угрожает опасность со стороны российских солдат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов умер после удара украинского беспилотника по машине журналистов в субботу. ООН осудила нападение украинских военных на российских журналистов, в результате которого погиб сотрудник «Известий» и еще пятеро представителей СМИ получили ранения. Журналисты РИА «Новости», пострадавшие от удара украинского FPV-дрона на трассе Донецк – Горловка, находятся в стабильном состоянии.

