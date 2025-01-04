Стало известно состояние раненных в ДНР российских журналистов

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает РИА «Новости», во время удара украинского FPV-дрона по гражданской машине на трассе Донецк-Горловка, несколько журналистов получили ранения. Корреспондент Максим Романенко пострадал от контузии и получил ссадины на лице. Михаил Кевхиев, также находившийся в машине, не получил серьезных травм. Состояние обоих журналистов оценивается как удовлетворительное.

В результате обстрела погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Нападение произошло на фоне продолжающихся конфликтов на территории Донецкой Народной Республики, где журналисты регулярно оказываются под угрозой.

Украинские FPV-дроны активно используются в боевых действиях для нанесения ударов по гражданским и военным объектам. В последнее время количество таких атак увеличилось, что приводит к жертвам среди мирного населения и корреспондентов, работающих в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН осудила нападение украинских военных на российских журналистов.