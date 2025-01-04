  • Новость часаООН осудила атаку ВСУ на российских журналистов
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    Зачем ВС России новый род войск
    Военный эксперт назвал возможный ответ России на попытки удара ATACMS по Белгородской области
    Эксперт рассказал о причинах отказа Бербок в рукопожатии в Дамаске
    Маск прокомментировал бой на ножах якутского штурмовика с украинцем
    Захарова ответила на признание Блинкена о вооружении Киева до начала СВО
    Корреспондент «Известий» Мартемьянов погиб при ударе дрона под Донецком
    Пленный санитар ВСУ рассказал о судьбе раненых наемников
    Бербок прокомментировала отказ в рукопожатии в Дамаске
    Умер российский актер Станислав Дубков
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская культура наконец проснулась

    Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придет пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

    5 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

    24 комментария
    4 января 2025, 22:25 • Новости дня

    Стало известно состояние раненных в ДНР российских журналистов

    Tекст: Мария Иванова

    Журналисты РИА «Новости», пострадавшие от удара украинского FPV-дрона на трассе Донецк – Горловка, находятся в стабильном состоянии, сообщили в агентстве.

    Как сообщает РИА «Новости», во время удара украинского FPV-дрона по гражданской машине на трассе Донецк-Горловка, несколько журналистов получили ранения. Корреспондент Максим Романенко пострадал от контузии и получил ссадины на лице. Михаил Кевхиев, также находившийся в машине, не получил серьезных травм. Состояние обоих журналистов оценивается как удовлетворительное.

    В результате обстрела погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Нападение произошло на фоне продолжающихся конфликтов на территории Донецкой Народной Республики, где журналисты регулярно оказываются под угрозой.

    Украинские FPV-дроны активно используются в боевых действиях для нанесения ударов по гражданским и военным объектам. В последнее время количество таких атак увеличилось, что приводит к жертвам среди мирного населения и корреспондентов, работающих в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН осудила нападение украинских военных на российских журналистов.

    4 января 2025, 13:57 • Новости дня
    Маск прокомментировал бой на ножах якутского штурмовика с украинцем
    Маск прокомментировал бой на ножах якутского штурмовика с украинцем
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал видео, где якутский штурмовик Андрей Григорьев побеждает украинского солдата в рукопашном бою, используя якутский нож.

    Маск отметил, что в его спальне в стену вмонтирован траншейный нож 1917 года выпуска.

    «Более полезен, чем пистолет, в ближнем бою», – заявил миллиардер, передает Ura.Ru.

    Видео с якутским штурмовиком стало вирусным в Сети, вызывая обсуждения о тактиках и навыках, применяемых в конфликте на Украине. Видеоматериал показывает, как Григорьев, используя традиционный якутский нож, одерживает верх над украинским солдатом.

    Ранее военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрей Григорьев, победивший в рукопашной схватке украинского бойца, рассказал о бое, который произошел осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Победителем в том бою оказался российский штурмовик,  его соперник попросил не добивать его и дать уйти самому.

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    4 января 2025, 15:40 • Новости дня
    Минобороны пообещало ответ на удары ATACMS по Белгородской области

    Минобороны заявило об ответных мерах на атаку ракетами ATACMS по Белгородской области

    Минобороны пообещало ответ на удары ATACMS по Белгородской области
    @ U.S. Army

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные успешно отразили попытку ракетного удара по Белгородской области восемью ракетами ATACMS, выпущенными с территории Украины, и пообещали ответные меры, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, украинские войска предприняли попытку ракетного удара по Белгородской области, используя оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства, все ракеты были сбиты российскими системами ПВО С-400 и «Панцирь-СМ».

    Министерство обороны России заявило, что на данные действия киевского режима, который поддерживается западными кураторами, будут приняты ответные меры.

    Ранее российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» уничтожили восемь ракет ATACMS.

    До этого в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и цеху сборки БПЛА.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    4 января 2025, 14:56 • Новости дня
    Пленный экс-участник «украинской АТО» отказался от обмена

    Пленный из 110-й бригады ВСУ Жигалкин решил остаться в России после обмена

    Пленный экс-участник «украинской АТО» отказался от обмена
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший участник «украинской АТО», пленный солдат 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Жигалкин заявил о намерении отказаться от обмена и остаться в России.

    «Я не хочу возвращаться на Украину. Украина уже продана. Мы боимся ходить по Украине», – приводит ТАСС слова Жигалкина. Он добавил, что предпочел бы оставаться в России, если это возможно.

    Жигалкин отметил, что в рядах 110-й бригады есть и другие военнослужащие, которые стремятся сдаться в плен российским войскам, чтобы впоследствии отказаться от обмена. Он рассказал, что многие из его сослуживцев специально планировали попасть на передовую, чтобы выйти с поднятыми руками и перейти на российскую сторону. Он также добавил, что знает нескольких, кому это удалось.

    Александр Жигалкин служит в ВСУ с 2015 года, когда впервые подписал контракт. Во время службы он несколько раз пытался дезертировать, был осужден, а затем повторно мобилизован. В конце 2024 года он сдался в плен на юге Великой Новоселки.

    Ранее пленные украинские военные рассказали, как Киев бросил их на произвол судьбы.

    Также украинские военные выразили опасения о снижении морального духа и возможном прекращении помощи США в случае изменений в политической обстановке.

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    4 января 2025, 14:32 • Новости дня
    Комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» уничтожили восемь ракет ATACMS

    Российские ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» уничтожили восемь ракет ATACMS

    Комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» уничтожили восемь ракет ATACMS
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» сбили все восемь ракет ATACMS, примененные для ударов по территории России, сообщило Министерство обороны России.

    Российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» успешно уничтожили все восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS, которые были выпущены 3 января с территории Украины, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и цеху сборки БПЛА.

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    4 января 2025, 16:24 • Новости дня
    Блинкен: США начали вооружать Украину до начала СВО

    Блинкен признался, что США начали поставку оружия Украине до начала спецоперации

    Блинкен: США начали вооружать Украину до начала СВО
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    США начали вооружать Украину задолго до начала специальной военной операции, поставки оружия Киеву начались осенью 2021 года, в том числе зенитные и противотанковые комплексы, заявил в интервью The New York Times госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Энтони Блинкен подчеркнул, что в период с сентября 2021 года Штаты начали активно обеспечивать Украину необходимыми вооружениям, передает РИА «Новости».

    «Мы постарались, чтобы задолго до начала российской... (СВО – прим. ВЗГЛЯД.), начиная с сентября и затем еще раз в декабре, незаметно поставить Украине большое количество оружия», – заявил он, подчеркивая, что целью было обеспечение страны средствами для обороны.

    Среди переданного вооружения были зенитные комплексы Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

    Блинкен также отметил, что эта поддержка была частью долгосрочной стратегии, направленной на укрепление обороноспособности Украины и предотвращение возможных угроз.

    Ранее в Пентагоне заявили, что суммарная военная помощь США Украине при администрации Байдена превысила 66 млрд долларов, а с начала российской спецоперации составила 65,4 млрд долларов.

    Сенатор Алексей Пушков отметил, что в 2024 году западные партнеры направили Украине 41,7 млрд долларов, что говорит о критической зависимости страны от внешней финансовой поддержки.

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    4 января 2025, 12:42 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и цех сборки БПЛА
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и цех сборки БПЛА
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки и месту хранения ударных беспилотников, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 72 беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 651 самолет, 283 вертолета, 39 279 беспилотников, 590 ЗРК, 20 221 танк и других бронемашин, 1506 боевых машин РСЗО, 20 186 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 857 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что ВС России нанесли удары по объектам ОПК Украины и пунктам дислокации наемников.

    В целом ВС России в 2024 году нанесли более 1,5 тыс. ударов по Украине высокоточным оружием.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Российская армия завершила прошлый год волной успешных наступлений.

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    4 января 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Надию в ЛНР
    Российские войска освободили Надию в ЛНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Запад» в результате наступления освободили Надию в Луганской народной республике (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Подразделением нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Двуречной, Глушковки, Ивановки, Загрызово, Зеленого Гая в Харьковской области, Торского в Донецкой народной республике (ДНР) и Серебрянского лесничества. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 590 военнослужащих, машина пехоты, три пикапа, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, боевая машина 122-мм чешской РСЗО Striga, а также американские два бронетранспортера М113, два бронеавтомобиля HMMWV, 105-мм орудие М101 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожен склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригадам спецназначения и теробороны возле Турово, Перовского и Синельниково Харьковской области, сообщил Конашенков.

    ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, танк, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям мотопехотной, восьми механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной и пехотной бригад ВСУ рядом с Предтечино, Северском, Андреевкой, Петровским, Константиновкой, Николаевкой, Часовым Яром, Новомарково и Курахово ДНР. Отражены две контратаки штурмовых групп противника, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ при этом составили более 250 военнослужащих, бронемашина «Козак», 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, американское 105-мм орудие М119 и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригадам морской пехоты,  теробороны, нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции Украины в районах Дзержинска, Дружбы, Розовки, Миролюбовки, Славянки, Срибного, Удачного, Новосергеевки, Катериновки и Красноармейска ДНР. Отражены 12 контратак формирований ВСУ.

    Противник потерял более 440 военнослужащих, танк, машину пехоты, три бронетранспортера, в том числе американские М113 и М1117, бронемашину «Козак», французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar, 152-мм орудие Д-20 и пять 122-мм гаубиц Д-30, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» также продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и трех бригад теробороны у Зеленого Поля, Нескучного, Новополя и Великой Новоселки ДНР.

    При этом потери ВСУ составили до 170 военнослужащих и американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladi. Уничтожена станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские силы взяли под контроль крупнейшее на Украине месторождение лития.

    За прошлый год российские войска освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО.

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    4 января 2025, 17:13 • Новости дня
    Су-34 уничтожил авиабомбами опорный пункт ВСУ в Курской области

    Минобороны сообщило об уничтожении Су-34 опорного пункта ВСУ в Курской области

    Су-34 уничтожил авиабомбами опорный пункт ВСУ в Курской области
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по опорному пункту вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, уничтожив личный состав и технику противника, сообщило Министерство обороны России.

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 Военно-космических сил России совершил авиаудар по опорному пункту вооруженных сил Украины в приграничной зоне Курской области, целью стали личный состав и укрепления ВСУ, передает ТАСС.

    Министерство обороны РФ уточнило, что авиаудар был произведен по заранее разведанным целям при помощи авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

    После проведения операции экипаж Су-34 вернулся на базу. В ведомстве отметили, что разведка подтвердила успешное уничтожение личного состава и опорного пункта ВСУ.

    Российский Су-34 в декабре нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничной зоне Курской области, уничтожив личный состав противника с помощью планирующих бомб.

    Также сообщалось, что в ноябре Су-34 нанес удар по технике и личному составу ВСУ на границе Курской области.

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    4 января 2025, 01:52 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два беспилотника в Смоленской области

    Губернатор Смоленской области сообщил о сбитии двух беспилотников ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Смоленской области силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ в районе Сафоново и Ершичей, не причинивших разрушений и пострадавших.

    Как передает ТАСС, губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о сбитии двух беспилотников в Сафоновском и Ершичском районах. «На территории Сафоновского и Ершичского районов силами Министерства обороны РФ пресечена атака 2 БПЛА ВСУ. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет», – написал он в своем телеграм-канале.

    Этот инцидент произошел на фоне других сообщений о действиях противовоздушной обороны в регионах России. В Брянской области российские ПВО уничтожили реактивный беспилотный летательный аппарат ВСУ, об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет, а оперативные службы работают на месте.

    В Белгородской области, где система ПВО сбила несколько воздушных целей над Прохоровским районом, ранен один мужчина. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшему оказали медицинскую помощь. Также повреждены линии электропередач и газопровод, однако работы по их восстановлению начнутся в светлое время суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ над Брянской областью. С 18.40 до 19.50 по московскому времени системы ПВО успешно сбили три украинских беспилотника, пересекших воздушное пространство над Брянской областью. В Воронежской области произошло возгорание на одном из предприятий из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата, которое удалось быстро потушить.

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    4 января 2025, 07:20 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников за ночь

    Минобороны РФ сообщило о сбитии 16 украинских БПЛА над пятью регионами России

    Силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников за ночь
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО РФ за ночь сбили шестнадцать украинских дронов над различными регионами России, включая Брянскую и Смоленскую области.

    Как сообщает ТАСС, за прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Большая часть дронов – десять единиц – была сбита над территорией Брянской области.

    Дополнительно еще три беспилотника были нейтрализованы над Смоленской областью. Остальные дроны уничтожены по одному над территориями Белгородской, Псковской и Ленинградской областей. Эти данные предоставили в Министерстве обороны России.

    Ситуация с беспилотниками в небе над Россией остается напряженной, и силы ПВО продолжают активно работать над обеспечением безопасности в российском воздушном пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области за ночь уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа, при этом пострадавших и разрушений нет. В Смоленской области силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ в районе Сафоново и Ершичей, не причинивших разрушений и пострадавших.

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    4 января 2025, 16:04 • Новости дня
    Победившего в бою с ножами российского бойца ошибочно посчитали погибшим

    Tекст: Вера Басилая

    Якутский боец Андрей Григорьев, известный под позывным Тута, рассказал, как украинские военные ошибочно посчитали его погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов.

    Григорьев, штурмовик 39-й гвардейской мотострелковой бригады, после победы в схватке с солдатом ВСУ провел почти неделю в одиночку, защищая свои позиции, пишет «Российская газета».

    По его словам, враг неоднократно пытался удостовериться в его гибели, применяя до 20 дронов и отправляя разведывательные группы. В одном из таких случаев он подслушал разговор двух женщин из ВСУ, которые обсуждали его предполагаемую смерть.

    «На следующий день утром они пришли. Я вышел, спрятался... И там две женщины были молодые такие. И они разговаривают, а я близко лежу. Говорят: «Идите проверьте!» А никто не решился зайти. А эта женщина говорит: «А он точно без врачебной помощи умер. Он вчера кое-как дошел, мы его дронами били. Множественные ранения у него. А один молодой близко подходит (к зданию) и нюхает дверь: «А, он там воняет!» Решили, что я умер»,  – вспомнил Тута.

    Эпизод с его участием был частью интервью, опубликованного проектом WarGonzo, где Тута рассказал о своих испытаниях и мужестве в условиях постоянных атак.

    Ранее военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрей Григорьев, который победил в рукопашной схватке украинского бойца, рассказал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Причем запись боя вела украинская сторона. Соперник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому.

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    4 января 2025, 16:17 • Новости дня
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 540 военных и четыре танка
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 540 военных и четыре танка
    @ REUTERS/Maksym Kishka

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, танковой, трех механизированных, двух десантно-штурмовых, бригадам морской пехоты и теробороны, а также центра ССО «Юг» ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Подразделения ВСУ понесли поражение возле Заолешенки, Колмакова, Куриловки, Леонидово, Локни и Малой Локни, Махновки, Мелового, Мирного, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Никольского, Новой и Старой Сорочины, Суджи, Черкасского Поречного и Южного, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Викторовки, Гуево, Замостья, Лебедевки, Локинской, Мартыновки, Михайловки, Русского Поречного, Свердликово, Басовки, Беловод, Водолаг, Дружбы, Журавки, Марчихины Буды и Юнаковки в Сумской области.

    За последние утки потери ВСУ составили более 540 военнослужащих, уничтожены четыре танка, машина пехоты, бронетранспортер, 25 бронемашин, 49 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномета, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 47 810 военнослужащих, 267 танков, 205 машин пехоты, 147 бронетранспортеров, 1418 бронемашин, 1370 автомобилей, 341 артиллерийское орудие, 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, 14 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее пленный ВСУ раскрыл детали «мясного штурма» под Курском.

    Днем ранее ВСУ за сутки потеряли около 225 военных в Курской области.

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    4 января 2025, 15:43 • Новости дня
    Forbes: Российская армия может окружить Красноармейск

    Forbes: Российские войска могут окружить гарнизон ВСУ в Красноармейске в ДНР

    Forbes: Российская армия может окружить Красноармейск
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска могут прорвать оборону 59-й бригады ВСУ и окружить Красноармейск (украинское название Покровск), что усилит давление на Киев и приведет к вероятному окружению гарнизона в городе.

    Издание Forbes сообщило, что Российская армия способна частично окружить гарнизон ВСУ в Красноармейске. Это станет возможным благодаря прорыву обороны 59-й моторизованной бригады ВСУ.

    Красноармейск является одной из главных целей Российской армии, так как он представляет собой ключевой транспортный узел в регионе. В свою очередь, для Киева защита этого города-крепости стала приоритетной задачей.

    По данным Forbes, российские войска могут иметь трехкратное преимущество в живой силе и технике на данном направлении. У позиций 59-й бригады ВСУ находятся новые подразделения ВС РФ, что создает дополнительное давление на украинских военных.

    Издание также отмечает, что если ВСУ не смогут остановить наступление, существует вероятность частичного окружения гарнизона в Красноармейске, что, по мнению аналитиков, может стать первым крупным сражением 2025 года.

    Ранее сообщалось, что российские войска активизировали огневое воздействие на трассу Красноармейск – Константиновка в ДНР, усилив давление за счет успехов на линии фронта, особенно в районе села Воздвиженка, а свежая 155-я механизированная бригада ВСУ начала распадаться еще до прибытия под Красноармейск, понеся серьезные потери личного состава и техники.

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    4 января 2025, 20:41 • Новости дня
    Жителя Узбекистана приговорили за участие в СВО в рядах ВС России

    В Узбекистане мужчину приговорили к ограничению свободы за участие в СВО в рядах ВС России

    Tекст: Мария Иванова

    Житель Узбекистана приговорен к четырем годам ограничения свободы за участие в конфликте на Украине в составе российских Вооруженных сил, суд учел его раскаяние и сотрудничество.

    Андижанский городской суд в Узбекистане вынес приговор 39-летнему мужчине, осудив его на четыре года и два месяца ограничения свободы за участие в специальной военной операции (СВО) на Украине в составе Вооруженных сил России, передает РИА «Новости».

    Согласно материалам дела, житель Андижана в апреле 2023 года отправился в Россию на заработки, но вскоре решил присоединиться к СВО. Летом 2023 года он подписал контракт с Министерством обороны РФ, прошел военную подготовку и был отправлен на Украину. В декабре, вернувшись в Узбекистан, он сам сообщил местным правоохранительным органам о своем участии в конфликте.

    Текст приговора отмечает, что подсудимый был признан виновным по статьям, касающимся наемничества и поступления на военную службу иностранных государств. Суд учел его чистосердечное признание, раскаяние, сотрудничество со следствием и отсутствие судимости, а также его семейное положение – наличие троих детей.

    Законом Узбекистана за наемничество предусмотрено наказание от пяти до десяти лет лишения свободы. Однако в данном случае суд принял во внимание смягчающие обстоятельства и вынес более мягкий приговор.

    В ноябре прошлого года Куштепинский районный суд Ферганской области приговорил 51-летнего мужчину к пяти годам лишения свободы за участие в конфликте на Украине в рядах российских Вооруженных сил после того, как он заключил контракт с Минобороны России.

    Ранее суд Ошской области Киргизии приговорил гражданина республики к пяти годам лишения свободы за участие в боевых действиях на территории Украины на стороне России.

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    4 января 2025, 03:10 • Новости дня
    ПВО сбила беспилотник над Лужской губой в Ленобласти

    ПВО уничтожила БПЛА в районе Лужской губы Финского залива без жертв и разрушений

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в районе Лужской губы Финского залива в Ленинградской области, при этом инцидент обошелся без пострадавших и разрушений.

    В Ленинградской области силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный летательный аппарат в районе Лужской губы Финского залива, передает ТАСС. Информация об этом поступила от губернатора региона Александра Дрозденко.

    Губернатор Дрозденко сообщил в своем телеграм-канале: «В районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА. Беспилотник уничтожен». Он подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

    Детали о происхождении беспилотного аппарата и обстоятельствах его обнаружения не разглашаются. Власти региона продолжают следить за ситуацией для обеспечения безопасности граждан в Ленинградской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны России сбили два беспилотника ВСУ в Смоленской области в районе Сафоново и Ершичей, не причинивших разрушений и пострадавших; в Брянской области российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ, как об этом сообщил губернатор; с 18.40 до 19.50 по московскому времени системы ПВО успешно сбили три украинских беспилотника, пересекших воздушное пространство над Брянской областью.

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