Минцифры поддержит семьи погибших журналистов «Известий»

Минцифры окажет помощь семьям погибших Александра Мартемьянова и Максима Елисеева

Tекст: Денис Тельманов

Министерство цифрового развития России окажет поддержку семьям журналистов «Известий» Александра Мартемьянова и Максима Елисеева, сообщает ТАСС. Об этом заявил министр Максут Шадаев в своем обращении, опубликованном в телеграм-канале министерства. В обращении Шадаев выразил соболезнования и сообщил о готовности помочь семьям погибших.



Смерть Александра Мартемьянова произошла на территории Донецкой Народной Республики в результате атаки украинского FPV-дрона. Максим Елисеев, бывший редактор «Известий», был ранен в Харьковской области также в результате атаки дрона и позже скончался в военном госпитале им. Вишневского.

Министерство передало слова Шадаева: «Приношу искренние соболезнования семьям Александра и Максима от лица всего министерства. Мы готовы оказать помощь их родным и близким. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, готовы оказать любую поддержку».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой Народной Республике дрон ВСУ атаковал журналистов, что привело к гибели корреспондента Александра Мартемьянова. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил о намеренных попытках убить российских журналистов в зоне боевых действий. Журналисты РИА «Новости», пострадавшие от удара украинского FPV-дрона на трассе Донецк – Горловка, находятся в стабильном состоянии. ООН осудила нападение украинских военных на российских журналистов, в результате которого один корреспондент погиб и пятеро получили ранения.