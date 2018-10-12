Положение РПЦ на Украине стало предметом обсуждения Путина с Совбезом

Ситуация вокруг Русской православной церкви на Украине стала предметом обсуждения Совета безопасности России во главе с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, в совещании, которое состоялось в Москве в пятницу вечером, по завершении рабочего визита Путина в Могилев, обсуждались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, затрагивалась международная проблематика, передает РИА «Новости».

«Состоялся также обмен мнениями о положении Русской православной церкви на Украине после известного решения Константинопольского патриархата», – добавил Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее Кремль пообещал принять меры в случае гонений на православных на Украине.