Ким Чен Ын в поздравлении Путину с Днём Победы пожелал народу побед и славы
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын выразил в поздравлении президенту России Владимиру Путину глубокое уважение ветеранам Великой Отечественной войны и подтвердил курс на всеобъемлющее стратегическое партнерство между двумя государствами.
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, о чем сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«От имени правительства и народа КНДР шлю вам и руководству России, всему братскому народу России самые искренние поздравления по случаю 81-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне», – говорится в тексте послания северокорейского лидера.
В своем обращении Ким Чен Ын выразил гордость за совместное развитие двусторонних отношений и начало нового периода мира и процветания. Он подчеркнул готовность Пхеньяна неизменно укреплять союзническое стратегическое партнерство с Москвой и ответственно выполнять взаимные обязательства.
В завершение телеграммы глава КНДР пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и успехов в защите интересов государства.
«Желаю, чтобы на пути братского русского народа всегда встречались только победа и слава. Великая победоносная история России должна продолжаться», – подытожил Ким Чен Ын.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и КНДР, как сказал министр обороны Андрей Белоусов, «договорились перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу».