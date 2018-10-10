Кремль пообещал принять меры в случае гонений на православных на Украине

Москва предпримет политико-дипломатические шаги в случае гонений против Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как Россия защищает интересы русскоговорящих, то так же … будет защищать интересы православных. Это абсолютно обоснованная и абсолютно понятная позиция», — сказал Песков, передает РИА «Новости».

В то же время он уточнил, что Россия будет реагировать на соответствующие действия, «исключительно политико-дипломатическими способами».

Песков добавил, что в Кремле обеспокоены решением синода Константинопольского патриархата по автокефалии на Украине и разделяют озабоченность РПЦ на этот счет. В то же время он напомнил, что «светская власть России, безусловно, не может вмешиваться в межцерковный диалог. Она этого никогда не делала и не будет это делать».

В четверг Вселенский патриархат снял анафему с «патриарха»-раскольника Филарета и отменил решение 17-го века о передаче Киевской митрополии в РПЦ.

После этого украинские власти составили перечень церквей, которые в рамках получения автокефалии будут захвачены у Украинской православной церкви Московского патриархата.

В пятницу «киевский патриарх» Филарет призвал Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ) и Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ) организовать объединительный собор в связи с решениями Константинополя. В УПЦ МП отказались от этого предложения.