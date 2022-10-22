Российских лыжников и сноубордистов отстранили от международных соревнований на следующий сезон

FIS продлила отстранение российских спортсменов на следующий сезон

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях организации в следующем сезоне, сообщил член правления FIS Матс Арьес.

По словам Арьеса, было принято то решение, которое и предполагалось, передает РИА «Новости» со ссылкой на TT.

Ранее в FIS сообщали, что все соревнования, которые должны были пройти на территории России под эгидой Международной федерации лыжного спорта, будут перенесены в интересах безопасности всех участников.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что на встрече с руководством FIS ей дали понять, что после объявления частичной мобилизации в России вопрос о предоставлении российским спортсменам нейтрального статуса с повестки FIS фактически снят.