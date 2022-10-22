Российских лыжников и сноубордистов отстранили от международных соревнований на следующий сезон

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22 октября, суббота | Последнее обновление — 20:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВКС России уничтожили украинский самолет
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Деятельность Лизаветы, Анналены, Урсулы, Борреля etc., несомненно, является порнографией, последствия которой будущим ремонтникам европейского дома придется очень долго расхлебывать.
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Для противостояния крайне изощренной форме неоколониализма – монополии мировой финансовой системы и эмиссии сверхвалюты в виде доллара США – требуется деколонизация на принципиально иной, опережающей технологии.
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Как бы странно это ни звучало, но каждый, например, российский гражданин, выезжающий на любую несуверенную территорию: в Евросоюз, или Грузию, или Таиланд, или еще в какую-нибудь американскую криптоколонию, может быть схвачен американскими спецслужбами.
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Российских лыжников и сноубордистов отстранили от международных соревнований на следующий сезон
FIS продлила отстранение российских спортсменов на следующий сезон
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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях организации в следующем сезоне, сообщил член правления FIS Матс Арьес.
По словам Арьеса, было принято то решение, которое и предполагалось, передает РИА «Новости» со ссылкой на TT.
Ранее в FIS сообщали, что все соревнования, которые должны были пройти на территории России под эгидой Международной федерации лыжного спорта, будут перенесены в интересах безопасности всех участников.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что на встрече с руководством FIS ей дали понять, что после объявления частичной мобилизации в России вопрос о предоставлении российским спортсменам нейтрального статуса с повестки FIS фактически снят.
В «Укрэнерго» раскрыли масштаб субботних ударов
«Укрэнерго»: Масштабы ударов по Украине 22 октября превысили последствия предыдущих атак
Масштабы ударов по Украине в субботу, 22 октября, можно сравнить только с атаками, совершенными с 10 по 12 октября, сообщили в «Укрэнерго».
Напомним, 22 октября была совершена еще одна ракетная атака на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины.
«Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября», –сообщили в Telegram-канале «Укрэнерго», передает Ura.ru.
Ранее сообщалось, что в субботу утром в большинстве регионов Украины объявили новую воздушную тревогу.
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Командир дивизии США допустил ввод американских войск на Украину
CBS News: Командир дивизии США заявил о готовности американских войск войти на территорию Украины в случае эскалации
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Командир 101-й дивизии воздушно-десантных войск США, которую Вашингтон разместил в Европе на фоне обострения отношений между Россией и НАТО, заявил о готовности американских войск войти на Украину в случае военной эскалации или атаки на НАТО вопреки уверениям Белого дома, сообщил телеканал CBS News.
Как отмечается в публикации, 101-я воздушно-десантная дивизия армии США была размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США, передает РИА «Новости».
В материале говорится, что командир «Кричащих орлов» несколько раз сообщил телеканалу, что они готовы к сражению уже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины.
По имеющимся у телеканала сведениям, 101-я воздушно-десантная дивизия США «Кричащие орлы» представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тыс. американских военнослужащих, размещенную на территории Румынии.
Напомним, в августе представительство США в НАТО сообщило, что перебросили в Европу в рамках усиления восточного фланга альянса военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая принимала участие во Второй мировой войне. В том же месяце профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs выразил мнение, что сложившаяся вокруг российской спецоперации на Украине ситуация может обернуться вмешательством в конфликт Соединенных Штатов.
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Бывший офицер США раскрыл главную слабость Украины
Экс-офицер США рассказал, что главной слабостью Украины является уязвимость перед холодом
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Уязвимость Украины перед холодом является главной слабостью киевского режима, выразил мнение на YouTube-канале Judging Freedom бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер.
Он отметил, что в России «есть газ, тепло, энергия, а также электричество», в то время, как Украина, у которой ничего нет, действует с позиции слабости, передает ФАН.
При этом офицер добавил, что киевский режим умолял страны Североатлантического альянса передать 100 тыс. комплектов зимнего обмундирования, а это свидетельствет об отсутствии у киевских боевиков даже теплой одежды.
Также американский разведчик дал фатальный прогноз на грядущую зиму. «У них ничего нет, они замерзнут насмерть», – передает «Царьград» его слова.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине, там посоветовали всем украинцам готовиться к тому, что могут быть отключения электроэнергии, водоснабжения и теплоснабжения.
До этого сообщалось, что ракетными ударами России по территории Украины было разрушено около 30% энергетической инфраструктуры страны.
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Захарова раскрыла подоплеку скандала вокруг голландских спецслужб
Спикер МИД Мария Захарова отреагировала на информацию голландских СМИ о поимке «очередных шпионов»
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Псевдошпионские вбросы в голландских СМИ являются попыткой отвлечь аудиторию от разгромного расследования национального новостного портала NRC, который вскрыл детали провальной работы спецслужб Нидерландов, выразила мнение официальный представитель МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она отметила, что власти Нидерландов таким образом пытаются скрыть скандал, связанный с работой национальных спецслужб.
«В неГолландии жара – нашли очередных шпионов. Посол Шульгин, пара российских дипломатов с женами. Можно было бы подумать, что это просто некачественный косяк попался кому-то из местных властей. Но вот нет», – указала она.
Так, спикер МИД рассказала о результаты расследования журналистов национального новостного портала NRC, которые рассказали общественности страшную правду о деятельности спецслужб Нидерландов, ссылаясь на данные NRC, разведслужбы страны AIVD и MIVD, которые на протяжении десятилетий «регулярно и настойчиво предлагали голландским иностранным корреспондентам «послужить Родине».
«Ровно те же люди, которые обвиняли наши СМИ в «госпропаганде», а российских дипломатов в «шпионаже», ежегодно вербовали многих журналистов в качестве информаторов», – подчеркнула Захарова.
Кроме того, дипломат напомнила об истории с московским корреспондентом RTL Nieuws Олафом Кунсом, к которому в амстердамском аэропорту «Схипхол» подошел вербовщик из AIVD и заявил, что «нужны такие парни, как он в качестве осведомителя».
По словам Захаровой, Кунсу хватило рассудительности отказаться, однако таких людей немного. «А сколько журналистов в демократических Нидерландах оказались завербованы местными спецслужбами. Поэтому псевдошпионские вбросы в голландских СМИ, которые появились в последнее время в каком-то невообразимом количестве – это попытка отвлечь аудиторию от разгромного расследования NRC», – заключила она.
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Сын Фридмана назвал себя украинцем и попросил снять с него санкции
Единственный сын Фридмана назвал себя украинцем и попросил снять с него персональные санкции
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Сын миллиардера Михаила Фридмана Александр Ожельский в видеообращении на видеохостинге YouTube назвал себя украинцем и попросил Киев снять с себя «несправедливые» персональные санкции со стороны властей Украины.
Ожельский в видеообращении, опубликованном на личной странице в Instagram* (соцсеть заблокирована в России, принадлежит компании Meta*, которую суд в России признал экстремистской организацией и запретил), выразил удивление, что Киев не принял во внимание его отношение к специальной военной операции России на Украине. По словам Ожельского, он с первого дня выступает против спецоперации России и ходил на митинги в поддержку Украины в Лондоне. Сын Фридмана также завил, что сейчас живет в Дубае, покинул Россию 24 февраля и больше в Российскую Федерацию не возвращался и не планирует, хотя оставил там друзей и бизнес, сообщает Forbes.
Сын миллиардера назвал введение санкций со стороны Украины настолько несправедливым и нечестным, насколько это вообще возможно. Ожельский заявил, что считает себя украинцем, у него на Украине якобы есть родные и он привык туда ездить.
Напомним, 1 октября СНБО ввел санкции против российских предпринимателей Олега Дерипаски и Михаила Фридмана, а также украинских политиков Виктора Медведчука и Виктора Януковича.
Киев применил все имеющиеся виды ракет по Каховской ГЭС
Глава Новой Каховки заявил о применении Киевом всех имеющихся видов ракет по Каховской ГЭС
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Все имеющиеся в распоряжении ВСУ ракеты применялись и продолжают применяться при обстрелах Каховской ГЭС, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.
«Все возможное ракетное оружие, которое находится в руках украинских вооруженных сил и поставлено коллективным Западом либо сохранилось со времен Советского Союза, оно было применено по Каховской ГЭС», – сказал Леонтьев в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Он рассказал, что ГЭС и Новая Каховка каждый день подвергаются ракетным обстрелам, в том числе HIMARS и HARM. Число ракет, который были запущены по ГЭС, за сутки достигает 120 единиц.
В то же время он подчеркнул, что заявления Киева о минировании российской стороной Каховской ГЭС являются ложью и инсинуацией. Ранее Владимир Зеленский заявил, что российская сторона якобы заминировала Каховскую ГЭС.
Леонтьев добавил, что ситуация на ГЭС из-за ее обстрелов и угроз со стороны Киева на данный момент не критичная.
Каховская ГЭС – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области.
Ранее Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом предотвратить провокацию Киева и не допустить разрушение дамбы Каховской ГЭС.
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В Крыму призвали четыре региона Украины задуматься о вхождении в состав России
Глава крымского парламента Константиновпредложил четырем регионам Украины задуматься о присоединении к России
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Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областям стоит задуматься о подготовке к проведению референдумов о вхождении в состав России, так как их освобождение неизбежно, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Глава крымского парламента счел неизбежным освобождение Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областей Украины, и заявил, что им необходимо подумать о референдуме о вхождении в состав России, необходимо проработать только сроки, передает РИА «Новости».
Константинов также отметил, что следующими в очереди по присоединению к России будут Сумы, Полтава и Чернигов.
Он убежден, что при соответствующих обстоятельствах они выберут Россию вместо той «шайки, которая дорвалась до власти незаконным путем и использует территорию страны, ее народ в своих целях, уничтожает страну, превращая ее в какой-то преступный анклав».
«Мы поможем восстановить эти территории Украины. Нужно только время», – подчеркнул глава парламента.
Также глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Западу, который развязал конфликт на Украине, следует попробовать понять Россию, ее историю и характер русского народа и его менталитет.
По его словам, именно это непонимание привело к нынешнему конфликту на Украине.
Он назвал правильным и своевременным решением введение военного положения в новых российских регионах. «Идут боевые действия, где-то со средней интенсивностью, где-то – более активные, как, например, на Херсонщине. Конечно, такая юридическая форма позволяет правильно организовывать процессы, которые связаны с проведением специальной операции, включая гуманитарные, производственные и другие», – подчеркнул Константинов.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых местные жители поддержали возвращение этих регионов в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах.
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Россиянка дала отпор пытавшимся отнять у нее евро болгарам
По информации СМИ, россиянка с мужем чуть не стали жертвами неправомерных действий со стороны болгар в аэропорту
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Россиянка дала отпор сотрудникам аэропорта Варны в Болгарии после того, как те попытались изъять у нее евро.
Россиянка Татьяна рассказала о том, как вместе с супругом проходила паспортный контроль и ожидала вылета. Однако к семейной паре подошли двое мужчин в форме и потребовали показать содержимое сумки, чтобы узнать, сколько у них с собой денег, передает «Московский комсомолец».
По данным издания, после того, как мужчина вытащил около 2 тыс. евро, сотрудники аэропорта пересчитали деньги и попытались их изъять, объясняя свои действия некими «ограничениями в 300 евро».
При этом россиянка в ответ на повышенных тонах дала отпор мужчинам в форме, после чего те, по ее словам, «махнули рукой, поворчали, развернулись и отправились к другим русским пассажирам».
В начале сентября жительница Москвы также доказала, что «с русскими женщинами лучше не связываться», догнав мужчину, который с ножом попытался отнять у нее мобильный телефон, и вернув свое имущество.
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В Венгрии назвали опасным заявление еврокомиссара о «поражении России»
Власти Венгрии прокомментировали заявление еврокомиссара о «поражении России»
Госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал опасным и провоенным высказывание еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон об окончании кризиса вместе с поражением России.
Он добавил, что это заявление опасное, так как политик связал окончание кризиса с таким военным событием, о котором никто не знает, когда оно произойдет, если вообще случится.
«Я мог бы также сказать, что это провоенная позиция Брюсселя, которая продлевает войну и страдания. Это крайне опасно и неприемлемо», – написал Менцер в Facebook* (запрещенная в России как экстремистская соцсеть – прим. ВЗГЛЯД), передает РИА «Новости».
В Венгрии заявили, что хотят не более продолжительную войну, а немедленный мир, прекращение огня и начало диалога.
Ранее пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин всегда был открыт к переговорам по Украине.
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ВДВ России уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении
Воздушно-десантные войска России уничтожили батальон Вооруженных сил Украины на танках из Македонии и Словении
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Российские десантники уничтожили на криворожском направлении батальон украинских вооруженных формирований, укомплектованный танками Т-72 из Македонии и Словении в рамках программы помощи от стран НАТО, свидетельствуют видеокадры досмотра сожженной техники ВСУ на поле боя.
В результате успешной обороны на криворожском направлении одним из десантных подразделений российской армии был полностью уничтожен 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады украинских военных вместе с танками Т-72, поставленных Украине по программе помощи от стран НАТО. Также на кадрах можно увидеть уничтоженные МТЛБ и БРДМ противника, передает РИА «Новости».
Накануне в Минобороны сообщали, что ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении в районе пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, однако благодаря введенному танковому резерву российские войска уничтожили более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин ВСУ.
Напомним, в начале августа Северная Македония передала Украине танки. Москва назвала большой ошибкой передачу Северной Македонией танков Т-72 Украине. О поставках танков на Украину Словенией в сентябре заявляла министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.
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В МИД объяснили необходимость разговора министров обороны России и США
Дипломат Гаврилов: Вашингтон инициировал разговор министров обороны России и США для исключения рисков и случайностей
Состоявшийся по инициативе Вашингтона разговор министров обороны России и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина был необходим для устранения недопонимания и исключения рисков, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Отвечая на вопрос о целях разговора Шойгу и Остина, Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24» указал на необходимость устранить недопонимание между Россией и США, чтобы не было случайностей. По его словам, российская и американская стороны работали над предотвращением инцидентов на море, в воздушном пространстве над кораблями и в более глобальном – ядерном аспекте. Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями отметил важность этих контактов и того, что американцы сделали первый шаг в этом направлении, передает ТАСС.
Ранее в пятницу в российском военном ведомстве сообщили, что Шойгу обсудил с Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине. Накануне российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что отношения России и США находятся в крайне плохом состоянии, однако Москва и Вашингтон обречены на разговоры о стратегической стабильности.
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Небензя отказался слушать постпреда Украины в Совбезе ООН
Постпред при ООН Василий Небензя не стал слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы
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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что не собирается слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который позволил себе переход на личности в разговоре о российских дипломатах.
Уточняется, что Небензя в ходе заседания «заранее предупредил, что не планирует выслушивать «очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в стенах СБ», подчеркнув, что это действие по какой-то причине доставляет Кислице «странное и порочное удовольствие», передает РИА «Новости».
Также постпред напомнил о недавних оскорбительных комментариях Кислицы в адрес российских дипломатов в соцсетях.
Ранее Кислица зачитал призыв к России немедленно прекратить специальную военную операцию, перечислив поддержавшие заявление страны. Их оказалось 54 из 193 государств, которые входят в ООН.
Напомним, посольство России в США указывало, что утверждения Госдепа о якобы усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей. Американский журнал National Interest в июле опубликовал статью под названием «Как Западу не удалось изолировать Россию».
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В Starlink обнаружили уязвимость, которой могут воспользоваться на Украине
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Ученые из США обнаружили уязвимость в системе Starlink, которой могут воспользоваться на Украине, сообщает журнал MIT Technology Review.
Так, исследователи Техасского университета в Остине доказали, что Starlink может работать как система GPS, что в определенной степени указывает на возможность преднамеренного вмешательства в саму систему Starlink, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал MIT Technology Review.
По мнению авторов материала, последовательности синхронизирующихся сигналов полностью предсказуемы и используются повсеместно в группировке спутников, что явно является уязвимым местом в области безопасности.
Также отмечается, что сигналы системы навигации с открытым исходным кодом могут быть подделаны.
«Украина и ее союзники на Западе начинают осознавать, что они мало контролируют Starlink и мало о ней знают. Но теперь многие миллионы лично заинтересованы в безопасности Starlink, в том числе ее устойчивости к помехам», – считает профессор Техасского университета Тодд Хамфрис.
Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что США захотели уничтожить предпринимателя Илона Маска после его заявления о прекращении бесплатного обслуживания системы Starlink на Украине.
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Компания «Укрэнерго» заявила об отключении света в Киевской области
Стало известно об отключении света в Киевской и нескольких других областей
Компания «Укрэнерго» сообщила о временных ограничениях потребления электроэнергии в ряде областей Украины.
Согласно сообщению в Telegram-канале компании, свет отключат в столице, а также Киевской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях.
Отмечается также, что свет пропал в Николаеве и Николаевской области.
При этом на энергообъектах Западной Украины слышны взрывы – в частности, в Ровенской, Волынской и Хмельницкой областях.
Ранее в офисе президента Украины заявили о критической ситуации с энергетикой. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы экономить электричество и воду.
До этого в одном из районов Киева после повреждения ТЭЦ пропали свет и вода. Кроме того, Владимир Зеленский призвал украинцев «сделать больше» для сокращения потребления электричества.
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Байден объяснил, почему хочет не допустить успеха России на Украине
Американский президент Джо Байден раскрыл причину, по которой не хочет допустить победы России на Украине
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Президент США Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC заявил, что постарается не допустить успеха России в своих действиях в спецоперации на Украине.
По его словам, на поддержку киевского режима было потрачено много средств. Байден подчеркнул, что щедрое финансирование киевского режима должно окупиться, передает РИА «Новости» со ссылкой на MSNBC.
Ранее президент США Джо Байден назвал введение военного положения в новых регионах России «запугиванием», которое якобы отражает «сложное положение» российского лидера Владимира Путина. При этом заместитель главы пресс-службы Госдепа Ведант Патель заявил, что решение российского руководства – «отчаянная тактика в попытке усилить контроль над этими территориями».
Однако он заявил, что Россию не ждут в этих регионах, и народ Украины «отвергает безрассудное и незаконное вторжение и силовой захват земли».
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