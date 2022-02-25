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FIS перенесла все соревнования на территории России
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Все соревнования, которые должны были пройти на территории России под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), включая Финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени, будут перенесены в интересах безопасности всех участников, сообщили в организации.
Россия лишена права на проведение Финала Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Тюмени с 18 по 20 марта. Также не состоятся этапы Кубка мира по ски-кроссу (25-27 февраля, Челябинская область), лыжной акробатике (26-27 февраля, Ярославль), прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин (18-20 марта, Нижний Тагил, 25-27 марта, Чайковский), передает РИА «Новости».
FIS сообщит о новых датах и местах проведения соревнований как только они будут подтверждены.
Ранее New York Times сообщила, что финал футбольной Лиги чемпионов 2022 года, который должен пройти на арене на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, перенесен во Францию и пройдет на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа.
Стало известно о ракетном ударе Украины по российскому аэродрому
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В Сети появились сообщения о том, что ВСУ якобы ударили по военному аэродрому Миллерово в Ростовской области, удар был нанесен либо «Точкой-У», либо с помощью БПЛА.
Источник издания «КП-Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах сообщил, что ВСУ ударили по российской стороне «Точкой-У», информация по погибшим и раненым уточняется.
По словам местных жителей, удар произошел примерно в семь утра.
«Слышали сильный грохот. Аэродром от города в десяти километрах примерно. Однако, несмотря на расстояние, лично я слышала взрыв или что-то похожее на него. Сильно испугалась, выскочила на улицу, думала вначале, что грохнуло около дома что-то», – рассказала одна из очевидцев.
Отмечается, что жители приграничного города стараются не выходить на улицы.
Источник также заявил, что «снаряд полностью уничтожил пограничный пункт пропуска, расположенный в 150-метрах от российско-украинской границы».
Ранее об инциденте сообщили Telegram-каналы «Крылья войны» и «Легитимный», опубликовав фото, на которых видно некую горящую территорию.
Официального подтверждения пока нет.
«Миллерово» – это военный аэродром в Ростовской области, расположенный в 5 км северо-западнее города Миллерово.
С 2009 по 2014 годы аэродром не эксплуатировался. 1 января 2014 был восстановлен 31-й истребительный авиационный полк. В качестве основного вооружения истребители Су-30СМ новой постройки, поступающие с 2015 года. На середину 2017 полк получил на вооружение около 18 самолетов Су-30СМ.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области зафиксировали не меньше 14 попаданий снарядов с территории Украины.
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Национальный университет обороны Украины призвал ВСУ сдаваться
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На сайте Национального университета обороны Украины появилось сообщение с призывом к ВСУ сдаться.
В сообщении на сайте говорится, что «можно по-разному оценивать события, происходящие сейчас, но давайте мыслить трезво: все действия, проводимые Россией, спровоцированы исключительно представителями действующей власти, которая привела Украину к катастрофической ситуации, поэтому не стоит поддаваться создаваемой ими панике и бросаться на защиту их интересов и уворованного имущества, оценивайте ситуацию без эмоций и помните, что ваша жизнь превыше всего».
«Военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Братья! Наши отцы, деды, прадеды не для того боролись с нацизмом, защищали нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты правили в Украине. Мы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается этого народа. Не выполняйте его преступных приказов. Призываем вас к благоразумию! Идите домой, к своим семьям!» – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что «сегодняшние события связаны не с желанием ограничить интересы Украины и украинского народа, они связаны с защитой от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее для собственной наживы».
СМИ: Под Мариуполем начался бой за Волноваху
По словам очевидцев, сейчас идет ожесточенный бой за село Волноваха (Донецкая область).
Житель рядом располагающегося села Стыла Старобешевского района сообщил, что в ход идут все виды оружия, особенно активно – тяжелая артиллерия. Людям приходится прятаться в подвалах, пишет «Страна». Ранее издание сообщало, что под Волновахой для ВСУ складывается крайне напряженная ситуация. Есть угроза взятия группировккаи ВСУ в котел. А это откроет дорогу затем для окружения Мариуполя.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении спецоперации с целью защиты людей, проживающих в Донбассе от украинских силовиков.
СМИ: Российские войска заняли аэропорт Гостомель под Киевом
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В поселке Гостомель под Киевом российские войска вышли на аэродром международного аэропорта госпредприятия Антонов, но сначала он был обстрелян из вертолетов, сообщают СМИ.
Нацгвардия сообщает, что в ходе отражения воздушной атаки на Гостомель украинские военные сбили три из 34 вертолетов, сообщает издание «Корреспондент» со ссылкой на CNN 24 февраля.
Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный пока эту информацию не подтвердил. На его официальной странице говорится, что бои ведутся за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск и Чаплинка на Херсонщине.
«Мы были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант. Бригада перегруппировалась», – сообщает издание со ссылкой на нацгвардию Украины в Twitter.
Международный аэропорт Гостомель расположен в 25 км северо-западнее Киева. На аэродроме имеются закрытые отапливаемые ангары, позволяющие выполнять регламентные и ремонтные работы на воздушных судах любого класса, в том числе и на Ан-225, Ан-124, «Боинг 747». На аэродроме базируются самые крупные в мире транспортные самолеты Ан-225 и АН-124-100, принадлежащие авиакомпании Antonov Airlines.
Рок-музыкант: Большинство украинцев воспримет спецоперацию РФ как освобождение
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«Для меня спецоперация России – блестящая. Она направлена на предотвращение большой глобальной войны», – заявил газете ВЗГЛЯД родившийся в Киеве композитор, исполнитель, лидер группы «Джанго» Алексей Поддубный, комментируя ситуацию между Россией и Украиной и призывы звезд остановить «войну».
Юморист Максим Галкин в своих социальных сетях высказался о ситуации на Украине: в своем после он призвал остановить «войну». При этом в комментариях задались вопросом, почему он на протяжении нескольких лет не обращал внимания на происходящее в Донбассе и решил прокомментировать ситуацию только сейчас. Певец Валерий Меладзе опубликовал в своем Instagram видеообращение, в котором призвал стороны сесть за стол переговоров. В свою очередь телеведущий Иван Ургант написал у себя на странице: «Страх и боль. Нет войне».
«Я не знаю, какова позиция моих коллег, но я слышал новости от моего друга-гитариста из города Донецк, а до недавнего времени у меня весь коллектив состоял из жителей Донецка. Я сейчас собираюсь и сам ехать в Донецк, был так неоднократно, не понаслышке знаю, что такое обстрелы украинской армии мирных жителей Донецка и Луганска. Поэтому, для меня спецоперация России – блестящая. Она направлена на предотвращение большой глобальной войны», – говорит Поддубный.
Он поясняет, что если бы действия со стороны России не начались бы, то в течении полугода–года или максимум двух лет англичане с американцами «накачали бы Украину оружием и до такой степени довели бы обнищание населения, что настоящая война между русскими и украинскими людьми стала бы вполне реальной».
Более того, по его словам, данная спецоперация была предназначена для того, чтобы в первую очередь обеспечить лояльность Украины по отношению к России и предотвратить вхождение в блок НАТО. «Товарищ Зеленский сказал, что будет заниматься вопросом изготовления ядерного оружия. И всем понятно, против кого оно было бы направлено», – рассуждает композитор.
Собеседник делится, что для него было огромной радостью признание суверенитета Донецкой и Луганской республик Россией. «А сейчас я рад, что наконец-то для жителей Донецка и Луганска закончился этот ад, когда гибнут дети, более 200 были убиты украинской артиллерией. Поэтому, я не знаю, что там мои коллеги, и как они высказываются, но зло должно быть наказано», – убежден Поддубный.
По его мнению, в ближайшее время на Украине должна быть установлена переходная власть. Кроме того, он убежден, что большинство украинских людей воспримет шаг России положительно «как освобождение».
«Это остановка крупных серьезных бесконтрольных военных действий. Купировав Украину, будет гораздо проще все регулировать и договариваться с людьми из Америки и Англии, потому что они умеют договариваться только с теми, у кого есть сила. Украина в их руках абсолютная марионетка, которая выполняет их приказы», – считает певец.
Он подчеркивает, что наверняка знает одно – русская армия никогда не будет воевать с мирными жителями. «Командование российской армией избрало единственный возможный и очень правильный путь: предупредить всех украинских военнослужащих, чтобы они складывали оружие, потому что против российской армии им, конечно, воевать совершенно невозможно. Они 8 лет кричали, что воюют с российской армией, а теперь хватило практически суток для того, чтобы от их армии не осталось практически ничего», – заключил Поддубный.
Напомним, утром в четверг президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации. При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.
После этого военные объекты Украины подверглись массированным ударам. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что бои идут по всей линии соприкосновения. В Министерстве обороны Российской Федерации подчеркнули, что высокоточное оружие поражает только военные цели, поэтому Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР сообщила о переходе в наступление.
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Турция ответила на запрос Украины о закрытии проливов для российских судов
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Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, однако даже в этой ситуации у России будет право использовать их для возвращения флота на базу, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Украина сделала нам официальный запрос [по закрытию проливов для прохода российских военных кораблей]. Положения Конвенции Монтре предельно ясны и точны. До сегодняшнего дня Турция без колебаний выполняла Конвенцию Монтре. В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран. Турция может ограничить проход военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтре также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено», – передает ТАСС со ссылкой на газету «Хюрриет» слова министра.
Напомним, в четверг Украина запросила у Турции ограничение прохода российских военных кораблей через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы.
Конашенков объявил потери Украины в ходе первого дня спецоперации
Удары российских Вооруженных сил вывели из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Всего в результате ударов российских Вооруженных Сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, с начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» вооруженных сил Украины.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
В «Ла Скала» поставили ультиматум Валерию Гергиеву из-за Украины
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Миланский театр «Ла Скала» потребовал от российского дирижера Валерия Гергиева призвать к мирному разрешению ситуации вокруг Украины, иначе грозит отстранить его от выступлений с оперой «Пиковая дама», которая идет на сцене с 5 по 13 марта, сообщило в четверг АНСА.
«В «Ла Скала» у нас идет «Пиковая дама», которой дирижирует Валерий Гергиев, человек, не скрывающий свою близость президенту России Владимиру Путину, и мы считаем, что он должен четко определить свою позицию и выступить против вторжения [на Украину], иначе нам придется прекратить сотрудничество», – приводит АНСА слова мэра Милана Джузеппе Салы, передает ТАСС.
Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев на протяжении уже многих лет является постоянным приглашенным дирижером «Ла Скала». Недавно его выступления с оркестром Мариинки были перенесены из-за его заражения коронавирусом.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.
Депутаты Рады призвали Зеленского начать мирные переговоры с Россией
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Украинские депутаты во главе с Вадимом Новинским написали обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой начать незамедлительные переговоры с Россией.
«Владимир Александрович! Обращаемся к Вам с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора», – говорится в сообщении от лица семи депутатов, опубликованном на странице Новинского в Facebook.
Также они призвали Раду сформировать группу для проведения стратегических консультаций с обеими палатами Федерального собрания России.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Россия закрыла небо для Британии
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Россия ограничивает использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, сообщает Росавиация.
«Двадцать пятого февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства Российский Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство России», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
«Данная мера принята в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией в качестве ответных шагов на недружественные решения авиационных властей Великобритании в отношении ограничения на выполнение регулярных полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или эксплуатирующихся лицом, связанным с Россией или зарегистрированных в России», – добавляет ведомство.
Напомним, в четверг премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что Великобритания замораживает активы ВТБ в стране, а также запрещает деятельность «Аэрофлота» на территории королевства, вводит санкции против Уралвагонзавода, Ростеха, корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, «Сибура», Просмвязьбанка. Россия пригрозила Британии ответными мерами на санкции против Аэрофлота.
Эксперт назвал вероятные сроки окончания военной операции на Украине
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«Российские войска займут территорию всех украинских областей, кроме западных. Максимум – вообще всю территорию соседней с нами республики», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Храмчихин. Ранее Кремль назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.
«Судя по дате закрытия аэропортов в южных регионах нашей страны до 2 марта, российское командование рассчитывает завершить воздушную фазу операции по демилитаризации Украины именно к этому сроку», – сказал замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.
В целом, окончание спецоперации, считает эксперт, Москва планирует на 18 мая – даты, до которой Россия закрыла несколько участков воздушного пространства для гражданских самолетов вдоль украинской границы.
Храмчихин предполагает, что российская армия зайдет на достаточно большое расстояние вглубь территории Украины. «Думаю, как минимум российские войска займут территорию всех украинских областей, кроме западных. Максимум – вообще всю территорию соседней с нами республики. Честно говоря, я считаю, что тут третьего и не дано», – сказал собеседник.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо. Он также обратился к украинским военным, призвав их не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пояснил, что денацификация предполагает освобождение Украины от нацистов. Он добавил, что демилитаризация предполагает нейтрализацию наращенного Киевом с зарубежной помощью военного потенциала.
Вскоре со всей территории Украины начали приходить сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры – аэродромах, военных базах, складах, объектах ПВО.
В частности, взрывы были зафиксированы на военных складах 92-й бригады ВСУ в Харькове, на стационарных комплексах ПВО Украины в Одессе, на военных объектах вблизи Мариуполя и т. д. ВКС России нанесли авиаудары по базам 25-й и 93-й бригады ВСУ под Днепропетровском.
Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят артиллерийские или авиационные удары по городам Украины, военная инфраструктура поражается высокоточным оружием. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в оборонном ведомстве.
Во время репортажа CNN российские военные начали штурм аэропорта под Киевом
Штурм российскими войсками аэропорта в окрестностях Киева попал объектив камеры во время записи сюжета американского телеканала CNN.
Корреспондент в репортаже говорит про международный аэропорт, однако местность на кадрах похожа на территорию, предположительно, аэропорта «Антонов», который расположен в 25 км от Киева.
На видео заметны военные, которых журналист называет российскими. По его словам, теперь они контролируют этот аэропорт.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.
Перекрытый Украиной Каховский гидроузел разблокирован, вода по каналу пошла в Крым
Опубликованы кадры освобождения Каховского гидроузла, который Украины перекрыла, чтобы не пускать воду в Крым. Сейчас он разблокирован. Вода по Северо-Крымскому каналу пошла в Крым.
Ранее сообщалось о появившейся российской бронетехнике на Каховской ГЭС, передает РЕН ТВ.
Глава Крыма Сергей Аксенов до этого дал поручение подготовить перекрытый в 2014 году Северо-Крымский канал для приема воды из Днепра.
Напомним, полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Президент России Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале спецоперации по защите Донбасса, который с прошлой недели обстреливают украинские силовики.
Зеленскому подсказали способ завершить войну
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«Договариваться о нейтральном статусе Украины можно было неделю назад, а сейчас единственный вариант для Киева – пойти на более жесткие условия России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог и публицист Владимир Корнилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию начать переговоры о прекращении военных действий.
«После всего, что произошло, у Зеленского есть только один выход для прекращения военной операции – садиться за стол переговоров с Россией. А для этого ему придется пойти на жесткие условия. Скорее всего, речь пойдет об официальном признании Крыма российским, признании независимости ДНР и ЛНР и, вероятно, федеративном устройстве оставшейся части Украины. После этого можно будет спокойно налаживать отношения», – считает политолог и публицист Владимир Корнилов.
По словам эксперта, договариваться о нейтральном статусе Украины можно было бы неделю или две тому назад. «Но Зеленский этот вариант отвергал, а теперь после потерь и сражений Россия вряд ли согласится на меньшее», – пояснил собеседник.
«Однако если украинский президент выполнит условия России, то националисты, несомненно, будут обвинять его в капитуляции. Но какой тут еще вариант – сражаться до последнего украинца, как мечтает Борис Джонсон? Ведь после этого кому-то надо будет эту территорию осваивать и восстанавливать», – добавил политолог.
«Чем бы ни закончилась бойня, которую развязал Зеленский, во всем обвинят его вне зависимости от исхода. А дальше он внутри страны встанет перед угрозой очень серьезных потрясений. Недаром в разгар боев он встречался с актером Шоном Пенном – наверное, подготавливает себе карьеру в Голливуде», – заключил Корнилов.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал Россию начать переговоры о прекращении военных действий, его высказывания прозвучали в выступлении, показанном по каналу «Украина 24» и распространенному в соцсетях. Зеленский заявил, что «России все равно рано или поздно придется вести переговоры с нами, говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение», передает ТАСС. По его словам, «чем быстрее начнется этот разговор, тем меньшими будут потери самой России».
Ранее он также заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. «Мы слышали из Москвы, что они хотят говорить о нейтральном статусе Украины», – отметил президент Украины в видеообращении, размещенном в ночь на пятницу в его Telegram-канале.
«Мы не боимся России, мы не боимся говорить с Россией, мы не боимся говорить про все, про гарантии безопасности для нашего государства, не боимся говорить про нейтральный статус», – заявил Зеленский. «Мы же сейчас не в НАТО, однако какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное – какие конкретно страны нам их дадут?» – добавил украинский президент.
Ранее на Украине заявили, что Киев осознал провал идеи вступления в НАТО, поэтому теперь власти страны могут попытаться «продать» нейтральный статус за большие деньги. Кроме того, Зеленский констатировал, что Украина осталась одна, мировые державы наблюдают за ситуацией издалека.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность организации переговоров президентов России и Украины, но лишь в том случае, если Киев готов говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности. При этом Россия ждала бы от Украины решения концептуальных проблем, в том числе нейтрального статуса.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев стремится к членству в НАТО, несмотря на сигналы ряда европейских участников альянса. В тот же день президент Владимир Путин назвал планируемое вступление Украины в НАТО прямой угрозой безопасности России, при таком сценарии уровень военных угроз для России кардинально повысится, многократно возрастет опасность внезапного удара по России. Он обратил внимание, что в случае развертывания радиолокационного оборудования на Украине, НАТО сможет контролировать воздушное пространство России вплоть до Урала.
15 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. 8 февраля глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; он подчеркнул, что в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
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Самолет ВСУ упал в Киевской области
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Самолет Вооруженных сил Украины рухнул в Киевской области, сообщили в Государственной службе республики по чрезвычайным ситуациям.
В ходе происшествия погибло пять человек, заявили в ГСЧС Украины. Детали произошедшего на данный момент уточняются. Известно, что самолет упал между населенными пунктами Жуковка и Триполье. Однако вскоре после публикации ГСЧС удалило пост, передает Федеральное агентство новостей.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.