Американский актер Руди Янгблад освобожден из-под ареста в Греции

Tекст: Мария Иванова

Актер Руди Янгблад, известный по роли в фильме Мэла Гибсона «Апокалипсис», был освобожден из-под ареста в Греции, сообщает «Катимерини». Его арестовали за неповиновение полиции и хранение ножа. Сейчас актеру предоставлена возможность добровольно покинуть страну в течение десяти дней, отмечает ТАСС.

Янгблад находился в Греции с конца августа для участия в съемках, но срок действия его визы истек в конце ноября. Несмотря на это, он оставался в стране, ссылаясь на медицинское предписание, не позволявшее ему покидать Грецию. В ходе проверки документов 27 декабря он был задержан, так как не смог понять, что перед ним полицейские, и не выполнил их указания.

Суд приговорил актера к десяти месяцам лишения свободы с отсрочкой на три года. Янгблад подал апелляцию на арест и попросил исключить его из списка нежелательных иностранцев в Греции, что было удовлетворено. В интервью после освобождения он подчеркнул, что не держит зла на полицию и планирует вернуться в Грецию для завершения работы над фильмом.

Ранее на греческой территории задержали двух российских граждан, подозреваемых в дебоше на борту самолета, вскоре после этого их отпустили.