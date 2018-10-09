Известная спортсменка обвинила Аршавина в оскорблении по нацпризнаку

Теннисистка Анна Чакветадзе вспомнила, как футболист Андрей Аршавин со своей бывшей женой якобы оскорбляли девушку по национальному признаку только из-за того, что та не уступила им место в гардеробе.

«Было это давно. Аршавин и его бывшая жена в одном из известных московских заведений посылали матом некую девушку, которая не уступила им место в гардеробе. «Ты что *****?! Езжай обратно к себе в Дагестан», – кричали они. Рядом стоял (футболист Юрий) Жирков. Улыбался», – написала она в своем Twitter.

Она вспомнила эту историю на фоне очередного скандала с известными российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые в понедельник избили федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.

Футболисты задержаны, им грозит реальный срок. Возможное также их пожизненное отстранение от футбола.

«Краснодар» уже обратился в РФС по поводу расторжения контракта с Мамаевым, сообщалось, что аналогичное решение принял «Зенит» относительно Кокорина.