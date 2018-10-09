Источники не исключили пожизненной дисквалификации Кокорина и Мамаева

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, избивших федерального чиновника и водителя в Москве, могут отстранить от футбола навсегда, сообщают источники.

В регламенте Российского футбольного союза есть статья 34 («Наказания для физических лиц»), согласно которой в качестве мер воздействия к футболистам применяются замечания, штрафы, лишение наград и дисквалификация. Отстранить спортсмена могут на несколько матчей, определенный период или пожизненно. Также может быть наложен запрет на участие в любой деятельности, связанной с футболом.

Источник радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что санкции по статье могут применить в отношении Кокорина и Мамаева.

В понедельник Мамаев и Кокорин избили федерального чиновника Дениса Пака. Кроме того, спортсменов заподозрили в избиении водителя за час до драки с чиновником. Оба футболиста были задержаны, хулиганам грозит реальный срок по статье средней тяжести.

Сообщалось, что руководство «Зенита» и «Краснодара» уже приняло решение расторгнуть контракт с футболистами.