«Краснодар» попросил у РФС поддержки в расторжении контракта с Мамаевым

Футбольный клуб «Краснодар» обратился в РФС с заявлением о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, который оказался в центре скандала с избиением водителя Первого канала и федерального чиновника, заявил председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов.

«В палату по разрешению споров РФС поступило заявление от «Краснодара» в отношении расторжения контракта с футболистом Павлом Мамаевым. В соответствии с регламентом мы должны рассмотреть это дело в течение 30 дней, но, я думаю, мы соберемся пораньше», – передает его слова «Чемпионат».

По его словам, «Зенит» подобных заявлений в палату по разрешению споров не направлял.

Ранее СМИ сообщили, что руководство «Зенита» и «Краснодара» уже приняло решение расторгнуть контракт с футболистами. Официальных заявлений на этот счет не было.

Напомним, в понедельник Мамаев и Кокорин избили федерального чиновника Дениса Пака, также их заподозрили в избиении водителя ведущей Первого канала за час до драки с чиновником. Футболисты, как сообщалось, были задержаны, им грозит реальный срок по статье средней тяжести. Кроме того, возможное их пожизненное отстранение от футбола.