Найдены обломки упавшего в Азовское море самолета Л-39

Установлено место крушения военного самолета Л-39 в Азовском море, на месте работают водолазы, сообщил источник в оперативных службах.

«Прибыли военные водолазы, сейчас работают на месте крушения. Место падения, обломки уже нашли», – сказал источник ТАСС.

Летчиков пока не нашли, сообщил источник в правоохранительных органах. Их поисками занимаются около 200 человек.

Ранее сообщалось, что двое летчиков упавшего самолета успели катапультироваться. В море пока был обнаружен лишь парашют одного из летчиков.

В четверг в Азовское море упал учебно-боевой самолет Л-39, который принадлежит Ейскому центру боевой подготовки и переучивания летного состава (ЦБП и ПЛС) Морской авиации ВМФ России.