Военный самолет разбился на Кубани

В Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолет Л-29, сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве сказали, что инцидент произошел около 17.00 мск, передает РИА «Новости». Причиной крушения могла стать техническая неисправность. Ведутся поиски пилотов Л-29.

«При выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края потерпел крушение и упал в воду учебный самолет Л-39», – рассказали в Минобороны.



Сообщается, что самолет выполнял полет без боекомплекта.

В начале октября истребитель МиГ-29 Летно-исследовательского института им. Громова потерпел крушение в Московской области, пилоты катапультировались.