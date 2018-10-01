МиГ-29 разбился в Подмосковье

Истребитель МиГ-29 Летно-исследовательского института им. Громова потерпел крушение в Московской области, сообщил источник в силовых структурах.

Telegram-канал 112 сообщает, что самолет упал в Воскресенском районе Подмосковья. Во время полета, который был экспериментальным, на борту возник пожар.

По предварительным данным, пилоты катапультировались, передает ТАСС.