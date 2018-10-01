Зачем нужна революция в подготовке военных летчиков

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9 октября, вторник  |  Последнее обновление — 13:21  |  vz.ru
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От нового закона Яровой выиграет иностранный производитель

Российская розница пугает дефицитом продуктовФото: Евгений Степанов/Интерпресс/ТАСС
Россию ждет дефицит продуктов на полках магазинов, если поправки Яровой вступят в силу, пугают ретейлеры. Сама Яровая назвала это обманом россиян. Может ли запрет на возврат производителю нереализованных продуктов вернуть Россию обратно в советское прошлое? И кому на самом деле окажется выгоден этот закон? Подробности...
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Зачем Лукашенко воскресил Ющенко перед встречей с Путиным

Зачем-то Лукашенко понадобился позабытый лидер оранжевой революцииФото: president.gov.by
Забытый всеми Виктор Ющенко возвращается в политику, причем с неожиданного входа – через Минск. Его с помпой при телекамерах принял Лукашенко, да еще и пожаловался Ющенко на «поток украинского оружия», которое якобы течет в Белоруссию через Россию. Конечно, ни один идиот не повезет оружие с Украины в Белоруссию через Россию, но Батьке надо было предъявить Москве хоть какую-то претензию. Зачем же? Подробности...
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Как болельщики едва не сорвали встречу Нурмагомедова в Махачкале

Хабиб Нурмагомедов приехал на встречу с земляками немедленно после возвращения из Лас-ВегасаФото: Саид Царнаев/РИА Новости
Тысячи людей бурно встречали в Дагестане Хабиба Нурмагомедова – победителя исторического поединка, прошедшего в выходные в Лас-Вегасе. Насколько популярны боевые единоборства в республике, сколько регион воспитал олимпийских чемпионов и как местные жители относятся к Конору Макгрегору, выяснял специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Саудовского диссидента объявили жертвой «дипломатов-убийц»

Многие в Турции уверены в том, что опальный журналист казнен прямо в здании саудовского консульстваФото: Murad Sezer/Reuters
Вокруг Эр-Рияда возник скандал, который потребовал личного вмешательства Трампа и Эрдогана. Опальный саудовский журналист зашел за справкой в консульство королевства в Стамбуле и пропал. Арабская пресса трубит об убийстве. Под подозрением саудовские дипломаты. Возможно, диссидент жив и «посольской почтой» отправлен на родину. Часто ли страны используют свои дипмиссии для спецопераций? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Англичане, радуйтесь, что мы к вам Кокорина и Мамаева не послали

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Путь чиновника в России, как у самурая – путь воина, который готов ко всему. Даже к удару стулом за завтраком. И он после этого удара жив, здоров и зол. Подробности...

Плевок в лицо «русскоязычным патриотам Украины»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинский национализм - идеологическая программа, которая существует не для того, чтобы жителям Украины было богато и привольно, а для того, чтобы мучить людей ради достижения сомнительного идеала. Подробности...
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Консерватизм – это парадоксальный жест свободы

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Для консерватора свобода недоказуема, она всегда – по ту сторону принудительности разума. И высшим ее выражением является дикий вопль: «Боже, храни королеву!», как учили нас святые Сид Вишес и Джонни Роттен. Подробности...
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    Как российские ВКС перехватывают самолеты и корабли НАТО

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      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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          Зачем нужна революция в подготовке военных летчиков

          Як-152 станет новой «летающей партой» летчиков-курсантов   9 октября 2018, 12:12
          Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
          Текст: Виктор Сокирко

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          Систему подготовки военных летчиков в ВВС РФ ждут в какой-то мере революционные изменения. Это следует из планов поменять т. н. летающую парту – самолет первоначальной летной подготовки. Вместо устаревших реактивных Л-39 появятся современные поршневые Як-152. С чем связана замена и как она повлияет на подготовку курсантов?

          Судя по всему, Минобороны наконец определилось, чем именно будут заменены легендарные, но уже устаревшие «летающие парты» Л-39 – самолеты, на которых проходят первоначальную подготовку курсанты единственного в России Краснодарского высшего военного училища летчиков (КВВАУЛ). И это будут поистине революционные изменения.

          Если верить прозвучавшим в СМИ утечкам, реактивные Л-39 заменят поршневые машины Як-152. Появились сообщения о том, что Сергей Шойгу подписал контракт на поставку в ВВС сразу 230 этих машин. О том, что решение о замене парка самолетов первоначальной летной подготовки давно назрело, в интервью газете ВЗГЛЯД не так давно говорил и. о. начальника КВВАУЛ полковник Олег Бучельников.

          Пока же в системе подготовки военных летчиков России используются сразу реактивные самолеты – по принципу «на чем учился, на том и пригодился». Такова старая советская практика.

          Как рассказывал экс-замглавкома ВВС России генерал-полковник Николай Антошкин (окончил Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище лётчиков), подготовка пилота велась под определенный тип самолета. Это практика еще времен Великой Отечественной войны, когда некогда было переучивать с «Яков» на «МиГи» или «Ла», а уж тем более с «бомбера» на истребителя. И хотя сам Николай Тимофеевич освоил что-то около 40 типов самолетов и вертолетов, в душе так и остался «реактивщиком», учившимся летать на Ил-28 и МиГ-15. При этом он убежден, что и с «кукурузника» можно пересесть на боевой истребитель – если умеешь летать, то полетишь и на метле.

          Некоторое время на замену Л-39 рассматривалась новая и тоже очень интересная отечественная машина СР-10, реактивный самолет с обратной стреловидностью крыла. Однако теперь, похоже, его судьба решена, и учебно-боевым самолетом ВВС РФ ему уже не стать.

          Минобороны сделало выбор в пользу концепции, давно принятой у наших «западных партнеров», где самолетом первоначальной подготовки является винтовая машина.

          И для перехода на винтовой Як-152 в качестве самолета первоначальной подготовки есть как минимум несколько причин.

          «Первоначальную подготовку пилотов можно сравнить с автошколой, где вначале сажают на очень простые в управлении «Жигули», – говорит военный эксперт Юрий Гаврилов. – То же самое и в авиации. У нас ведь как – за штурвал самолета сажают лишь на третьем–четвертом курсе, а до этого нашпиговывают теорией и прочими «земными» навыками. Не секрет, что летать не каждому дано, и процесс «отсеивания» курсантов начинается спустя несколько лет учебы. Вот тут бы и был весьма кстати «винт», чтобы понять, на что будущий пилот способен. Дать ему элементарные понятия, как заходить по «коробочке», как совершать посадку».

          Высказывается также мнение, что поршневая машина требует и изменений в сроках подготовки летчиков – например, на ней можно было бы начинать первые полеты уже на первом курсе (а не на третьем, как сейчас).

          Но способен ли винтовой самолет подготовить летчиков, которым предстоит летать на реактивных машинах?

          «Если в качестве «учебного пособия» будет использован именно Як-152, то это не худшая замена реактивному самолету, – считает Гаврилов. – Машина эта достаточно скоростная и маневренная. Таким образом, как видится, хотят подтянуть всю отечественную систему летной подготовки, заменив пробел по линии ДОСААФ, который давал налёт будущим курсантам еще до поступления в авиационное училище».

          Сама идея использования винтового самолета Як-152 в качестве самолета первоначальной подготовки и профессионального отбора на ранней стадии военных летчиков вполне логична. Як-152 действительно шустрая машина. Это двухместный одномоторный моноплан классической аэродинамической схемы с низкорасположенным крылом. Двухместная кабина с расположением пилотов по схеме «тандем», с передним местом для курсанта и задним для инструктора, позволяет пилотировать самолет каждым членом экипажа. Скорость – до 500 километров в час, максимальная высота – до 4 километров. Важно и то, что винтовая машина входит в тренировочный комплекс реактивного Як-130, на котором и будет продолжаться дальнейшее обучение. Кабина и комплекс приборов у Як-152 и Як-130 унифицированы.

          Самолет первоначальной летной подготовки должен обладать рядом важных особенностей – и Як-152, по заявлению производителей, этому соответствует. Во-первых, крепкое шасси, способное выдерживать грубые приземления обучаемых. Во-вторых, максимальная простота в пилотировании, прощающая ошибки курсантов. В-третьих, дешевизна обслуживания, простота и практичность – такому самолету приходится совершать очень большое количество взлетов и посадок при относительно малом налете. Очень важно время подготовки к повторному вылету – оно должно быть минимальным.

          «Мне, конечно, трудно сравнивать поршневой самолет и реактивный, на «винте» летать не доводилось, – говорит заслуженный летчик испытатель РФ, Герой России Сергей Богдан (окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище летчиков им. В.П. Чкалова). – Но сама идея очень интересна. Представляется, что это может быть таким «грубым ситом» при налете, например, в 100–150 часов на Як-152, чтобы определить дальнейший потенциал пилота. Ну и экономический фактор тоже нужно включать – Як-130 дороже и в производстве, и в эксплуатации. И если на «сто тридцатом» можно подготовить, скажем, 400 человек, то за аналогичный период на «сто пятьдесят втором» как минимум 600».

          Звучат даже и более оптимистичные оценки – расходы и на топливо, и на поддержание технической готовности машины (ресурс двигателей) в случае с винтовым самолетом в разы меньше, чем в случае с реактивным.

          К слову, нынешние летчики-испытатели «ОКБ Сухого» – Евгений Фролов, Юрий Ващук, Сергей Костин – свой путь в небо начинали в системе ДОСААФ, летали еще на поршневых Як-52, а сейчас уверенно управляют реактивными истребителями. Тут дело, скорее всего, не на каком типе самолета ты учишься летать, а какое у тебя призвание в авиации».

          Иначе говоря, Як-152 в обозримой перспективе станет основной составляющей в системе подготовки летчиков военной авиации. Это позволит существенно удешевить и ускорить подготовку военных летчиков, поставит на крыло новый тип воздушного судна, который, в перспективе, вполне мог бы поступить и в распоряжение ДОСААФ. С тем чтобы даже школьники, а может быть, и любые желающие могли осваивать на нем азы управления самолетом.


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