Минобороны после уговоров допустило девушек до военных учебных центров

Студентки гражданских вузов в ближайшем будущем смогут проходить военную подготовку в военных учебных центрах, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Заместитель министра обороны Николай Панков поднял вопрос об обучении девушек на встрече с главой Хакасии Виктором Зиминым и ректорами гражданских вузов, передает РИА «Новости».

Панков предложил Шойгу «в самое ближайшее время, а конкретно до конца сентября этого года» определить по вузам и военным учебным центрам перечень военно-учетных специальностей, по которым могли бы обучаться девушки.



Шойгу поддержал инициативу, отметив, что это «история, к которой мы возвращаемся ежегодно, когда мы получаем сотни писем, запросов». По словам министра, не так давно военное ведомство провело первый набор девушек в летное училище, и они «показывают хороший результат».



«Нам везде задают один вопрос: юноши могут проходить военную подготовку, а девушки не могут. Хочу сказать, что теперь девушки могут. Сделаем все, чтобы они также могли пройти военную подготовку. Естественно, не по всем специальностям», – сказал Шойгу.



«Нужно провести большую работу и до конца сентября нужно определить какие профессии нам нужны и какие доступны для девушек», – дал поручение министр.

В июле 2017 года, выступая на форуме «Территория смыслов на Клязьме», российский омбудсмен заявила, что девушки в России ущемлены в праве проходить срочную службу, хотя они «крутые и могут не хуже мальчишек отслужить в армии».

В Минобороны в ответ отметили, что призыв женщин на обязательную военную службу давно является предметом общественной дискуссии, а что касается службы по контракту, то «никакого ограничения в правах для женщин на прохождение военной службы в Вооруженных силах не существует».

Напомним, в августе 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Краснодарское высшее военное авиационное училище (КВВАУЛ) будет впервые набирать девушек.